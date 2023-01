уискито+Грозде-вино

предложения за ценители

Tullamore Deww – ирландското уиски

D&B – скоч уиски

шотландското уиски се изписва whisky, с една буква разлика от ирландското – whiskey. Съперничеството между тях продължава вече 6 века. Една от основните разлики е , че при ирландското малцът не се опушва с торф. Освен това обичайно шотландското е двойно дестилирано, а ирландското – тройно. Съществуват разбира се редица изключения.

отлежаването на уискито продължава до момента на неговото бутилиране. 10-годишно уиски, бутилирано преди 5 г. си остава 10-годишно, а не става 15-годишно.

места, които трябва да посетите

Уискито е вид силно спиртно питие (алкохол), което се получава от пшеница, ръж или ечемик. Понякога към уискито се причислява и бърбънът, който се вари от царевица.

„Whisky“ е английско изопачаване на древното наименование на тази спиртна напитка, която на келтски език (използван в Шотландия и Ирландия) се наричала „uisge beatha“ или „usquebaugh“ – означава „вода на живота“. На англичаните това звучало като „uishgi“, докато накрая думата станала „whisky“.

Думите „Malt Whisky“ показват, че материалът за производството е само ечемичен малц. Така се произвежда превъзходно уиски, смятано от специалистите за по-добро от обикновеното зърнено уиски, което е съставна част от „Blend Whisky“. Въпреки това има някои много качествени видове зърнено уиски.

Американското чисто уиски тип "Straight Bourbon" се произвежда от малцова каша с поне 51% съдържание на царевица (обикновено около 70%), както е според американското законодателство. Останалите количества в производствената каша се допълват от пшеница и/или ръж и ечемичена смес.

„Бърбънът“ се произвежда от 51% царевична каша, чистото ръжено уиски се произвежда от 51% ръжена каша. Наименованието Bourbon произлиза от името на областта Бърбън Каунти, щата Кентъки. Американските уискита отлежават в нови бъчви от бял американски дъб, които се опушват преди употреба. Отлежаването обикновено трае 2 години, което не е законовото изискване за отлежаване на обикновения бърбън, но е минимален срок на отлежаване на стрейт-бърбъна според американските закони. На практика обаче бърбънът отлежава не по-малко от 4 години. Познато е и наименованието "Sour Mash", с което се обозначава американското уиски със солен или леко кисел привкус (в превод "Кисела малцова каша"). В същност това идва от използването на киселина в контролирането на процеса на създаване на уиски. Тя контролира развитието на бактерии, които могат да увредят питието. Освен това се постига подобряване на консистенцията и качеството на напитката.

„Възрастта“ на уискито се дава въз основа на най-младия компонент. Отлежаването на уискито спира при неговото бутилиране. 12-годишно уиски, бутилирано преди 10 години си остава 12-годишно, а не става 22-годишно. На етикета или бутилката трябва да пише както колко годишно е уискито, така и през коя година е бутилирано.

„Proof“ или „проба“ в миналото е означавало „добре изпитана рецепта за качество или сила“. В миналото английският флот запасявал корабите с големи количества ром, предназначен за моряците. Пробата дали ромът ставал за пиене била следната: черен барут се заливал с ром и ако ромът е качествен, барутът трябвало да може да се запали, докато е мокър. В Англия 100 „proof“ означава около 57% алкохолно съдържание на обема или около 50% алкохол на тегло при 10 градуса Целзий. Следва изобретяването на спиртомера – плаващ инструмент, използван за измерване плътността на течности – в случая в спиртните напитки се измерва съотношението алкохол/вода. Разграфяфането обаче е различно – 100 „proof“ в Англия съответства на около 114 в САЩ, а 100 „proof“ в САЩ е еквивалентно на около 88 „proof“ в Англия. Ако се измерва по тази скала, алкохолът в уискито в Англия може да достигне 175 „proof“.

