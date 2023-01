Текстил 2006 г.

Българската модната индустрия след приемането ни в ЕС

У нас вече все повече се произвеждат облекла в по-висок ценови сегмент, предназначени за по-платежоспособни потребители

Българската мебелна промишленост продължава да расте

4% е растежът на германската химическа промишленост

модна индустрия, текстил, облекло, предприятие, заетост, Валерия Жекова

“Развитието на бранша е устойчиво и драматични промени след влизането ни в ЕС не настъпиха, но такива бяха и нашите очаквания”. Това сподели на на провелата се днес среща с журналисти по повод предстоящото откриване на Балканското изложение за облекло и текстил ВGate на 4 октомври в Интер Експо и Конгресен Център – София, председателят на БАПИОТ – Валерия Жекова.

За по-подробна илюстрация на състоянието на текстилната индустрия у нас, Жекова представи данни за динамиката на някой водещи показатели, характеризиращи тенденциите в развитието на бранша.

Брутната принадена стойност създадена от един работник в производството на облекло и текстил бележи повече от 20% ръст, сподели Жекова, като допълни, че причината за голямото нарастване се дължи на преминаването от класическо ишлеме към изработване на готов продукт.

Не без значение е факта, че у нас вече все повече се произвеждат облекла в по-висок ценови сегмент, предназначени за по-платежоспособни потребители, както и по-добра работа на заетите в производството в посока натурална производителност. Валерия Жекова спомена и ключовата роля на структурните програми на ЕС, от които модния бизнес може да се възползва.

На второ място, увеличаването на брутната принадена стойност, Жекова свърза и с ръста на работната заплата (около 17% по данни на НСИ).

Показателят заетост в бранша е с отрицателна стойност, спрямо предходната година, като отливът на работна ръка след влизането ни в ЕС е около 2.5%. Заетите в производството на облекло и текстил са 165 хиляди души.

За изминалата година износа възлиза на 1,8 млрд. евро или това е малко под 20% от валутните приходи на страната. Средната работна заплата в сектора по данни на НСИ е 265 лв.

В заключение Валерия Жекова прогнозира, че новото постигнато в модната индустрия през 2006 година ще се запази, като сподели, че предприятията у нас са претрупани с работа и обичайно прекъсване на производствения процес, характерно за сезона не се наблюдава у нас, като всички предприятия от бранша у нас работят на пълен капацитет.

Събитието отрази: Малина Дачева, Expert.bg

от: 30.09.2007

Заплатите в текстилния сектор в България по-ниски от тези в Шри Ланка

02.08.2007 11:20

Заплатите в България са не само на последно място в ЕС, но са дори по-ниски от тези в Шри Ланка, Индонезия и Русия, показва проучване на електронното бизнес издание “Just Style”. Заплатите у нас са сравними единствено с тези в Египет, Мексико и някои райони на Източен Китай и Украйна.

Изданието за бизнес информация прави и анализ на възможностите за развитие на текстилната индустрия в България и стига до извода, че страната има редица предимства, но и недостатъци.

Като предимства се изтъква ниската цена на работната ръка, географското положение и европейското отношение към бизнеса.

Между 2000 и 2006 г. българската текстилна продукция е нараснала със 152%, докато производството на облекла бележи ръст от 109 на сто. За сравнение, за същия период в ЕС производството на текстил е намаляло с 21%, а това на облекла – с 32%, посочва изданието.

Между 65 и 95 на сто от българските текстилни фирми са малки и средни предприятия, като този тип компании се характеризират със способност за гъвкавост на производствените операции, бърза реакция към промените в клиентските нужди, бързи доставки и възможност за своевременна реакция при изисквания за подобряване на качеството.

Сред недостатъците са посочени изтичането на квалифицирана работна ръка на Запад, изключително ниската производителност на труда в България (38% от средната за ЕС), въвеждането на нови регулаторни изисквания, които могат да доведат до закриване на много предприятия.

