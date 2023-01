Делата срещу държавата заради отнемането лиценза на КТБ започват още следващата седмица. Гарантираните вложители ще си търсят пропуснатите ползи от петмесечното незаконно задържане на парите им, а негарантираните ще си търсят и компенсация за пълния депозит. При всички положения ще се търсят и морални щети”. Това заяви по TV7 Даниел Божилов от Фейсбук групата “КТБalive “.

Според него при използваната от БНБ методика за оценяване на КТБ е напълно възможно в бъдеще и други банки да се окажат в тежко състояние

Божилов припомни, че Искров е обещал да си подаде оставката веднага след като приключи с казуса с КТБ. Оставката му обаче не е първото нещо, за което е излъгал, обясни Божилов. Илиев обаче припомни, че по закон в момента никой не може да поиска оставката на гуверньора, освен ако той лично не я подаде.

Сега главно действащо лице става Фонда за гарантиране на влоговете. До 4 декември трябва да започне плащането на влоговете, а до 25 ноември трябва да кажат в кои банки ще става това, обясни и финансовият журналист Петър Илиев.

БНБ си свърши работата и сега главно действащо лице става Фондът за гарантиране на влоговете. От 4 декември трябва да започне плащането на влоговете, а до 25 ноември трябва да кажат в кои банки ще става това, обясни зам.-главният редактор на в. “Банкеръ” Петър Илиев.

Двамата експерти бяха категорични, че Иван Искров е изрекъл откровени лъжи в парламента по повод офертата на Оманския фонд, EPIC и Gemcorp. Според тях ако актуализацията на бюджета е била приета през лятото, КТБ отдавна щеше да е отворена и да работи.

Двамата експерти бяха категорични, че покрай отнемането на лиценза на КТБ ще има тежки последици за икономиката на страната като цяло. Не само, че ще настъпят трудни моменти за предприятия и държавни учреждения, но и ще бъде намален кредитния рейтинг на страната ни. Така България ще получава по-скъп кредитен ресурс отвън, обясни Илиев.

Очаква се и банките в страната да увеличат лихвите по кредитите с по няколко пункта

Стоян Мавродиев: Горанов ще бъде в пъти по-добър от Дянков

“Новият министър на финансите Владислав Горанов ще бъде в пъти по-добър от Симеон Дянков”. Това мнение изрази председателят на Комисията по финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев в ефира на БНТ. Той припомни още, че е бил един от основните критици на Симеон Дянков по онова време, защото той е взел доста проблемни решения. “За него от години позицията ми беше, че е доста слаб финансов министър”, допълни Мавродиев.Според него новият кабинет има потенциал да изкара цял мандат.

“Държавата се нуждае от спокойствие. Трябва да се даде шанс на кабинета да работи нормално”, каза Стоян Мавродиев.

“Ние нямаме никакви правомощия за банков надзор. Няма как на нас да ни се вменяват отговорности за едно или друго решение, свързано с банковата дейност. Случаят с КТБ беше много ясен – капиталова дупка, кредити с проблемни обезпечения, все теми, свързани с банковия надзор”, коментира Мавродиев във връзка с днешното решение на БНБ да отнеме лиценза за банкова дейност на Корпоративна търговска банка.

По отношение на слуховете за възможността той да бъде новият управител на Централната банка, Мавродиев отговори: . “В последните години многократно ме свалят от позицията председател на комисията за финансов надзор и ме номинират за различни позиции, текат всевъзможни разсъждения и разговори в такава посока. В случая представлявам независим, регулаторен орган”,

Повече Европа в България би било по-добро решение за нашата държава и за стабилността на финансовата ни система”, коментира той

Владислав Горанов в бивш народен представител от ГЕРБ и зам.-министър на финансите в правителството на Бойко Борисов. В края на юни зае поста на изпълнителен директор и член на управителния съвет на Общинска банка. Работил е в Министерство на земеделието и горите, а от 2001 г. до 2009 е началник отдел “Социални разходи” в Министерство на финансите. Като заместник-министър на финансите Горанов отговаряше и за бюджета, и за данъците, и за ликвидността в министерството. Той отговаряше за техническата част по законопроектите, която освен трудоемка е и доста неблагодарна. И именно той защитаваше в парламентарните комисии повече проектозакони, свързани с данъците и бюджета. След като кабинетът “Борисов” падна, именно Горанов остана да управлява и Министерството на финансите, като до началото на предизборната кампания неотлъчно бе до тогавашния служебен финансов министър Калин Христов.