Подобно на всеки висококачествен алкохолен продукт уискито има своята култура и своите големи имена. Съществуват толкова много видове уиски, че бихме могли да опитваме по едно през всеки ден от годината. Ирландско, шотландско или американско, уискито – този алкохол за крале, разкрива тайните си само на истински посветените. Противниците му го упрекват, че имало вкус на смачкани дървеници. Но за ценителите няма нищо по-възвишено и по-истинско от едно добро уиски. Нищо, че се прави от възможно най-баналните суровини – вода и ечемик. А появата на нов тип консуматори е в услуга на възхода му. Днес уиското се дегустира заради самото него, а не под въздействието на някакви модни импулси.

История

Историците са съгласни, че произвеждането на уиски е започнало в Ирландия. Първото писмено сведение датира от 1172. Няма точни данни кога е пренесено в Шотландия – първият писмен източник сочи 1494. До 1950 година всичките производители на малцово уиски са осъществявали целия процес на производство във фабриките си. В днешно време първият цикъл – производството на малца, се извършва предимно от външни компании.

Страни производители

Трите основни (макар не и единствени) страни, в които се дестилира уиски, са Ирландия, Шотландия и САЩ.

Ирландия, която е най-старата страна производител, създава напитки с аромат на плодове и подправки.

В четирите области на Шотландия, където се прави уиски (Хайландс, Лоуландс, Камбълтаун и Айлей) през 1899 г. е имало 148 дестилаторни. Днес от тях са останали 86. Различните видове скоч, които се произвеждат в тях, предлагат много богата и разнообразна палитра от аромати. Там се прави прочутото торфено уиски, чийто особен вкус се постига, като покълналият във водата ечемик се изсушава на запален торф. Този малц, типичен по-специално за малкия остров Айлей, излъчва ухания на йод, на гора или на пушек.

Характерни за бърбъните (американското уиски) са ваниловите, захарните или ликьорените аромати, докато цветът им е по-наситено кафеникавозлатист.

Уиски се прави и в Канада, Япония, както и в доста други страни. Познати са истории за тенденциите при индийското уиски да оставя на легло за няколко дни неопитните консуматори. А що се отнася до някои марки японско уиски, те определено могат да си съперничат с най-добрите скочове.

Нито едно уиски не си прилича с друго. Дори когато са от една и съща дестилаторна, те се различават в зависимост от бъчвите, в които отлежават. Днес съществуват повече от двеста различни марки и повечето от тях продават своето уиски, повече или по-малко отлежало и с различно алкохолно съдържание. Правенето на разлика между етикетите, единичния малц и бленда не е толкова сложно. Общо взето, предвид се вземат два аспекта: съставът и винаги един и същ (вода, ечемик, мая), а самият продукт е резултат от смесването на десетки дестилати, различаващи се по произход и възраст. Днес на особена почит е единичният малц (single malt), затова пък през 60-те години никой не подозирал за съществуването му. Обстоятелството, че то е произведено от 100% малцов ечемик и произхожда от една дестилаторна, е залог за качество за ценителите. Най-младото уиски, което участва в композицията, определя възрастта на сингъл малца. Повечето дестилаторни в света произвеждат единичен малц.

Блендовете (blend) обикновено са купажи от single malt и single grain (зърнено уиски, при което ечемичената каша не се е превърнала в малц), като вторият се използва основно за свързване. По-леки, по-малко скъпи и по-малко сложни за производство, те са се наложили на пазара от години. Най-известните носят имената на своите създатели: "Чивас". Колкото по-висок е процентът на единичния малц, толкова по-добър е блендът. За "най-долнопробно" се смята уискито, на чийто етикет пише standard blend. При това с надпис plemium blend качеството е с една идея по-високо. Надписът single malt означава, че това уиски е произведено само в една дестилаторна и няма примеси. Любителите обаче най-вече ценят питието, което е в състояние да ги изненада. В някои дестилаторни малцът отлежава в бъчви от херес (вино от областта Херес, Испания). Други, с цел да задоволят безграничното любопитство на познавачите, наливат своя единичен малц само в една бъчва, от която пълнят бутилките: това е т. нар. single casks malt. И накрая, все повече се цени whisky unchill filtered (уиски, което не е студено филтрирано): този нектар може наистина да е леко мътен на вид, но затова пък е изключително ароматен.