Бизнес изданието пише, че в крайна сметка, текстилната индустрия в България е на ръба, тъй като, от една страна, съществува сива икономика и вредни бизнес практики, а т друга, страната е член на ЕС, има ниски трудови разходи и може все още да привлече чужди инвестиции в тази индустрия.

22/12/2006

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА МОДАТА ОТ ЧЕРНОТО МОРЕ

Авторката на тази статия е Ана Пробе – журналистка от сп. “Текстил-виртшафт” – Германия, която беше гост на БАПИОТ

Веселин Славчев, по-рано е бил плувец в българския национален отбор и след активното му занимавание със спорт е работил като треньор и учител. Днес той гордо представя собствената модна марка “Етере” на фирмата си Veni Style в Пловдив. Такива житейски истории в България не са нещо необичайно. След промяната повечето се преориентираха, много отвориха собствени предприятия. В началото Славчев е произвеждал обеци, след това обаче е сменил заниманието си с продажба на Ти-шърти. Veni Style той основа през 1990 г. Това беше едно от първите предприятия за производство на облекло в следкомунистическата ера. Семейното предприятие е започнало дейността си в едно двустайно жилище, а днес Veni Style работи в модерна сграда със 150 сътрудници и произвежда на месец около 10 000 части на ишлеме за дамско горно облекло, примерно за Max Mara и Interface Fashion от Холандия.

Българският моден вкус.

Около една пета от неговата продукция се пада на неговата собствена марка “Етере”, която Славчев продава предимно в България на търговци и в собствените си магазини в София, Пловдив, Варна и в Хасково. Не в много далечно време той желае да увеличи производствения дял на своята марка с 50 %. С марката ” Етере” той вече участва на изложението за дамска и мъжка мода в Дюселдорф на наложили се на пазара марки, но не с някакъв успех, който да заслужава да бъде споменат. От една страна, защото българският моден вкус по-скоро прилича на руския или на турския, но не толкова на немския вкус. От друга страна, защото на него тогава му липсваше опит в логистиката.

“Българските предприятия много често са лошо организирани”, казва Волфганг Вайс, шеф на Фирмата Вайс Консултинг ООД/ Weis Cunsulting GmbH в Ашаффенбург. Той беше ангажиран от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ), Ешборн. По поръчение на Федералното правителство Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) подпомага между другото предприятия в по-слабо развитите страни. “Фирмите имат финансово участие в консултациите. На безплатна помощ не би се гледало сериозно”, казва Вайс. Със своята агенция той консултира предприятия за облекло в около 60 страни. “Много е трудно да обясниш на предприятията в България промените на пазара. По-рано масовите поръчки идваха от Русия.”

Множество дребни ползи.

С помощта на Вайс и на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) Veni Style оптимизира протичането на отделните технологични производствени процеси. Сега е налице едно по-гъвкаво подреждане на отделните работни места, отделните производствени технологични ходове биват документирани.”Ние трябваше да научим ръководните кадри да плануват предварително, а не само да реагират”-обяснява Вайс. Веселин Славчев е доволен. Консултациите му били донесли “множество дребни ползи”. Някои неща е трябвало да бъдат импровизирани. Така се е появило едно своеобразно изобретение, отнасящо се за транспортирането на отделни части жилетки, без същите да бъдат намачквани. На един въртящ се прът висят закачалки, които са свързани с отрязани платна. В тези висящи хамаци готовите части могат да бъдат лесно транспортирани от едно работно място към друго.

И фирмата Kovels в София покачи преди три години производителността също с помощта на Вайс. Предприятието със 100 души персонал бе създадено преди 14 години и от 2000-та година произвежда изделия за експорт, като например за Strenesse и Cinque. И Kovels също желае да увеличи по-късно дяла на собствената си колекция на 50 %. Фирменият шеф Величко Черкезов все пак е още в началото-първата собствена колекция бе представена едва през октомври на Българското изложение за текстил и мода (Bgate) в София. Платовете той купува при Miroglio, най-големият доставчик за България.