Веселин Бориславов Вучков е бивш зам.-министър на вътрешните работи в първото правителство на ГЕРБ (2009-2013 г.) и депутат от парламентарната група на ГЕРБ в 42-то и 43-то Народно събрание. Роден на 26 декември 1968 година в село Стоб, Кюстендилско. През 1994 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а по-късно става стажант-съдия към Софийски окръжен съд, след което работи като следовател в столичното следствие. През януари 2003 г. придобива образователната и научна степен “доктор по право”, а от 2010 г. е доцент по наказателен процес. Преподава в няколко университета и е автор на редица научни и публицистични трудове.

Божидар Лукарски е роден на 23 юни 1972 г. в Перник. През 1991-ва завършва Националната гимназия за древни езици и култури в София, а през 1996-а – “Право” в СУ “Св. Климент Охридски”. Лукарски е бил главен експерт-юрисконсулт в дирекция “Правна” в Агенция за приватизация / Агенция за следприватизационен контрол (1998-2002), главен секретар на район “Младост” в Столичната община (2002-2003-а), заместник-кмет на район “Младост”, Столична община (2003-2007). През 2008 г. става адвокат на свободна практика към Софийската адвокатска колегия. Лукарски е член на СДС от 1999 година. От 2010-а до 2013 г. е председател на Контролния съвет на СДС. На XXI Национална конференция на партията, проведена на 6 юли 2013 г., е избран за неин председател. На парламентарните избори на 5 октомври тази година Лукарски беше председател на предизборния щаб на Реформаторския блок (РБ), състоящ се от седем десни политически формации.

Вежди Летиф Рашидов е български скулптор и бивш министър на културата в правителството на Бойко Борисов (2009-2013 г.). Член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН) от 2004 г. Бил е член на обществения Съвет по култура при президента Петър Стоянов, общински съветник в Столичния общински съвет от гражданско движение “Св. Георги Софийски”, член на Съвета по духовно развитие към президента Георги Първанов.

Негово дело са статуетките за призовете “Сирак Скитник” на Българското национално радио, “Златна роза” на фестивала на българския филм във Варна, приза “Полицай на годината” на Министерството на вътрешните работи. Обявен е за почетен гражданин на Армения, а в България – на Кърджали, Мадан и Дулово. През май 2002 г., Рашидов е награден с орден “Стара планина”.

В началото на ноември граждани организираха протест срещу повторното му назначаване като министър на културата в новия кабинет.

Николай Ненчев е лидер на БЗНС и заместник-председател на ПГ на Реформаторския блок. Има магистърска степен по право и политически науки. Специализирал е в Европейския парламент. Бил е преподавател в Нов български университет и заместник-председател на Сдружение “Евроинтеграция”.Координатор на програма за трансгранично сътрудничество и европейската интеграция за Югоизточна Европа. Бил е началник на кабинета на вицепрезидента Тодор Кавалджиев и е участвал във възстановяването на БЗНС “Никола Петков”.

Николай Ненчев

Той е магистър по право и политически науки. Специализирал е в Европейския парламент.

Ненчев е преподавател в Нов български университет.

Той е заместник-председател на Сдружение “Евроинтеграция”. Координатор е на програма за трансгранично сътрудничество и европейската интеграция за Югоизточна Европа.

Николай Ненчев е бил началник на кабинета на вицепрезидента Тодор Кавалджиев.

Ненчев

роден на 30.04.1977 година в град Плевен.

Горанов завършва математическа гимназия “Гео Милев” в родният си град. В периода 1994 -1999 година завършва Стопанската академия “Димитър Апостолов Ценов” в град Свищов със специалност “Икономика”.

Горанов е магистър по “счетоводство и контрол”.

През 2009 година напуска и се включва активно в предизборната кампания на ПП “ГЕРБ”.

Горанов е

Той изненадващо напусна парламентарната група на ГЕРБ през февруари тази година, ден преди конференция на ГЕРБ, на която Борисов обяви новите си заместници.

Когато стана ясно, че 42-то Народно събрание ще бъде разпуснато предсрочно, Горанов се появи отново в парламента, макар и не като депутат, а като експерт на ГЕРБ.

Семеен е, с едно дете.

