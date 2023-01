СТР. 33 – 10.11.2014

сполука напрежение конфликти нерви неприятности символични намерения взаимни интереси Взаимни изгоди необходими отстъпки неудобства

12 Ноември 2014 18:12 БФБ ОБЛИГАЦИИ

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 54 034 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.11.2014 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията. Поради обстоятелството, че ИКПД не успя да извърши дължимото лихвено и главнично плащане в срок до 12.11.2014 г. и съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 06.02.2013 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.11.2014 г., остава в размер на 7.00% на годишна база.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ е спечелило 2,8 млн. лв. за седмица

На 11 август 2014 г. е вписано учредяването на дъщерно Ахелой Имо ЕАД с капитал 1,3 млн. лв., което седем дни по-късно е продадено за 4,1 млн. лв.

13.11.2014 Инвестор (4IC / ICPD) (4ICA / BICPD) "Гранд Боровец". Снимка: borovetsgrand.com

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ е успяло да спечели 2,8 млн. лв. само за седмица, след като на 11 август 2014 г. е вписано учредяването на дъщерното Ахелой Имо ЕАД с капитал 1,3 млн. лв. чрез апортна вноска от едноличния собственик Интеркапитал ПД АДСИЦ и седем дни по-късно, или на 18 август 2014 г., е продадено за 4,1 млн. лв. Само за дни Интеркапитал ПД АДСИЦ постига над 3 пъти по-висока цена от тази при оценката на апортната вноска.

Справка в Търговския регистър показва, че купувач е ГРАНД БОРОВЕЦ 2013 ЕООД, което от своя страна е собственост на ТИТАН БЪЛГАРИЯ ООД , а ТИТАН БЪЛГАРИЯ ООД е притежание на Цветелина Чавдарова Христова с вложение от 100 лв., АЛФА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД и Чуждестранно юридическо лице, Идентификация С31279, държава: СЕИНТ КИТС И НЕЙВИС с 4900 лв.

Парите от продажбата на Ахелой Имо ЕАД не са били получени до 30 септември 2014 г., тъй като първо в отчета за паричния поток ги няма и второ в баланса се появява вземане от клиенти и доставчици за 4,54 млн. лв. към 30 септември 2014 г., спрямо едва 436 хил. лв. в началото на годината.

Вчера (12 ноември 2014 г.) Интеркапитал обяви, че ще забави плащането на лихви в размер на 54 034 евро и главница в размер на 62 500 евро по облигационната си емисия с падеж на 14 ноември 2014 г., като ще ги изплати в срок от 30 дни от падежа, както разрешава документът за предлагане на ценните книжа.

Важното е, че с тази сделка Интеркапитал ПД АДСИЦ успява да отчете 2,8 млн. лв. положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти и при само 27 хил. лв. приходи от продажба на апартаменти, да приключи деветмесечието със само 162 хил. лв. загуба, спрямо загуба от 1,73 млн. лв. за съпоставимия период на миналата година.

Така собственият капитал не намалява прекалено много и към 30 септември 2014 г. е 4,45 млн. лв., спрямо 4,61 млн. лв. в началото на годината, което поддържа почти непроменено съотношението на собствен капитал към дълговете. Други основни данни от отчета, са задълженията към банки, небанкови финансови институции и облигационери за 31,5 млн. лв. и общи пасиви за 55 млн. лв. Банкови задължения за 23,4 млн. лв. са текущи, като с изискуемост до 1 година са пасиви за общо 45,65 млн. лв.

В същото време основните активи са инвестиционни имоти за 36,5 млн. лв., представляващи проекта Марина Кейп в гр. Ахелой и Гранд Боровец в к.к. Боровец. Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ има задължение по облигационна емисия с падеж през 2018 г. с остатъчна стойност от 5,13 млн. лв. към 30 септември 2014 г. Емисията беше разсрочвана неколкократно.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДС…

Последна цена: 0.498 лв. 4IC/ICPD

Актуално към 15:08/30.10.2014 г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ е задължено да поддържа съотношение между собствения капитал и обезпечения дълг от поне 0,1 до пълното погасяване на емисията. Също така съотношението на пасиви към актив не трябва да е повече от 0,95.