Добър инвестиционен климат.

Италианският текстилен концерн от Алба започна да инвестира в български производствени предприятия през 1998 г. Беше построена една нова фабрика за щамповане на платове, бяха закупени други текстилни фабрики, като предачница за вълна и тъкачница в Сливен, една плетачница в Нова Загора, както и една фабрика за багрене и щамповане в Елин Пелин. Концернът е назначил на работа 2000 души. “В България междувременно се произвеждат всички полиестерни прежди за групата Miroglio. Освен това ние пренесохме от Италия тук производството на плетени изделия”-казва Ханс Вернер Боррманн от Georgetti, едно българско дъщерно предприятие на Miroglio. Само около 5 % от българското производство остава в страната. Преимуществата на България като местонахождение, са централното и разположение, добрият инвестиционен климат и стабилността. “От тук може да бъде добре завладян източноевропейския пазар”, казва Боррманн.

Най-големият конкурент на Miroglio в България е Katex. Предприятието от Казанлък с 1400-те си сътрудници произвежда на месец 70 тона прежда, а на година три милиона метра плат: платове от чиста вълна, вълна смес с полиестер и ликра, а също така и памук-смес. “Ние купуваме непрана вълна, а останалото правим сами”, обяснява шефът на фирмата Илия Въндов. Освен това беше открито собствено производство на панталони, за да може да бъдат обработени излишните количества плат.

Основните пазари за Katex са Германия, Франция, Испания, Канада и Русия. Според изказването на Въндов, клиенти са: Hugo Boss, Zara, C&A, Brinkmann и Deutsche Bahn (немските железници), за които той изработва униформи. КАТЕКС стартира като предачница, след това към нея дойдоха тъкачницата и отделът за окончателна обработка. Създаденото през 1848 г. предприятие беше приватизирано преди 14 години. Тогава в него работеха 2300 души и то почти изключително за руския пазар. След промяната в модернизацията там са били вложени 14 милиона евро. Сътрудниците печелят по 150 евро на месец. ” Ние предлагаме високи социални стандарти”, казва Въндов. Имаме здравен център, столова, курорти, където сътрудниците могат да пътуват изгодно, а също така оказваме и финансова помощ за пътните разходи.

350-те работници при плетачното предприятие Брод в София получават по 200 евро на мeсец. Шефът на предприятието Георги Георгиев, с образование на електроинженер, създаде Брод през 1990 г., обаче едва три години по-късно той започна с изграждането на плетачницата. 85 % от неговото производство са плетени изделия, останалото са тъкани изделия. Най-големите страни купувачи са Германия и Италия. Брод снабддоставя на Bogner, Navigare, Kohler&Krenzer и Delmod. На месец се произвеждат средно 30000 части. От 2002 г. насам Георгиев е набавил 47 модерни плетачни машини.

В крак с горното бяха обучени и работниците. “По-рано те са мислели едва ли за качеството, но изискванията на клиентите са високи”, казва мъжът, който говори много добър немски. С течение на времето той е инвестирал в предприятието най-малко 6 милиона евро. Неговият годишен оборот възлиза на около 4 милиона евро. Той е един от малкото, които говорят за това.

Покачване на производителността.

Георгиев все пак не е щастлив с модната тъкана конфекция: Всяка година се променят платовете и моделите, за всеки работен ход е необходим друг вид машина и още повече работници. При плетенето той все още вижда резерви и иска някога да достигне производителността на италианските плетачи. От доставяне на преждите на готовото изделие при Брод минават две седмици. Минималната поръчка е 100 части, цените обаче са били калкулирани като при поръчки от 500 до 1000 части. Неговият проблем е : “Много клиенти искат да изтъргуват по-ниски цени или изискват твърди цени, независимо от това, колко трудоемко е производството. Но за да се гарантира едно определено качество е необходима и една определена цена.” Георгиев не желае да разработва собствена колекция. Той предпочита клиентите да му задават дизайна. Той мисли по стопанско-икономически начин, намалил е излишната администрация и е дал под наем празните помещения.