“Българската народна банка (БНБ) прехвърли топката на държавата и правителството след като днес бе отнет лиценза на КТБ”, заяви председателят на временна комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова. Тя подчерта, че ще бъде спазен срокът за изплащане на гарантираните депозити.

“Гарантираните депозити са гарантирани от държавата, не от фонда. Всеки един такъв депозит ще бъде изплатен, защото държавата стои зад него. Фондът за гарантиране на влоговете е само инструмент на държавата. Тогава, когато този инструмент не е достатъчен, държавата влиза в своите функции. Няма основание, който и да било да се притеснява от това, че гарантираните депозити няма да бъдат изплатени. Има няколко начина, по които може да се попълни необходимата сума за изплащането им. Предприятията и фирмите, които имат разплащателни сметки, средства и обезпечения в банките, ще понесат определени загуби и няма начин това да не рефлектира не само върху техните работници, а и въобще върху цялата икономика”, обясни Стоянова.

По отношение на загубите за икономиката в следствие на отнемането на лиценза на КТБ Стоянова заяви, че тепърва ще предстои това да се разбере.

По думите й, финансовият министър днес е изразил едно сериозно разочарование от взаимодействието си с БНБ в месеците, през които нямаше Народно събрание.

Според Стоянова дори и да не се извърши планираната актуализация на бюджета, във фискалния резерв има достатъчно пари, които могат временно да се използват. Тя уточни обаче, че ако се случи така, средствата трябва много бързо, до края на годината, да бъдат възстановени, защото те са толкова там, тъй като през месец януари имаме голям падеж.

Като приоритет пред новото правителство тя определи актуализацията на бюджета, която трябва да бъде разгледана ускорено.

Стоянова обясни, че сегашният запис в закона наистина казва, че парите, които гарантираните вложители ще получават, ще стават по определена от УС на фонда банка.

“Това, което е изработил като правила фондът, гарантира изплащането през много банки, за да може да се разпилее потокът от хора и бързо да стигнат до сметките си. Ще преценим дали е необходимо множествено число на думата банка да се запише в закона. Фондът е разработил една система, която е тествана и работи добре по ЕГН. Лично аз смятам, че би било добре всеки един от гарантираните вложители да има право да избере сам в коя банка да получи парите си. Сигурно това няма да се случи, защото нямаме време за нова организация в тази посока”, каза още Менда Стоянова.

Днес депутатите изслушаха на закрито заседание служебния министър на финансите Румен Порожанов за последствията за държавата при различните варианти на решения по случая с “Корпоративна търговска банка” АД.

High quality global journalism requires investment. Please share this article with others using the link below, do not cut & paste the article. See our Ts&Cs and Copyright Policy for more detail. Email ftsales.support@ft.com to buy additional rights. http://www.ft.com/cms/s/0/38b66a6c-658f-11e4-aba7-00144feabdc0.html#ixzz3IHtLfYAp

Earnings in the French banking sector were buoyed in the third quarter as two of the largest banks, Socie’te’ Ge’ne’rale and Cre’dit Agricole, set aside less money for bad loans amid tighter lending controls.

SocGen, France’s second-largest bank by market capitalisation, said on Thursday net profit rose 57 per cent to ‘80836m, while at Cre’dit Agricole it increased 4 per cent to ‘80758m

Печалбата на френския банков сектор нараства през третото тримесечие на 2014-а след като две от най-големите банки на пазара “Сосиете Женерал” (Societe Generale) и “Креди Агрикол” (Credit Agricole) заделиха по-малко резерви за лоши заеми и затегнаха условията за кредитиране.

SocGen,

Втората по големина банка във Франция (по пазарна капитализация), заяви в четвъртък, нетната печалба нарасна 57 на сто до ’80 836метра, като Cre’dit Agricole се е увеличил 4 на сто до ’80 758 метра

Въпросът за правата се очаква да бъде завършен през 2015 г. и девет банки, действащи като застрахователи по сделката са се съгласили да купят всички непродадени акции в предлагането.

Емил Радев: Европол няма данни за българи в редиците на Ислямска държава

Според европейския координатор за борба срещу тероризма Жил дьо Кершов България засега е единствено държава-транзит на чуждестранни бойци към Турция и оттам към Сирия. Директорът на Европол Роб Уейнрайт допълни, че засега няма конкретни данни за българи в редиците на Ислямска държава в Сирия и Ирак.