Що се отнася до американското уиски, зърнената му основа трябва да съставлява поне 51 процента от сместа. Такива са повече от прочутите бърбъни (поне 51% царевица), както и уискитата от Тенеси.

Бъчвите са критични за вкуса на уискито. Те придават характерния вкус, който се цени от познавачите, без обаче да вкарват вкуса на дърво. В повечето фабрики се използват бъчви от дъб. При някои фабрики се използват бъчви, в които е отлежавал американски бърбан, други ползват такива от испанско шери. Използват се дори и бъчви от английски ейл. Принципно няма бъчва, която да е съвсем същата като друга, затова и полученото уиски винаги има някакви разлики, колкото и да са минимални. При необходимост бъчвата се чисти, но това става, едва след като се установи, че излязлото от нея уиски има непривичен вкус и аромат.

Уиското трябва да отлежи минимум 3 години, като повечето производители оставят отлежаването да е между 8 и 25. Бъчвите се съхраняват при определена температура и влажност на въздуха. Една бъчва губи около 2% от съдържанието си на година (т.нар. "ангелски данък"). Капацитетът на една бъчва може да достигне 420 литра, но стандартно уискито отлежава в бъчви от 225 литра. Понякога уискито се бутилира от една-единствена бъчва и това е т.нар. "single cask". В повечето случаи обаче уискито се смесва от няколко бъчви на приблизително едни и същи години и се оставя да отлежи още няколко месеца преди бутилирането – "single malts".

Най-най-най

Edradour е най-малката фабрика за дестилация на уиски в Шотландия – само 3 човека.

Glenfarclas е в Книгата на рекордите "Гинес" за най-силното малцово уиски, което се бутилира официално от производителя.

Jack Daniels е най-старата регистрирана в САЩ фабрика за уиски.

Bushmills са най-старата лицензирана фабрика за уиски в света – лицензът им е от 1608.

The Macallan Fine and Rare Collection, 1926, 60 Years Old-Най-скъпият скоч за всички времена! Цялата наличност от това уиски е вече разпродадена, но ако все пак бихте искали да го опитате сте добре дошли в “кръчмата” Old Hamstead Steakhouse в Atlantic City, където за “скромните” $3,300 ще ви сипят скромните 25 грама.

Bourbon Whiskey – Бърбън

Всеки бърбън е уиски, но не всяко уиски е бърбън. За бърбън уиски има международно прието законово определение:

– Трябва да е дестилирано от зърно, в което има най-малко 51% царевица. Останалите съставки са малц, немалциран ечемик, ръж, пшеница. Също така царевицата не трябва да е повече от 79% от суровината. Над този процент става дума за царевично уиски. Обикновено суровината за бърбън е около 70% царевица.

– Трябва да е отлежало в нови обгорени дъбови бъчви – използват се еднократно. Ако е отлежало минимум 2 години, покрива категорията Straight Bourbon (виж по-долу Straight Whiskey). Няма изискване какъв вид да е дъбът, но обикновено се използва бял американски дъб. Обикновено масовите бърбъни са направени основно от дестилати, отлежали не повече от 3 месеца.

– Трябва да е дестилирано от ферментирала зърнена каша и с алкохолно съдържание не повече от 160 proof, което отговаря на 80% алкохол. Целта е да не е чист спирт с висок градус, а все пак дестилат с повече аромати и вкусови особености на суровината. Но дестилатът трябва да се пълни в бъчвите за отлежаване разреден, с не повече от 62,5% алкохол (125 proof).

– Трябва да е произведено в САЩ. Името идва от района “Олд Бърбън” в община „Бърбън“ в щата Кентъки, кръстена така през 1785 г. на френската кралска фамилия – Бурбоните. Там се установили няколко спиртоварни, които варели уиски с преобладаващо церевична суровина, в смес с малц, ечемик и ръж. Само в Кентъки се произвежда истински бърбън, твърдят местните производители. Затова съществува заблуда, че по изискване наименованието бърбън се отнася само за уиски, произведено там. Но няма такова изискване, бърбън се произвежда в различни щати.