Ако не беше печалбата от 2,8 млн. лв. от сделката с Ахелой Имо ЕАД, последният коефициент щеше да достигне 0,97, което щеше да наруши условията по емисията, което вероятно е причина Интеркапитал да потърси и реализира вече описаната печеливша сделка.

Основните разходи за дружеството през деветмесечието на 2014 г. са за лихви в размер на 1,28 млн. лв. и за обезценки в размер на 1,6 млн. лв. Другите разходи за дейността са за 547 хил. лв., от които основни са разходите за външни услуги за 285 хил. лв.

Акциите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ поскъпват със 112% в последните 12 месеца до 0,498 лв. за брой и 3 млн. лв. пазарна капитализация. Рекордната цена от 11 лв. на акция е от май 2008 г. През 2009 г. е разпределен от 1,1562 лв., а през 2010 г. още по 0,0169 лв.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-София (6B4) свиква ОСА на 11.11.2014 год. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 49,при следния дневен ред:

– Гласуваха Промени в органите на управление на дружеството. ОСА освободи от Съвета на директорите Ния Дамянова и избра Петър Петров за нов член;Той е магистър по счетоводство.

– Освобождаване от отговорност на Ния Дамянова за дейността й като член на СД от началото на 2014 год. до датата на решението за освобождаването й от състава на Съвета на директорите;НЕ СЕ Гласува – няма счотчет към 30 септември. КФН забрани.

НЕ СЕ ПРОВЕДЕ

Енемона АД-Козлодуй (E4A) свиква ОСА на 12.11.2014 год. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев № 20, етаж 3, Заседателна зала, при следния дневен ред:

– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. – Приемане на годишни финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;

– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;

– Промени в органите на управление на дружеството; Проект за решение endash ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите Емил Кирилов Манчев и Маргарита Иванова Динева, съгласно техни заявления по чл.233, ал.5 от ТЗ;

– Приемане на решение за частично разпределяне на дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции /Енемона АД-Козлодуй (E4AP)/ от капитала на Дружеството; Проект за решение endash ОСА разпределя дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството – частично, в размер на 0.3514 лв. на акция, или общо 387 596.96 лв.;

– Разпределение на печалбата от дейността за 2013 г.; Проект за решение – ОСА констатира обложена печалба от дейността за 2013 г. в размер на 387 596,96 лв. и не разпределя същата;

– При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.11.2014 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Медика АД-София (5MA) свиква ОСА на 14.11.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Йоан Павел II-ри, №1, Бизнес център България 2000 ет. 3, при следния дневен ред:

– Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със Софарма АД за предоставяне на маркетингови услуги;

– Приемане на решение за овластяване на УС да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със Софарма АД за продажба на продукция и стоки;

– Приемане на решение за овластяване на УС да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със Софарма Имоти АДСИЦ за наемане на офис площи и паркоместа;

– Приемане на решение за УС да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със Софарма Варшава СП З.О.О. за продажба на продукция и стоки;

– Приемане на решение за овластяване на УС да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК с ООО Софарма Украйна за продажба на продукция и стоки;

– Приемане на решение за овластяване на УС да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК с Бриз ЛТД за продажба на продукция и стоки;

– При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.12.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Поради липса на кворум свиканото от Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) ОСА за 31.10.2014 год. не се е провело.

Във връзка с това ОСА ще се проведе на 14.11.2014 год. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Уведомление за дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства) 15:03 БФБ

Енергоремонт Холдинг АД-София представи уведомление за взето решение за разпределяне на дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства). Решението е взето на общо събрание на акционерите на дружеството проведено на 14-11-2014 в СОФИЯ-1202.Гласуваният дивидент е за 2014 и е в общ размер на 0 лв.