Това заявиха двамата в отговор на въпрос на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на дебат за тероризма, чуждестранните бойци и тенденциите в борбата с тероризма в рамките на заседанието на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. В дебата участваха още председателят на Eurojust Мишел Конинс, директорът на служба Глобални и многостранни въпроси в Европейската служба за външна дейност Мара Маринаки и председателят на работна група “Тероризъм” към Съвета на Европейския съюз Клаудио Галдзерано.

Българският евродепутат обърна специално внимание на притеснителната информация за участието на българи в редиците на Ислямска държава. Той попита участниците в дебата, дали имат по-конкретни данни за българи, биещи се в, или подпомагащи терористични организации, както и дали на българска територия има тренировъчни лагери на терористи. “Не на последно място, какви мерки смятате, че трябва да предприеме България, за да избегне втори терористичен акт като този в Сарафово?”, попита още г-н Радев.

От всички служби бяха единодушни, че заплахата от чуждестранните бойци е голяма – над 3 000 европейски граждани се бият в редиците на Ислямска държава. Те призоваха държавите-членки за повече действия с цел предотвратяване на радикализацията, прилагане на Резолюция 2178 на Съвета за сигурност на ООН и засилено сътрудничество между службите за сигурност и разузнаване.

БНБ твърди че КТБ е увеличила капитала със заеми

Днес, 06.11.2014 г., на основание чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), във връзка с чл. 62, буква “а” и чл. 63, буква “в” от Регламент (ЕС) № 575/2013, чл. 103, ал. 2, т. 25, чл. 103, ал. 4 и чл. 151, ал. 1 – 3 от ЗКИ, Управителният съвет на БНБ отне издаденото разрешение на “Корпоративна търговска банка” АД, съгласно Заповед № БНБ – 43011/28.03.2014 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”. Съгласно тази заповед на подуправителя бе позволено на КТБ АД да включи в капитала си от втори ред сумата в размер на левовата равностойност на 35 000 000 (тридесет и пет милиона) евро, привлечена по силата на договор за предоставяне на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. между банката, в качеството й на заемател, и “Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД, в качеството на заемодател.

В хода на надзорната инспекция в КТБ, извършена в периода 04.07.2014 – 14.10.2014 г., на база данни към 30.06.2014 г., констатациите от която са отразени в доклад № БНБ-125089/27.10.2014 г., е установено, че банката е финансирала непряко заемодателя и цялата вноска от него към КТБ по договора е направена със средства, осигурени от самата банка. Това е станало по следния начин:

1. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и “Дунарит” АД в размер на 15 000 хил. евро е усвоена цялата сума и на същата дата е преведена по сметка на ТЦ-ИМЕ в банката;

2. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и “Търговски парк Тракия” ЕАД в размер на 6000 хил. евро, която на същата дата е преведена по сметка в банката на ТЦ – ИМЕ;

3. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и “Планасат” АД в размер на 5000 хил. евро на същата дата е усвоена цялата сума и е преведена по сметка на “Кен Трейд” , оттам – по сметка на “Хидроенергийни проекти” ЕООД и от него – на “Бромак” ЕООД;

4. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и “Ривер Инвест” АД в размер на 8000 хил. евро е усвоена цялата сума и е преведена по сметка на “Хедж Инвестмент България” ЕАД, а оттам – по сметка на “Оптима Интертрейд” АД;

5. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и “Оптима Интертрейд” АД в размер на 5000 хил. евро е усвоена цялата сума, като е преведена по сметка на дружеството;

6. На 25.03.2014 г. набраните от трансакциите по т.4 и 5 общо 13 000 хил. евро са е преведени от “Оптима Интертрейд” АД по сметка на “Бромак” ЕООД;

7. На 25.03.2014 г. набраните от трансакциите по т. 3 и 6 общо 18 000 хил.евро са преведени от “Бромак” ЕООД на “Сентрал Техно Инвест” ЕАД в КТБ и от него – по сметка на ТЦ-ИМЕ в същата банка;

8. От набраните чрез трансакциите по т. 1, 2 и 7 общо 39 000 хил. евро, на 25.03.2014 г. ТЦ- ИМЕ е превело по сметка на банката 35 000 хил. евро по договора за подчинен срочен дълг.

По такъв начин “Корпоративна търговска банка”АД непряко е финансирала плащанията към самата нея, извършени от заемодателя “Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД по договор за предоставяне на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. между банката и “Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД.