Някои видове бърбън претендират за отделен вид уиски – Tennessee Whiskey, например “Джак Даниелс” (Jack Daniels) и „Джордж Дикъл“ (George Dickel). Има и трети производител от щата Тенеси – Benjamin Prichard’s, който се означава като Tennessee Whiskey. Само първите два имат някои специфики при производството – филтриране през пласт от кленов въглен след дестилация, преди отлежаването. Но всичките отговарят на изискванията за бърбън. Ценители и самите производители определят “Тенеси уиски” като отделен вид, но той не е обособен като такъв в американски закони и регулации. Само NAFTA (Североамериканският договор за свободна търговия) определя „Тенеси уиски“ като Straight Bourbon Whiskey, законно произведено в Тенеси.

Американският бърбън за експорт може да не покрива горните стандарти, а да покрива местните изисквания на страната, в която се внася. Това е важно за страни като България, които нямат специфични изисквания за бърбън, освен за градус на високоалкохолни напитки.

American Whiskey – Американско уиски

Понятието американско уиски включва няколко вида зърнено уиски, от които най-популярен е бърбънът. Най-често думата уиски в САЩ се изписва както в Ирландия – Whiskey, с една буква разлика от шотландското изписване Whisky. Но в директивата на Щатското бюро за алкохол, тютюн и експлозиви (нещо като митническа служба за контрол) от 1968 г. е дефинирана официално думата Whisky – с шотландския начин на изписване. Само някои видове бърбън в САЩ изпозлват шотландското изписване – Whisky – и те са изключения. Повечето са Whiskеy (виж тук още).

Американското уиски е създадено от ирландски и шотландски емигранти, но с годините са се развили някои специфичви нормативи, които го правят различно от шотландското и ирландското. Обикновено го делят на 6 основни категории: бърбън, ръжено, малцово, пшенично, царевично, блендед. Като отделна категория сочат и “Тенеси уиски” – бърбън, произведен в щата Тенеси, където има 3-ма производители. Но дестилатът отговаря на изискванията за бърбън (виж ги по-горе). “Тенеси уиски” не е признато в американски закони и регулации за отделен вид уиски. NAFTA (Североамериканският договор за свободна търговия) определя „Тенеси уиски“ като Straight Bourbon Whiskey, законно произведено в Тенеси.

$33 000 за японско уиски

август 2014, Стандарт, Хонконгски богаташи изкупиха няколко бутилки скъпо уиски и платиха петцифрени суми за тях. 50-годишно малцово уиски Yamazaki бе продадено на търг в Хонког за 33 190 долара, съобщава Bloomberg. Напитката е бутилирана през 2011 г., но преди това е стояла половин век в японски дъбови бъчви. Уискито, предложено от Bonhams, е част от лимитираната серия от 150 бутилки за целия свят. На същия търг беше продадена кристална гарафа с 55-годишна напитка Macallan оглави търга на цена от близо 50 000 долара. Сред най-скъпо изтъргуваните бутилки преобладава уиски японско производство. Шест от десетте топ лота са именно такива.

Най-добрите места за пиене на уиски

15 август 2014 Автор: Кристин Станкова

Уиски е извъртян вариант на дума, която на галски означава "водата на живота, както и единственият универсален лек за душевните мъки. Неслучайно шотландците го пият вместо сутрешно кафе. И докато аматьорите оскверняват свещената напитка като я смесват с всякакъв вид карбонизирани гадости, ценителите биха се зарадвали на един списък с най-добрите места, на които да се насладят на кехлибареното злато.

Дестилерията на Джак Даниелс

Линчбърг, Тенеси е легендарно място, където ще се постараят да ви разходят хубаво, докато ви разказват истории за Джак и където, без никой да ви съди, ще можете да споделите за своите собствени срещи с него. За жалост, в окръга алкохолът е забранен без прекъсване от времето на Сухия режим и за да се насладите на някоя чашка, ще трябва да мръднете до съседния, но сме сигурни, че ще го преживеете.