Sassi Fashion от София се е специализирала върху пълните сделки, произвежда, но не лично. Sassi внася материалите, изготвя поръчваните от клиентите мострените части. Производството се извършва чрез договорни партньори в цяла България. Клиенти са C&A, Liegelind, Camel active и Ulla Popken. “Ние сме гъвкави. За всеки стил ние можем да доставим от 150 до 20000 части.”, казва шефът Лъчезар Адамов. Той знае, че с Basics българите са без шансове срещу китайците. Вълшебните думи, за да можеш да оцелееш са: специализация, качество и бързина.

Или коопериране. В Сливен сега няколко производители на къси чорапи се обединиха под името Blue Rock Socks, за да могат да завладеят западноевропейския пазар. Много производители на облекла междувременно правят опити също и със собствени пазари. Най-често успехът пословично се запазва в определени граници. Множеството продава своята колекция само вътре в страната. Въпреки това производителите виждат дългосрочно в собствената си колекция единствения шанс за оцеляване. Защото те знаят точно: След присъединяването през идващата година на България към Европейската общност те все някога ще станат твърде скъпи за чуждестранните възложители. По този начин вече някои се сбогуваха с балканската страна. “Ние сме бързи, професионалисти и доставяме малки серии с високо качество”, такава реклама правят за себе си много производители. Подкрепа те получават от създаденото през 1999 г. браншово сдружение BAATPE (Bulgarian Association of Apparel and Textile Producers and Exporters/ Българска асоциация за производство и износ на облекла и текстил).

То възнамерява да подпомага комуникациите между предприятията, както и да засили дейността си в изграждането на текстилния сектор.

Работните места не са атрактивни.

Много имат проблеми при намирането на квалифициран персонал, предимно за средния мениджмънт, казва Ваня Данкова, служителка в сдружението. “Браншът не предлага атрактивни работни места. Хората търсят по-добре платена работа в сектора на туризма или работят в портокаловите плантации на близката до нас Гърция”. Така, че вече някои обмислят да наемат персонал от Македония, Молдова или от Виетнам. Сдружението основа за това едно ново изложение BGate – Българско изложение за облекло и текстил в София, което се състоя през октомври за четвърти път. 120 фирми-болшинството от тях български от сферата на текстилната промишленост и тази за облекло и текстил, както и фирми, предлагащи машини, спомагателни материали и софтуер участваха в изложението върху 4000 кв.м площ. За фирми, които искат да произвеждат в България, BAATPE изготвя списък на фирмите, за които би ставало дума, доставя профили, организира обиколки с огледи. А как стоят нещата с търговията на дребно? Магазини за местна мода има много малко, защото собствените колекции са все още твърде малко. Освен това наемите са твърде скъпи, поради което пред магазините могат да бъдат видяни търговци, които продават стоката си върху сгъваеми подвижни маси.

Търговията на дребно.

Самите улици са в много лошо състояние и много трудно се намират места за паркиране, луксозни марки се продават в къщи в много лошо състояние. Веселин Славчев разказва, че още преди пет години почти не е имало улично осветление.

В столицата има пет търговски центъра, три от които отвориха вратите си едва през тази година. Ще бъдат построени още четири нови. Славчев има един магазин в най-големия център. ЦУМ …………..с площ за изложение от 19000 кв.м и с възраст почти 50 години е една пищна постройка в сърцето на града, която бе реставрирана през 2000-та година за около 10 млн. евро. Там Славчев плаща наем около 50 евро на кв.м месечно, а доходът от оборота му е около 350 евро/кв.м месечно. Конкурентите са Betty Barclay, Тom Tailor, Sasch, Bianсa, Burlington. Той казва, че тенденцията е изграждането на търговските центрове върху зелената поляна. “Хората все още не са свикнали с това и най-напред ще отидат там”, така мисли Славчев. За натъпканите като чували центрове на градовете това не е добре. Но този проблем не е само в България.