Съгласно изискването на чл. 62, “а”, във връзка с чл. 63, буква “в” от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък за краткост “Регламент (ЕС) № 575/2013” (в сила от 01.01.2014 г.), условие към капиталовите инструменти, признавани за капитал от втори ред е предоставянето на заема да не е финансирано нито пряко, нито непряко от банката.

За доказване съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013, в чл.1.3 от договора за подчинен срочен дълг от 24.03.2014 г., подписан от “Корпоративна търговска банка” АД и “Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД, изрично е записано, че “Предоставянето на подчинения срочен дълг не се финансира пряко или не пряко от КТБ АД.” Видно от изложените по-горе факти, установени при надзорната инспекция и подкрепени от първични документи, това обстоятелство не отговаря на изискванията на нормативната уредба.

За изброените по-горе констатирани нарушения вече е уведомена Софийска градска прокуратура, като на 27.10.2014 г. й е изпратен Докладът на БНБ от надзорната инспекция, проведена в КТБ в периода 04.07.2014 -14.10.2014 г., с номер БНБ-125089/27.10.2014 г.

Mr. Walter was secretary-general of the Basel Committee for Banking Supervision until October 2011 and is one of the architects of the body of banking regulations known as Basel III, which supporters say toughens the banking sector against future financial crises. He has also worked at the Federal Reserve Bank of New York.

In addition, Jukka Vesala, deputy director general at the Finnish Financial Supervisory Authority, will lead the team dealing with the indirect supervision of other banks. Lastly, Korbinian Ibel, who works at Commerzbank AG , will lead the team providing support for the other three Directorates General.

Започва шестата дарителска кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш”. Благотворителната платформа за онлайн дарения е отворена от днес

“Нови 25 общественозначими проекти ще бъдат подкрепени от кампанията

“В онлайн платформата izberi.rbb.bg – възможност за дарение с няколко клика – всяко дарение от външен дарител постъпва директно за каузата

За шеста поредна година Райфайзенбанк стартира дарителската кампания “Избери, за да помогнеш” с нови 25 общественозначими проекти в областите здравеопазване, социална сфера, култура и образование, и опазване на околната среда. Кампанията ще набира подкрепа за проекти за превенция и помощ на хора с онкологични заболявания, за закупване на ехограф и анестезиологичен апарат за лечение на деца, грижа за възрастни хора, деца с аутизъм, разширяване на дейността на фондация “Ангели от Лим” и др.

Традиционно, най-много средства в дарителската кампания се набират от Райфайзенбанк и служителите на Групата Райфайзен в България, които даряват средства по избран от тях проект. За всеки дарителски жест на свой служител, независимо от сумата, Райфайзенбанк добавя по 100 лв. Средства се набират и от външни дарения, благодарение на популяризирането на проектите от страна на медийните партньори на кампанията. Даренията постъпват директно по сметките на съответните организации.

“За петте си издания “Избери, за да помогнеш” е подкрепила 138 значими обществени каузи с над 1.7 млн. лв. Вярваме, че и през тази година ще съберем достатъчно средства за проектите и ще убедим достатъчно хора да направят дарение за избрана от тях, и наистина добра инициатива”, коментира Оливер Рьогл, Главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

Както всяка година и по време на шестото издание на “Избери, за да помогнеш” актуалните проекти на неправителствени организации, фондации, болници и др. са представени на интернет страницата на кампанията www.izberi.rbb.bg. На нея всеки, който желае, може да направи дарение директно по сметка на избрания благотворителен проект или онлайн чрез системата за разплащания Pay.dir.bg, както и чрез интернет банкирането на Райфайзенбанк. Благотворителната платформа www.izberi.rbb.bg с новите 25 проекта е активна от днес. Всички каузи, включени в кампанията “Избери, за да помогнеш” са проверени, проучени и избрани, така че да засягат значим за обществото проблем, а бенефициентът да е в състояние да осигури работата по решаването му и впоследствие да направи отчет за изразходваните средства.

Освен първоначално предложените проекти, служителите ще могат да правят предложения за каузи, които също да бъдат включени в “Избери, за да помогнеш” 2014 като проекти по тяхна лична инициатива. За всеки конкретен проект в дарителската кампания могат да се правят дарения и чрез SMS.