Повече информация тук.

Мейкърс Марк

Следващия път, когато самоделната ви ракета се разбие в покрива – отдайте се на алкохолно производство… поне така е направил създателят на Мейкърс Марк. Днес дестилерията му е част от знаменития Път на бърбъна в Щатите, заедно с Джим Бийм и Уайлд Търки.

Повече информация тук.

Хемингуей бар, Хотел Риц, Париж

Като един от най-изявените пиячи в историята на литературата, Хемингуей е достоен да има бар на свое име. Като любимо свърталище, хотел Риц го почита посмъртно като преименова бара си на негово име. Ако искате да изживеете свой собствен Полунощ в Париж някъде през 20-те, заобиколен от фотографиите на Хемингуей – изпийте някоя чашка в бара.

Повече информация тук.

Дестилерията Олд Бушмилс

Най-смахнатият в компанията на ирландските уискита, може би от възрастта, може би от вятъра… дестилерията Олд Бушмилс е най-старата лицензирана в света и единствената, която предлага среща с истински призрак по време на дегустации.

Повече информация тук.

Дестилерия Ямазаки

Първите неща, за които се сещам, когато чуя Япония, са самураи, Пикачу и еротична манга… Да, уискито не е едно от тях. Въпреки това от почти сто години в дестилерията Ямазаки с прави уиски в достатъчно големи количества, че да могат да отделят около 7000 бутилки в специална "библиотека.

Повече информация тук.

Красавицата на Луивил, Кентъки

Кентъки е по-невпечатлителен от повечето други щати, но за ценителите на конски копита и бърбън е истински рай. За да вдъхнете повече от историята му, препоръчваме круиз с някоя бутилка на стогодишната Красавица на Луивил. Разбира се, не гарантираме, че опиянението и морската болест ще са успешна комбинация…

Повече информация тук.

Какво е бърбън?

Името бърбън идва от Американския окръг Bourbon. През 1964 г. Конгресът на САЩ приема закон за бърбъна и го обявява за „Национално питие на Америка”.

• рецептата да съдържа минимум 51% царевица;

• да е отлежало най-малко 2 години в нови обгорени дъбови бъчви;

• да не са използвани никакви добавки, които да подсладяват питието,

да му подобряват аромата или да му променят цвета;

• да е произведено на територията на САЩ.

Най-характерни за бърбъна са отличаващите нюанси на карамел и дърво, след тях се нареждат подправките, а накрая са медът, цветистите и плодови аромати.

От фестивала научихме и някои уиски факти:

В света съществуват около 1200 марки уиски, а „истините” за уискито са няколко:

• няма уиски, което да е еднакво по вкус с друго уиски;

• повечето от пиещите уиски не могат да различат едно уиски от друго, освен ако не гледат етикета;

• няма лошо уиски, има лоши настроения.

И до днес ирландците и шотландците спорят за произхода на уискито и къде за първи път се е дестилирала и произвела кехлибарената „вода наживота”.

Думата „уиски• идва от келтското „uisge beatha• и означава „жива вода” или „вода на живота”.

Въпреки че ирландците са направили първите крачки, не на тях дължим силната популярност на уискито днес. През 1494 г. технологията за производство си проправя път до Шотландия и започва построяването и разцветът на стотици дестилерии.

Основната разлика между шотландското, ирландското и американското уиски е в дестилацията. Ирландците дестилират почти всичките си марки три пъти, шотландците два пъти, а американците веднъж. И тук споровете са на ръба на войната, защото шотландците казват, че на ирландците не им се е получило от втория път, затова е нужна третата дестилация, а ирландците контрират, че третият път е за подобряване на качеството, което след само две дестилации не е достатъчно добро. Другата съществена разлика, която влияе директно на вкуса и аромата, е, че шотландците използват допълнително и торф за изсушаване на малца.

Малък и интересен детайл е, че шотландското уиски се пише „whisky” без „E”, а ирландското и американското – „whiskEy”.