Размерът на капитала преди увеличението е – 3842740

Размерът на дивидента в акции е – 0

Размерът на капитала след увеличението ще бъде – 19213700

Условията и реда за регистриране на новата емисия акции от увеличението на капитала на дружеството са:

Общото събрание на акционерите, проведено на 14.11.2014 г., взе решение да се увеличи капитала на дружеството от 3 842 740 лв. (три милиона, осемстотин четиридесет и две хиляди, седемстотин и четиридесет лева), разпределен на 3 842 740 (три милиона, осемстотин четиридесет и две хиляди, седемстотин и четиридесет) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, на 19 213 700 лв. (деветнадесет милиона, двеста и тринадесет хиляди и седемстотин лева) разпределен на 19 213 700 (деветнадесет милиона, двеста и тринадесет хиляди и седемстотин) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, чрез издаване на 15 370 960 бр. нови акции с номинал 1 лев, със средства на дружеството в размер на 15 370 960 лв. от фонд „Други резерви”. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството до увеличението при спазване на разпоредбите на ЗППЦК, Устава на дружеството и ТЗ. Предстои вписване на решението в Търговския регистър.

12-11-2014 13:29 БФБ-София

На основание чл. 100ш, ал.1, т.4 от ЗППЦК „Биовет“ АД уведомяваме своите акционери и всички заинтересовани лица , че:

На основание взетите решения от Общото събрание на акционерите, проведено на 24. 10. 2014 г., „Биовет“ АД вписа в Търговския регистър залог на цялото търговско предприятие. Залогът е вписан с вх. №20141111143652 /11. 11. 2014 г.

14.11.2014 Капитал, Цялото търг.предприятие на Биовет АД-Пещера (53B) вече е заложено, съобщиха от компанията. Извънредно ОСА на 24.10.2014 год. трябваше да решава за това. Събранието е насрочено за 10.30ч. и ще се проведе в гр. Пещера, ул. Петър Раков №39. Тема на заседанието е изслушването на мотивиран доклад на УС за целесъобразността и условията за сключване на сделки по чл.114, ал.1, т.1, б.Б и чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. На събранието трябва да бъде прието решение за овластяване на Управителния съвет и изпълнителния директор на Биовет АД да сключат договор за особен залог на търговското предприятие на Биовет АД.

Залогът е заради кредити, по които поризовдителят на ветеринарни медикаменти ще е гарант на основния си акционер.

в края на октомври акционерите одобриха особения залог, с който групата Хювефарма ще получи 275 млн евро финансиране. Като обезпечение по заема са заложени още акции и вземания на дружествата от групата. С парите от банките братята Кирил и Георги Домусчиеви ще набавят средствата за изкупуване на акционерния дял от 36.6% на The Rohatyn group в Хювефарма. Общо 12 са кретитиращите банки.

Решения на Съвета на директорите на БФБ-София АД (07.11.2014 г.)

2. Съветът на директорите на БФБ endash София АД на основание чл. 31, ал. 8 от Правила за допускане до търговия, допусна до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, емисия облигации, издадени от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе при следните параметри

– ISIN код на емисията: BG2100002141;- Размер на емисията: 4 000 000 лева;- Брой облигации: 4 000;- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;

– На емисията се присвоява борсов код: T0F1;- Датата на въвеждане за търговия е 17.11.2014 г. /понеделник/;- Дата на издаване: 27.02.2014 г.;- Дата на падеж: 27.02.2019 г.;

07-11-2014 – Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 51/07.11.2014 г., е взето следното решение:

Във връзка с подадено заявление по чл. 19, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ endash София АД на основание чл. 31, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:

– Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе;- ISIN код на емисията: BG2100002141;- Размер на емисията: 4 000 000 лева;- Брой облигации: 4 000;- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;

– Вид облигации: обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми;- На емисията се присвоява борсов код: T0F1;

– Датата на въвеждане за търговия е 17.11.2014 г. /понеделник/;- Крайна дата за търговия: 19.02.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:

– Емисията е първа по ред издадена от емитента;- Годишен лихвен процент: 6.00%;- Дата на издаване: 27.02.2014 г.;- Дата на падеж: 27.02.2019 г.;

– Погасяване на заема: еднократно на датата на падежа; – Срочност: 60 месеца считано от датата на сключване на емисията;

– Период на лихвено плащане: 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащанията, както следва:

27.08.2014 27.02.2015 27.08.2015 27.02.2016 27.08.2016 27.02.2017 27.08.2017 27.02.2018 27.08.2018 27.02.2019

– Банка-довереник на облигационерите: Търговска банка Виктория ЕАД;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:

– Наименование на латиница: Toplofikatsia-Ruse EAD-Ruse;- Седалище: гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток № 1;- ЕИК: 117005106;

– Адрес за кореспонденция: гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток № 1;- Тел : (+359 82) 883 322; – Факс: (+359 82) 844 068; – e-mail: toplo@toplo-ruse.com;

– Представляващи: Георги Недев; – Лице за контакти: Павлина Петрова;

– Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и др.

Пловдивска икономическа зона заинтригува китайска банка

Публикуване: 07.11.2014, 14:51 Автор: money.bg

В Пекин представиха първата в Югоизточна Европа "Евро-китайска зона за икономическо развитие" ("Euro-Chinese Economic Development Zone" – ECEDZ). Проектът се развива в района на Пловдив и предизвика изключителен интерес на българо-китайския бизнес форум "България: разширявай своя бизнес", организиран от Българската агенция за инвестиции с подкрепата на ЕС, съобщиха от агенцията.

Форума откри българският посланик в Пекин Пламен Шукюрлиев. Заместник-изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Костадин Джатев презентира предимствата на страната – политическа стабилност, стратегическо географско местоположение, съкратени административни процедури, най-атрактивните данъци в ЕС.

Той обяви подкрепата на Българската агенция за инвестиции за един от най-мащабните инвестиционни проекти в България "Euro-Chinese Economic Development Zone". Презентация на проекта направи инж. Емил Янков, а представители Export-Import Bank of China се заинтригуваха от зоната и решиха да я посетят през декември.

"ECEDZ предоставя добра основа за развитието на икономическите отношенията между Китай и Европа", коментира Чангцинг Джанг от Hainan Longquanren Century Invest and Development Co., Ltd., китайският партньор на "Евро-китайска зона за икономическо развитие". Според него причините китайски компании да инвестират в ECEDZ са: местоположението, данъците, приятелските отношенията между България и Китай, културата.

"Концепцията за Европейско-китайски логистичен и бизнес център е много атрактивна за бъдещото развитие на бизнеса и може да се осъществи много успешно. В момента за китайските инвеститори е трудно да основат собствена фирма и производство в България, защото не познават пазара. За това идеята е да се навлезе с нови технологии, с един нов логистичен хъб, който да използва модели като О2О и Б2С продажби, които са добре познати в Китай, например, чрез Таобао и Алибаба", конкретизира Джанг.

Дзяи Ли, директор на туристическа агенция "Дзяи" и Лей Сю, изпълнителен директор на "Tianjin State Farms Agribusiness Group", посочиха причините да работят в България. Тиенджин Фарм Агробизнес Груп вече инвестира в сферата на земеделието в "Euro-Chinese Economic Development Zone".

Следващият форум от серията "България: разширявай своя бизнес" ще се проведе на 11 ноември в Шанхай.

Внесоха в съда искането за обявяване на КТБ в несъстоятелност

Публикуване: 07.11.2014, 17:07 Автор: money.bg

Преди малко в Софийския градски съд (СГС) е било внесено искането за откриване на производство по несъстоятелност на КТБ, съобщи news.bg.

Припомняме, вчера БНБ отне лиценза за извършване на дейност на КТБ.

Оттук нататък Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) ще бъде уведомен за подаденото искане до СГС с цел извършване на подготвителни действия за назначаване на синдик.

До назначаването на синдик, квесторите в КТБ Станислав Лютов и Елена Костадинчев ще продължат да упражняват правомощията си.

Съгласно закона, ФГВБ започва изплащането на гарантираните суми на вложителите най-късно 20 работни дни след датата на отнемането на лиценза. 20-дневният срок е необходимото време, през което Фондът ще получи от квесторите на КТБ информацията за гарантираните суми на вложителите към датата на отнемането на лиценза и ще организира безпроблемното изплащане на сумите на вложителите.