Поради многобройни запитвания от медиите относно внесено в БНБ писмо от някакъв нов инвеститор, подписано с името Никола Иванов Сукманджиев, публикуваме цялото съдържание на така нареченото “предложение за реструктуриране на КТБ АД и ТБ “Виктория” ЕАД”. Обръщаме внимание, че освен посочения текст по-долу, няма приложени каквито и да било други допълнителни документи.

БНБ разгледа писмото и отговори на така нареченото предложение за реструктуриране на КТБ АД и ТБ “Виктория” ЕАД. В отговора се посочва, че въпросното писмо не представя никаква правно-обвързваща информация за правомощията на подателя и за инвеститорите, които той твърди, че представлява. Липсват каквито и да е гаранции, че тези непосочени в писмото кандидат-инвеститори отговарят на законовите изисквания да бъдат акционери в кредитна институция. Освен всичко това не е представено потвърждение от международна банка с добра репутация, която да гарантира възможност за реализиране на “формула за повишаване на капитала в рамките до 5 милиарда и 200 милиона лева”, както се твърди в писмото.

Посоченото по-горе налага извода, че изразените в така нареченото предложение “готовност и интерес” за представяне на предложения за реструктуриране на банката не могат да бъдат разглеждани като сериозни, завършва отговорът на БНБ.

В заключение за пореден път напомняме, че БНБ винаги е подчинявала действията си само и единствено на законите и на обществения интерес и няма да се поддаде на никакъв натиск от страна на заинтересовани среди у нас и в чужбина. Без значение колко настойчиви опити за публични манипулации на общественото мнение се правят, БНБ ще продължи и занапред да спазва върховенството на закона.

Докато редица финансисти, експерти и организации предупреждават за огромните разходи, които ще натежат на българския данъкоплатец при евентуален фалит на Корпоративна търговска банка, Българската народна банка няма никакво намерение да изготви доклад за съответните загуби при фалит и спасяване на КТБ.

За такъв разчет настояха и членовете на временната Комисия по бюджет и финанси в 43-ото Народно събрание, по време на извънредното заседание, което се проведе на 29 октомври. Такива искания се чуха и няколко дни по-късно, на пленарното заседание на парламента, на което присъства и целият управителен съвет на Централната банка.

И въпреки, че гуверньорът Иван Искров изкрещя от парламентарната трибуна, че “БНБ не бяга от отговорност”, някак си все пак той успя да заобиколи отговорността си да не изготви необходимия доклад.

“Не сме получили разчети за общите разходи при фалит на КТБ и при оздравяването й. Дори и не очакваме това от БНБ, въпреки изричното ни настояване”, заяви за в. “БАНКЕРЪ” Йордан Цонев от ДПС, който също е член на бюджетната комисия.

Отказът от страна на БНБ да изготви такъв доклад може да бъде разтълкуван само по един начин – изчисленията ще покажат, че оздравяването е правилният и по-евтиният вариант за България. Това се вижда и от днешното писмо на международните облигационери, според които разликата в разходите за фалит и оздравяване на КТБ е някъде около 10 млрд. лева.

Разбира се, както Иван Искров напомни на депутати, “парламентът не може да задължи или да дава инструкции на БНБ за извършване на определени дейности”. И това е така – Централната банка е независима в своята дейност и решения.

Но въпреки това, българският народ има право да знае каква е реалната цена на единия и другия вариант и какви ще бъдат последиците за финансовото здраве на банковия сектор.

И ако сега си мислим, че фалитът

И нека не забравяме, че евтиното винаги излиза по-скъпо.

Европейската комисия понижи прогнозите си за икономическия растеж и инфлацията в Европейския съюз и еврозоната за тази и следващата година, отбелязвайки, че крехката икономика ще се нуждае от още една година, преди да достигне дори само скромно ниво на растеж.

Като цяло за 2014 г. се очаква растежът на реалния БВП да достигне 1.3% в ЕС и 0.8% в еврозоната. Според прогнозата растежът ще се увеличи бавно през 2015 г.- съответно до 1.5% и 1.1%, на фона на нарастващото външно и вътрешно търсене.

Очаква се през 2016 г. икономическата активност да се ускори до съответно 2.0% и 1.7% благодарение на укрепването на финансовия сектор (вследствие на цялостната оценка, извършена от Европейската централна банка, и на продължаващия напредък в изграждането на банковия съюз), както и на ефекта от неотдавнашните структурни реформи.