Българска асоциация на производителите и износителите на облекла и текстил /БАПИОТ/ Представяне на годишния анализ за икономическите показатели в отрасъла през 2006 г. – ръст на производството, данни за износа на текстилната продукция, търговския баланс, заетостта в сектора, тенденции за 2007 г., продиктувани от влизането на България в ЕС.

Участници: Валерия Жекова – председател на УС на БАПИОТ; Илко Илков – зам.- председател на БАПИОТ; Валя Данкова – изпълнителен директор на асоциацията.

12/04/2006

В бранша работят над 2 хил. фирми, които осигуряват заетост на над 180 хил. души. Секторът е най-големият индустриален работодател, а износът на облекло и текстил е най-голямото експортно перо, напомня асоциацията.

25/04/2007 Ръст от 7% бележи текстилната ни индустрия в износа на продукция

Износът на българска продукция от текстилната ни индустрия за 2006 г. възлиза на 1.784 млрд. евро, което е със 7% повече спрямо 2005 г. Това се дължи на нарасналата конкурентноспособност на текстилните ни изделия от гледна точка на съотношението цена/качество, за разлика от предишни години, когато се произвеждаха по-големи количества облекла на по-ниски цени. По-добрите експортни показатели се дължат на факта, че се увеличават цените за единица произведено изделие и се подобрява качеството на производството. Това показва, че модната индустрия в България има реални шансове и в процеса на интеграция в ЕС да задържи позициите си на световния пазар.

Повишаване на конкурентноспособността на фирмите от бранша и създаване на възможности за обучение и висока квалификация на кадрите са сред приоритетите на Асоциацията за 2007 г. Сдружението работи активно за въвеждането на модерни методи на управление в компаниите чрез обучения и семинари за мениджърите. Налагането на българските марки на нашия и чуждия пазар се постига чрез подобряване качеството на продукцията и за тази цел Асоциацията прави препоръки и редовни консултации към фирмите за работа с качествени и позволени материали.

Утвърждаване имиджа на фирмите от модната индустрия като социално отговорен и коректен работодател е друг акцент от дейността на БАПИОТ през 2007 г. В тази връзка ще стартира проекта “BGate Шанс” – една нова инициатива с два аспекта – професионален и социален. Асоциацията ще обяви конкурс за есе на тема “Моето бъдеще в текстилната индустрия” сред учениците на професионални гимназии по облекло. Резултатите ще бъдат обявени през юни т.г. Отличените ученици ще стажуват през лятото в Асоциацията.

В социален план предстои установяване на партньорство с домове за деца, лишени от родителски грижи. Целта на проекта е обучение и шанс за професионална реализация на децата. Друга дейност по този проект е основаване на кръжок в един от столичните домове, където специалисти от Асоциацията ще гостуват периодично и ще обучат интересуващите се младежи на шеф и кройка. По този начин ще постигнем две цели – ще помогнем за обзавеждането на дома, а от друга страна – ще помогнем възпитателния процес за създаване на трудови навици у социално слабите деца. Г-жа Жекова подчерта, че Асоциацията има желание да допринесе за пълноценната им интеграция в обществото и да намерят сред тези деца бъдещи работници в бранша.

Резултатите от този пилотен проект ще обобщим по време на традиционното ни изложение през есента BGate и ще представим лицата на “BGate Шанс”.

На традиционната “Пролетна среща” на БАПИОТ, проведена т.г. в Русе, присъстваха над 150 представители на фирмите от модната индустрия. Председателят на Асоциацията ги запозна с приоритетите на сдружението и проблемите в сектора.