Представителят на БНБ в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките ще предложи Фондът или назначеният от него синдик на КТБ да сключи договор с юридическо лице, притежаващо съответния за това международен опит, което да проследи извършените операции с активи на КТБ.

Няма да има проблем с изплащането на гарантираните влогове в КТБ, след като изтекат 20-те дни след отнемане на лиценза. Това увери служебният финансов министър Румен Порожанов.

За или против предложението за данък върху операциите на капиталовия пазар?*

Експерти описват намерението на новия кабинет като неясно формулирано, неоснователно и дори безсмислено

10.11.2014 Инвестор, Програмата на новия кабинет, която бе подписана само ден преди новите министри да положат клетва, претърпя корекция в последния момент. По-конкретни изменения има в приоритетите, касаещи съдебната власт, енергетиката и публичните финанси.

Нека оставим засега правосъдието и енергетиката настрана. Новите управляващи изненадващо са добавили предложение за "въвеждане на данък върху операциите на капиталовите пазари" . Искането обаче си противоречи със записания като отделна точка в същия документ приоритет, а именно – "запазване на данъчната система и ниския дял на преразпределяне на бюджетни средства от държавата до 39% от БВП" .

Като приоритет новите управляващи залагат и "детайлен икономически анализ и обществен дебат за цялостната данъчна политика" . Предложението за налог върху капиталовия пазар endash без да е ясно дали ще бъдат облагани печалбите или сделките endash е объркващо, ако целта на политиците е "запазване на данъчната система" .

Предложението породи редица спекулации в общественото пространство сред инвеститорите и анализаторите.

Какво всъщност означава предложението на управляващите – че ще се въведе данък върху доходите от финансови инструменти или че може би ще се облага всяка трансакция?

Въпреки че видът на данъка не е ясен, нужна ли е такава мярка на капиталовия пазар? Как това ще се отрази на инвеститорите (институционални и дребни) и на търговската активност на Българската фондова борса?

В кои държави има подобен данък и какви са били краткосрочните и средносрочните ефекти от въвеждането му?

Отговор на тези и други въпроси потърсихме от преки участници на пазара, включително и от борсовия оператор endash Българската фондова борса. Ето какво коментираха те пред Investor.bg:

Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ: В предложението няма подробности относно базата и размера на данъка

"В предложението не са дадени по-нататъшни подробности относно базата и размера на данъка. Можем единствено да предполагаме, че става дума за т. нар. данък върху финансовите трансакции (financial transaction tax, FTT), за който една част от страните членки на Европейския съюз, включително и България, вече изразиха подкрепа, а някои държави дори и въведоха, макар и не в пълно съответствие с предложените текстове на директивата" , коментира за Investor.bg изпълнителният директор на БФБ Иван Такев.

Петко Вълков, изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт АД: Въвеждането на данък върху финансовите трансакции в България е безсмислено и неоснователно

"Директното въвеждане на данъка без предварителен обстоен анализ на предимствата и недостатъците му означава, че политическата класа у нас за пореден път слага националните интереси на заден план пред интересите на най-големите европейски икономики" , смята Петко Вълков.

Той е на мнение, че първо трябва да се прецени дали евентуалните постъпления от подобен данък, за които смята, че ще бъдат "в пъти по-ниски от прословутия данък лихви", ще бъдат достатъчни, че да компенсират недостатъците от въвеждането му. Такъв според него ще е например изтичане на капитали към пазари, в които данъкът не е въвеждан.

"Идеята за налагането на данък върху финансовите трансакции в Европейския съюз има две основни цели – да обложи допълнително финансовия сектор, който те смятат, че ползва по-ниска ефективна данъчна ставка (което би съдействало за леко подобряване на бюджетните приходи) и на второ място, но не по важност, е да противодейства на набиращата сила високочестотна търговия. От това лесно може да се заключи, че данъкът няма да е ефективен в страни със слабо развити финансови пазари, какъвто е българския" , обяснява директорът на Конкорд Асет Мениджмънт.