Казвате"Всеки бърбън е уиски, но не всяко уиски е бърбън".

– Бърбънът е американската напитка. През 1964 г. Конгресът на САЩ обявява бърбъна за национално питие на Америка. Законът изисква той да бъде произведен в САЩ, да съдържа минимум 51% царевична смес, да отлежи минимум две години в нови овъглени дъбови бъчви и да не съдържа добавки (освен вода, за да намали градуса, когато е нужно).

– Ще кажете ли рецептата на хубавия бърбън? – Първото необходимо за добър бърбън са качествените съставки – царевицата, която използваме, е една от най-добрите, която може да се намери в Щатите. Също така трябва да се придържаш към традициите, предавани от поколения, да поддържаш един чист производствен процес и да произвеждаш висококачествено уиски. Хубаво е да си достатъчно търпелив, за да изчакаш, докато бърбънът стане готов, защото отлежаването е голяма и важна част от производствения процес.

Малбек е червен винен сорт грозде, произхождащ от Югозападна Франция.

Родното място на сорта е районът на Каор (Cahors), където и досега е най-широко застъпеният сорт. В началото на ХХ век е един от най-разпространените сортове в Европа, и по-специално във Франция. След изключително студената зима на 1956 година загиват повече от 75% от лозите и в наши дни се среща на по-значими площи само в района Каор и долината на река Лоара във Франция.

Сортът е основен в Аржентина, където е пренесен през 1852 година от Бордо, и с него сега са засадени около 25 000 хектара. Малки насаждения има и в САЩ, Чили, Боливия, Мексико, Австралия, Северна Италия, Португалия, Нова Зеландия, Република Южна Африка и Канада.

Познат е и с наименованията : Кот (Côt), Кагор, Ноар дьо Пресак (Noir de Pressac), Медок Ноар (Medoc Noir), Осероа (Auxerrois) и Тинта Амарела (Tinta Amarela).

Лозите са със среден растеж, топлолюбиви и неустойчиви към ниски температури и замръзване.

Гроздовете са малки до средни, конични или ширококонични, рехави, със средна плътност. Зърната са средни, закръглени, тъмносини, почти черни, покрити с плътен восъчен налеп. Кожицата е с дебела. Месото е сочно.

От сорта се приготвят висококачествени червени вина, които се отличават с плътен пурпурен цвят, богат вкус и аромати и мека, приятна танинова структура. Най-добрите вина от Малбек се правят в Аржентина, докато във Франция се използва като купажен сорт със сортовете Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран и Пети Вердо в района на Бордо, а в долината на Лоара се купажира с Гаме ноар и Каберне Фран.

Малбек

Популярният преди години в Бордо сорт днес се асоциира предимно с вината на Аржентина и югозападния френски регион Каор. Според малкото на брой исторически източници малбекът е наречен на унгарския селянин, който го донася във Франция: първоначално по Долината на Лоара и Каор, а по-късно и в други региони. За някогашната голяма популярност на сорта говорят над петдесетте синонима, с които е известен (пълният списък съдържа почти 400 имена), както и фактът, че по-различно време е бил засаждан в над 30 департамента на Франция.

Най-известните синоними на малбека, които се използват днес са: Cot (Лоара), Pressac (Либурн), Auxerrois (Каор) и Tinta Amarela (Португалия). В Аржентина все още понякога се изписва Malbeck.

Неудовлетвореността на френските винари от малбек идва от уязвимостта му спрямо измръзване, болести, гниене и неравномерно оплождане. Ако, както е в случая с мерлото, малбекът би им дал в замяна прекрасни аромати и мекота, то разпространението му във Франция може би е нямало да бъде под такава заплаха. За съжаление обаче, вината от малбек са с обилна танинова структура, с почти черен цвят и с по-скоро животински, отколкото плодови аромати. С други думи приличат повече на кръв, отколкото на вино и при първа възможност (вековното измръзване в Бордо от 1956 г.) французите се отървават от него. За щастие, той запазва позициите си в Каор (Cahors), където се купажира с мерло и танат, а в последно време дори съставлява 100% от местните вина. За щастие, защото светът на виното днес повече от всякога е в процес на търсене на индивидуалното и интересно вино; това, което носи в себе си земята, от която идва.