Една трета от износа на българска конфекция е за Германия

От: Десислава Попова

d.popova@investor.bg

14.05.2007 Износът на текстил и облекло от България за 2006 г. възлиза на 1.784 млрд. евро, което е увеличение от 7 на сто спрямо предходната година. Най-висок експортен ръст се регистрира при трикотажните платове – близо два пъти в стойностно изражение, следвани от синтетичните конци и вълнените изделия. Най-голям дял от износа – 48.3 на сто (1.688 млрд. лв.), се формира от конфекцията. Тя е безспорен лидер. Близо 90 на сто от износа на конфекция е към страните от ЕС, включително Румъния, като най-големият потребител на българска конфекция е Германия с около една трета от общия износ за Евросъюза. Основни пазари за българска конфекция и трикотаж са също Гърция (където през 2006 г. е реализиран износ на стойност 572 млн. лв.), Италия (416 млн. лв.) и Франция (310 млн. лв.).

“Думата “ишлеме” вече е в миналото на българската текстилна промишленост. В българските предприятия вече не се извършва само шиене, а много по-голяма гама услуги, сред тях моделиране, конструиране, предпромишлена логистика. Българските фирми вече имат по-добро оборудване и технологии, по-големи възможности и предлагат на клиентите си много по-богата гама от услуги. Все повече български компании се насочват към разработване и налагане на собствени търговски марки и колекции”, каза още Жекова.

Отрасълът е един от малкото у нас с положителен търговски баланс, като за миналата година е отчел ръст от 4.2% спрямо 2005 г. до 324 млн. евро.

Търсенето на вътрешния пазар формира относително нисък дял. Според Жекова основен фактор за това е покупателната способност на населението. Едва 4% от разходите на домакинствата са били за облекла и обувки през 2006 г.

Общият внос на текстил и облекло у нас през миналата година е нараснал със 7.5 на сто до 1.46 млрд. евро. Най-голям дял от вноса заемат памучните платове и аксесоари, следвани от трикотажните облекла. Най-голям вносител на трикотаж е Гърция с 57% дял от общия, равняващ се на 247 млн. лв., следвана от Турция и Италия съответно с по 57.6 млн. лв. и 32.6 млн. лева. Основни вносители на конфекция са Гърция – за 61.4 млн. лв. и Италия с 42.4. млн. лева.

Българските производители търсят своята ниша в средното ниво като цена и качество. Ниският ценови клас е зает от продукция от Турция и Китай и дрехи втора употреба.

///няма проучвания за техния дял в потреблението у нас, но така или иначе те заемат сериозен дял///

По приблизителна оценка на асоциацията в отрасъла работят между 2 500 и 3 000 фирми, като по-голямата част от тях са малки и средни предприятия. Собствеността в сектора е 100% частна, но делът на българските фирми е малък. Най-голям дял се формира от италианските предприятия.

По данни на НСИ в сектора работят 167 880 човека, като е отчетен спад от 0.7 на сто спрямо 2005 г. Дефицитът на работна ръка се усеща и в нашия отрасъл, като недостигат добре подготвени кадри за средно управленско ниво.

По думите й има ясна тенденция към увеличаване на производителността през последните години, което се отразява и на увеличение на годишната средна работна заплата. За 2006 г. тя е 2 782 лв., като е отчетен ръст от 11.03 на сто спрямо предходната.

Българските текстилни предприятия работят с пълния си капацитет. Производствените цени през миналата година остават почти без промяна спрямо предходната. Най-голямо покачване има при нишките и преждите (6.8%) и конфекцията (3.3%). При трикотажните и тъканите платове са наблюдава лек спад на производствените цени.

По данни от БСК 7% е ръстът в общия оборот в сектора за първото полугодие на 2006 г. спрямо същия период на 2005 г. За 834 млн. лв. е общият оборот в сектора облекло за първите шест месеца на миналата година. Както и през предишните години секторът работи най-вече по поръчка от чуждестранни клиенти и почти изцяло за износ.