Основна причина за по-ниските прогнози е доста по-слабото представяне на икономиките на Франция и на Италия, отбеляза ЕК. Генералният директор на икономическия департамент на ЕК – Марко Бути посочи, че Комисията наблюдава забавяне на икономическия растеж в Германия през второто полугодие, продължителна стагнация във Франция и продължаваща рецесия в Италия.

Европейската комисия прогнозира понижение на нивото на безработица през настоящата година до 11.6% (от 11.9% през 2013-а), до 11.3% през 2015-а и до 10.8% през 2016-а година.

Бавно възстановяване с много ниска инфлация

Европейската комисия обяви днес в Брюксел есенната си икономическа прогноза за 2014 г. Според нея икономическият растеж до края на годината както в ЕС, така и в еврозоната, ще бъде слаб.

Повече информация, ще намерите в прикачения файл, както и на интернет страницата на прогнозата:

Societe Generale Експресбанк с нов изпълнителен директор

Зденек Метелак е новият Изпълнителен директор отговарящ за банкирането на дребно на Societe Generale Експресбанк. Г-н Метелак, който има над десет години опит в групата Societe Generale приема поста от г-н Ян Дюмонтей, който премина към чешката Komercni Banka, част от групата Societe Generale.

Зденек Метелак се присъединява към Societe Generale през 2003 година и оттогава заема различни управленски позиции в Чехия и Франция.

“Радвам се, че ще бъда част от мениджмънта на една от водещите финансови институции в България. Вече 150 години, Societe Generale е банка с утвърден имидж, която непрестанно се развива във всички държави, в които е представена. Както досега, ще продължа да се водя от предприемаческия, иновативния и отборния дух като основа на своята работа”, сподели г-н Метелак при встъпването си в длъжността.

От 2003 г. до 2005 г. Зденек Метелак е бил част от екип Маркетинг и Продуктов мениджмънт в Komercni Banka – структура на Societe Generale в Чехия. В края на 2005 г. се присъединява към отдел Главна инспекция в Societe Generale – Франция, където прекарва 8 години на различни постове, преминавайки през разнообразни надзорни и одит проекти.

Зденек Метелак има Магистърска степен по Международни отношения от Икономическия университет в Прага, както и Магистърска степен по Управление на бизнеса от университета Лион III – Франция. Владее английски, френски и чешки език. Женен е, с три деца.

За Societe Generale Експресбанк

Групата Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Societe Generale Експресбанк и нейните дъщерни дружества – Sogelease България, Societe Generale Факторинг и асоциираното й дружество – животозастрахователната компания Sogelife България. Заедно със своите 1 500 служители, Societe Generale Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия. Банката е носител на множество награди, сред които “Най-добра банка в България” от международното финансово списание Euromoney за 2012 г. Наскоро рейтинговата агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на Societe Generale Експресбанк – ‘BBB+’ със стабилна перспектива, който е възможно най-високия рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в България.

” 99.74% от капитала са собственост на Societe Generale Group;

” 26 млн. лв. нетна печалба за 2013 г.;

” 170 млн. лв. нетен банков доход за 2013 г.;

” 4 млрд. лв. общ обем на активите към края на 2013 г.;

” 149 офиса;

“повече от 400 000 клиенти.

Банките заделят милиарди за уреждане на правни спорове

Големите банкови институции са заделили почти 7 млрд. щ. долара (4.38 млрд. лири) за уреждане на потенциални споразумения с регулаторните органи, които в момента разследват твърденията за сключване на тайни сделки и манипулиране на валутните пазари. Това информира агенция “Ройтерс”.

Най-голямата европейска банка HSBC оповести днес, че ще задели допълнителни провизии в размер на 378 млн. долара, специално за уреждане на потенциално споразумение с британския финансов регулатор (FCA). HSBC е само една от шестте кредитни институции, които ще направят допълнителни провизии.

През миналата седмица британските банки Royal Bank of Scotland (RBS) и Barclays заделиха съответно по 640 млн. долара и 800 млн. долара за покриване на възможните разходи за съдебни спорове.

Това означава, че само три британски банки са направили почти 1.8 млрд. долара провизии и то единствено за въпроси, свързани с разследването на валутната търговия.

Целта на провизиите е да се използват при необходимост за плащане на разходи или загуби, които се оча