По думите му основният проблем на този вид данък е, че, за да има съществен ефект от него, той трябва да бъде приложен едновременно от страните членки с най-развити финансови пазари. Според него обаче засега това не е постигнато и по тази причина се забавя повсеместното му въвеждане. Очаква се едва през 2016 г. данъкът да намери по-широко приложение в ЕС, пояснява Вълков. "Неслучайно най-голям противник на този данък е Великобритания, която има и най-развит финансов пазар в Европа" , коментира още той.

"В България въвеждането на данък върху финансовите трансакции в най-добрия случай трябва да бъде направено едва след като всички останали страни в Европейския съюз са го направили, но в никакъв случай по-рано", категоричен е финансовият специалист. По думите му непропорционалното въвеждане на данъка в Европа би означавало известно съсредоточаване на финансови трансакции на пазари без подобен данък. "От подобно нещо България определено би изгубила" , смята Вълков.

Вяра Иванова, инвестиционен мениджър, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт: Формулировката на управляващите е неясна

"От наличната официална информация към момента, а именно – управленската програма на следващия кабинет, все още не става ясно какво на практика се има предвид под "въвеждане на данък върху операциите на капиталовите пазари" , коментира за Investor.bg Вяра Иванова. В тази широка дефиниция нищо конкретно не е казано за печалби от операции на капиталовите пазари, което може да наведе на мисълта, че те няма да се облагат, допуска тя.

"Според изказване на Ивайло Калфин от април тази година става въпрос за 0,01% от размера на сделките. Това като цяло не е много и едва ли би повлияло на активността на родната борса" , добавя Иванова. Все пак тя е убедена, че като цяло всеки по-тежък данъчен режим би имал негативен ефект върху пазарните участници.

Явор Спасов, мениджър Бизнес развитие в БенчМарк Финанс: Негативният ефект ще е по-голям от търсените ефекти, каквито са постъпленията от данъка и ограничаването на спекулативните сделки

"Предполагам, че става въпрос за облагане на трансакциите. Идеята за облагане на сделките с финансови инструменти не е нова. Появява се за пръв път в контекста на отказа от монетарната система Бретън Уудс през 1972 г. и се приписва на икономиста Джеймс Тобин (т.нар. Tobin tax върху спот сделките с валута). В края на 90-те темата отново започва да циркулира в пространството – този път в контекста на азиатската, мексиканската и руската финансови кризи" , коментира Спасов.

В разговора с Investor.bg той припомня, че от няколко години върху темата се упражняват икономисти и политици в Европа, а през миналата година Европейската комисия предложи въвеждането на данък върху финансовите сделки (FTT) в размер на 0,1% за акции и облигации и 0,01% за деривати.

"Да предположим, че в програмата на кабинета става въпрос за предложения от ЕК данък. Не мисля, че 0,1% от сумата на сделката би се отразил на търговията на БФБ. Причината е, че на нашата борса не се търгуват деривати и практически този данък би означавал за инвеститорите още една такса за борсовия оператор, което на фона на спредовете ще е пренебрежимо малък разход" , обосновава се Спасов.

По думите му обаче по-сериозен би бил въпросът за ефекта върху търговията с деривати. Според него данък от 0,01% всъщност се оказва доста съществен за някои финансови инструменти. "Той би удвоил например спреда на валутната двойка евро/долар. Въпросът да има ли такъв данък е по-скоро философски и в този смисъл съм "за"" , добавя той.

И все пак според него на практика идеята като цяло не е добра, защото един допълнителен разход за търговците би ги пренасочил към други юрисдикции, напр. Лондон и Цюрих. За Европа и конкретно за България негативният ефект от това ще е по-голям от търсените ефекти – постъпления от данъка и ограничаване на спекулативните сделки, убеден е Спасов.

"Не виждам смисъл от въвеждането на този данък в България. Тук и без това сме направили откриването на сметки за търговия при брокер по-сложно, отколкото е необходимо според европейските правила. Ако улесним този процес и не въведем данък, бихме могли да се превърнем в изключително атрактивна дестинация за международни брокерски компании" , заключава Спасов.