По данни от БСК за първите шест месеца на 2006 г. производството на облекла у нас се е увеличило като абсолютна сума с 8% в сравнение със същия период от 2005 година.

участието в български и международни изложения е възможност да се покажат постиженията и да се съизмерят с тези на европейските производители.

От 4 и 6 октомври в София ще се проведе балканското изложение за облекло и текстил Bgate, съобщиха още от асоциацията. Очаква се да участват над 200 българки фирми.

05/05/2006 Изнасяме текстил за 1,7 млрд. евро

Труд, стр. 9 1 май, 2006г

Въпреки либерализацията на свтетовната текстилна търговия и засилената конкуренция от Китай, България продължава да е един от големите производствени центрове на Европа. През 2005г. страната ни е изнесла платове, трикотаж и облекла за близо 1,7 млрд. евро. Това е една трета от целия експорт на страната, сочат данните на Българската асоциация на производителите и износителите на текстил и облекла (БАПИОТ).

Експорта за страните от ЕС е 82.7% от общия експорт на страната и там се наблюдава минимален ръст от 2 на сто в сравнение с 2004г.

На второ място като експортен пазаар е Турция. Четвъртия по големина чужд пазар е Румъния където сме през миналата година сме изнесли стоки за 46 млн. евро. Това обаче се дължи на факта, че големи европейски фирми организират производството си в северната ни съседка и възлагат поръчки на ишлеме в България.

Германия е отново основния ни пазар за конфекция, а Гърция – за трикотаж.

Според данните на социацията нови възможности за експорт се откриват във Финландия, Полша, Швеция, Хърватия, Русия и Украйна. Български стоки се продават все повече и на вътрешния пазар, който през последните 10 години бе залят с евтина стока от Турция и Китай. През последните няколко години обаче се търсят предимно родните текстилни продукти. Особено голямо увеличение се наблюдава в продажбите на мъжки сака, панталони, дамски рокли и поли.

Китайската заплаха за отрасъла обаче не е отминала, отбелязват наблюдателите. Данните показват, че делът на вноса на текстил и облекло от Китай е нараснал от 3 на 4 на сто през 2005г. От него 50% е внос на готови облекла, а останалите са текстилни суровини и материали.

Преките чуждестранни инвестиции в отрасъла за периода 2000-2004г. възлизат на 317 милиона долара. Това е 4.5% от обема на чуждите капиталовложения в страната.

Според НСИ средната работна заплата предприятията за производство на текстило и облекла през 2005г. е била 205,6 лева.

Все повече български предприятия от текстилната индустрия бягат от ишлемето и разработват продукти собствена марка. Другата цел на бранша до влизането на страната в ЕС е увеличаването на производителността на труда, която в момента е 38.1 на сто от тази в Европа.

21/04/2006

Текстилният бранш оцеля от Китай

Дневник, Стр.XVI четвъртък, 20 април 2006 г.

Секторът на облекла и текстил в България успя да устои на китайската инвазия през миналата година и макар и с някои трудности запази позициите си на международните пазари. Това показват актуалните данни на Българската асоциация на производителите и износителите на облекла и текстил за вноса и износа на облекла и текстил за миналата година. Добрата новина за бранша е, че общият износ е намалял едва с 0.8 на сто спрямо 2004 г., обясни председателят на асоциацията Петко Шишков. Общият обем на изнесената продукция е за над 3.26 млрд. лв., докато през миналата година експортът е бил за над 3.29 млрд. лв. В номинална стойност намалението е за близо 25 млн. лв.

Действително браншът успя да преодолее първоначалния шок на китайската инвазия и намери мястото си в незаетите ниши. Това обясни мениджърът на производителя на облекла със собствената марка “Етере” – “Вени стил”, Веселин Славчев. По думите му фирмите са се насочили към производството на по-малки серии на по-високи цени, които се продават и на по-платежоспособни клиенти.