Гроздовите зърна на малбек са големи, кръгли, с дебела ципа, а чепките големи и рехави. Отличителен белег са триделните му листа, най-дълъг от които е средният дял. Има нужда от много топлина, слънце и големи дневни и нощни температурни амплитуди, за да узрее оптимално, както и от добре напоявани и добре дренирани почви. В проблемни години дава неравномерен добив. Вината от малбек се характеризират с дълбок и плътен, почти черен цвят, сериозни танини и много приятна сочност. Ароматите на един богат малбек са на тъмна череша, малина, зряла, почти сушена черна слива, черна стафида, кафе и кожа. Отлежаване в барик добавя и тези на ванилия. Вината от Аржентина и Чили са мощни, с по-меки и обли тела от европейските.

Благодарение на мастиления си цвят и танини малбекът често се използва за купажиране. В апелациите Bourg, Blaye, Entre Deux Mers на Бордо – с каберне совиньон и мерло. По Долината на Лоара, в апелациите Anjou, Coteaux de Loir, Touraine и дори в пенливото Saumur –с каберне фран и гаме. В Каор – с мерло и танат.

На Аржентина малбекът е представен през 1868 от френския агроном Michel Pouget. Топлият климат повлиява особено добре на малбека и той бързо се разпространява. По ирония на съдбата сортът, с който днес цял свят идентифицира Аржентина е в дневния ред на Програмата за изкореняване и от 50 000 хектара от него остават само 10 000 в началото 90-те години на 20 век. Днес Аржентина разполага с 25 000 хектара, от които идват богати, сочни, плодови и с доста добър потенциал за стареене вина. Най-добрите екземпляри идват от Mendoza.

Чили разполага с 6 000 хектара малбек, като това го поставя на трето място по разпространение след Pais и Cabernet Sauvignon. Чилийският малбек е по-танинов от аржентинския и често бива купажиран с мерло и пети вердо.

Австралийци и калифорнийци досега не обръщат внимание на сорта. 45-те хектара малбек в Калифорния се използват за правенето на купажите Meritage (купажи тип “Бордо”), а 300-те хектара в Австралия – за енологични експерименти. Малбек се отглежда и в щата Уошингтън в САЩ, Нова Зеландия, Бритиш Колумбия в Канада и североизточна Италия.

На българския пазар през 2006 и 2007 година се появиха почти едновременно вината от малбек на аржентинските изби Катена Запата, Санта Хулия и Финка ла Селия, на чилийската Виня Сан Педро, както и на този етап единственият френски Cahors – Le Sid. С тези вина българският пазар гарантира много добра и интересна селекция от този сорт, рядко срещана в Европа. Вината могат да бъдат намерени с специализираните магазини на София: Елемаг, Пикадили, Винополис (ул. Бачо Киро 8), както и в ресторантите с добри винени листи.

Ледено вино или Айс вино (на английски: Ice wine), (на немски: Eiswein) е вид десертно благородно сладко вино, произведено от грозде, което e замръзнало, докато все още е на лозата, и което се пресова в замръзнало състояние. Само няколко капки сок се получават от едно зърно грозде, но те са изключително богати на захари. Ледени вина се правят в Германия, САЩ и Канада. Произходът на леденото вино може да се проследи назад във времето в далечната 1700 г. в Германия, където "Ейсвейн" било открито след настъпването на ранните студове. По късно традицията е пренесена в страни като САЩ и Канада заради подходящите климатични условия.

В Германия ледено вино обикновено се прави от сорта Ризлинг.

\Ризлинг (на немски: Riesling) известен и като Рейнски ризлинг е стар бял винен сорт грозде с произход от района на реките Рейн и Мозел, Германия. Споменава се с името "Ризлинген" в немски документ от 13 март 1435 г. С името "Ризлинг" се споменава за първи път през 1552 г.