Кирил Стоименов, зам.-председател на Съвета на директорите на Тексим Асет Мениджмънт: Въвеждането на допълнителна данъчна тежест върху сделките с финансови инструменти би имало негативен ефект върху активността и ликвидността на БФБ

Според Кирил Стоименов първо е необходимо да се запознаем с проектозакона. Той предполага, че става въпрос за проект за Директива на ЕС.

"Съществува предложение на Европейската комисия от 28 септември 2011г г. за въвеждане на Данък върху финансовите транзакции в 27-те държави-членки на Европейския съюз. С данъка ще бъдат облагани всички транзакции с финансови инструменти между финансови институции, когато поне една от участващите в транзакцията страни е със седалище в ЕС. Сделките с акции и облигации ще бъдат облагани с данък в размер на 0,1%, а договори за деривати emdash на 0,01 %" , казва той, като добавя, че държавите членки ще могат да прилагат по-високи ставки.

Стоименов отбелязва обаче, че към днешна дата това предложение на Европейската Комисия за Директива (нормативен акт) на Съвета на Министрите е в процес на изработване.

Заместник-председателят на СД на Тексим Асет Мениджмънт обяснява същността на данъка, целите и самата процедура по облагане.

"Въвеждането на данък върху финансовите сделки на равнище ЕС цели изграждането на стабилен вътрешен пазар на финансовите услуги. С данъка върху финансовите сделки ще се предотврати укриването на данъци и двойното данъчно облагане, като също така ще се сведе до минимум изкривяването на конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС" , отбелязва той.

"Данъкът върху финансовите сделки е данък, обикновено с много ниска ставка, който се прилага към финансовите сделки, каквато има при обмена на финансови инструменти между банките или другите финансови институции. Финансовите инструменти от своя страна включват ценните книжа, облигациите, акциите и деривативите" , продължава той.

Кирил Стоименов коментира, че основните данъкоплатци ще бъдат финансовите институции, които извършват финансови сделки, т.е. банките, инвестиционни посредници, други финансови институции като застрахователните компании, борсовите посредници, пенсионните фондове, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, фондовете за алтернативни инвестиции като хедж фондовете и т.н.

Той казва, че ЕК е предложила данъкът да се събира от всички сделки с финансови инструменти между финансовите институции, ако поне една от тези институции се смята за установена в ЕС.

"Няма значение дали сделките се извършват на регулиран или на извънборсов пазар emdash и в двата случая те ще бъдат обложени" , допълва Стоименов.

"ЕК иска данъкът върху финансовите сделки да бъде на възможно най-широка основа, за да се намалят рисковете от укриване на данъци и смяна на пазарите. Данъчната основа ще бъде определена въз основа на дейността по търгуване на ценни книжа, извършвана от финансовите институции" , коментира още той.

Друг момент е дали държавите от ЕС ще прилагат национален данък върху финансовите сделки, тъй като той трябва да е в съответствие с правилата на ЕС. Всички страни от ЕС ще трябва да спазват минималните ставки за облагане на различните видове сделки.

"Страните по сделката ще плащат дължимия от всяка от тях данък в държавата, в която са местни лица за данъчни цели" , конкретизира той.

Стоименов отбелязва, че Белгия, Кипър, Франция, Финландия, Гърция, Ирландия, Италия, Румъния, Полша и Обединеното кралство вече са въвели някакъв вид на данък върху финансовите сделки.

"На тези държави може да се наложи да изменят националните си правила, за да ги приведат в съответствие с предлаганите от Комисията. Това означава, че държавите ленки ще трябва да прилагат минималната ставка и да хармонизират данъчната основа в съответствие с правилата на ЕС относно данъка върху финансовите сделки. Останалите държави-членки ще трябва да въведат данъка във вида, предложен от ЕК" , уточнява той.

Той смята, че като всеки друг данък данъкът върху финансовите сделки може да подхрани изразходваните в обществен интерес публични финанси. Ако данъкът върху финансовите сделки е на равнище ЕС, част от постъпленията по него могат да отидат в бюджета на ЕС, а друга част да се използва за финансиране на бюджетите на държавите членки, смята той.

"Данъкът ще бъдат изплащан незабавно на държавите членки от финансовите институции въз