В номинална стойност най-големият спад е в групата на облеклата от трикотаж и той се изчислява за близо 85 млн. лв. За сметка на това обаче данните показват, че този спад се компенсира от износа на нетрикотажните облекла и плюсът в тази група е с около 50 млн. лв. повече от миналата година. Причината за спада в износа е фактът, че азиатските страни като Китай, Индия и др. са най-големият производител и износител за ЕС на трикотажни облекла. Втората група, която бележи най-голям спад, е тази на изкуствените и синтетичните нишки, като през 2005 г. износът е с над 18 млн. лв. по-малко, а целият износ се изчислява на над 102 млн. лв. Третата най-изоставаща група се определя като “други текстилни артикули за конфекция” и техният износ е намалял с близо 10 млн. лв. в сравнение с предходната година. Общият износен обем е за почти 77 млн. евро.

Общият внос на текстил и облекла в България за миналата година се изчислява на 2.656 млн. лв. и това е с близо 30 млн. лв. по-малко от предходната година. Търговският баланс за миналата година е положителен е се изчислява на 608.4 млн. лв.

Експертите на асоциацията правят извода, че секторът все още се нуждае от сериозни инвестиции. За периода от 2000 до 2004 г. чуждите инвестиции са 316 млн. долара. Това е 4.5 на сто от общия обем на преките чуждестранни инвестиции. През 2004 г. обаче има сериозен спад на вложенията в текстилното производство в сравнение с предходната година. За същата година обаче инвестициите в производството на облекла са се увеличили с 4 на сто. Трябва да се отбележи ограничената възможност на българските производители да инвестират в собствения си бизнес, се казва още в анализа.

16/04/2007 СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил /БАПИОТ/ е против създаването на борса за китайски текстил и аксесоари в гр.Пловдив.

Китай е основен конкурент не само на българската, но и на европейската модна индустрия. Съревнованието с Китай се отрази негативно на българското производство на облекло и текстил в началото на 2005 годна, когато отпаднаха квотите за внос на китайски облекла и текстил в ЕС и САЩ. Същото очакваме да се случи и през 2008г., когато ще изтече срокът на временните квотни ограничения на ЕС.

Опасяваме се, че съществуването на такава борса ще създаде допълнително предпоставки за внос на китайски текстил, аксесоари и облекло на дъмпингови цени, което ще се отрази неблагоприятно на българския пазар и може да доведе до фалит на наши производствени фирми, съответно и до загуба на работни места.

Българските производители на облекло работят предимно с европейски материали, при производството, на които са спазени всички европейски изисквания, включително екологични, за съдържание на химикали и т.н. Държавните институции могат да окажат подкрепа, като съдействат за подобряването на суровинната база на текстилната ни индустрия, за да се развие потенциалът й и да се намали зависимостта от внос на текстилни материали.

В БАПИОТ членуват 155 фирми от цялата страна, които работят в сферата на текстилната промишленост. В сектора са заети общо повече от 160 хиляди служители. Износът на българска продукция от бранша за 2006г. е в размер на над милиард и половина евро.

09/01/2007 ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми г-н Министър,

Уважаеми г-н Асенов,

Заради неуредици в работата на българските митници вече втора седмица фирмите производители на облекло и текстил не могат да приемат и изпращат стоки от и към своите партньори от ЕС. Тази ситуация е изключително неприятна и води до сериозни загуби в две посоки: първо производствените ни мощности престояват поради липсата на материали и второ закъсняваме с изпълнение на поръчките на нашите клиенти, което ще доведе до санкции и плащане на неустойки за забава. Допълнително съществува опасност да загубим клиентите си поради несигурността, която им създаваме.

Нека Ви припомним, че всяка седмица нашият сектор изнася стоки за над 90 млн. Евро.