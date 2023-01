ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

От името на отстраненото ръководство на КТБ АД приложено Ви изпращам коментарите им по повод на прессъобщението на БНБ от 22.10.2014 г.

Прилагам за сведение също така общите заключения на последния надзорен доклад на БНБ, който покрива периода до 30.06.3013 г.

Отбелязаната дата е 31.03.2013 г., но беше инспектирано и следващото тримесечие, както е обичайно endash за да се видят кредитните и другите процеси в развитие.

Изпращам и бланковото писмо, с което квесторите искат в изключително кратък, едноседмичен, срок детайлна информация от кредитополучателите,

включително и декларации от клиентите, на базата на което КТБ АД има право да се разпорежда с предоставените за обезпечение активи.

В противен случай кредитът се обявява за несъбираем, както вече сме Ви информирали в предишното съобщение на изпълнителните директори.

Одитираните и заверени отчети на банката можете да намерите на сайта www.corpbank.bg в раздел “За банката” . Те са публично достояние.

Изпълнителните директори на КТБ АД Илиан Зафиров (вляво) и Георги Христов с разписката от Централен депозитар АД, която удостоверява, че акциите на тогавашната “Креди Агрикол България” са прехвърлени на Корпоративна търговска банка. Това се случи само няколко дни преди кредитната институция да бъде поставена под специален надзор.

The U.K. will be required to contribute an additional EUR2.1 billion ($2.6 billion) to the European Union’s budget, a move that will likely inflame euroskeptic sentiment in Britain and make it more difficult for U.K. Prime Minister David Cameron’s Conservative Party to win a key upcoming local election.

Великобритания ще трябва да плати допълнителни 2.1 млрд. евро в бюджета на Европейския съюз – ход, който ще разпали отново гнева на евроскептиците на Острова и ще направи победата на консервативната партия на британския министър Дейвид Камерън още по-трудна на предстоящите избори.

Брюксел ще настоява за допълнителното плащане, заради нова счетоводна система за изчисляване на брутния вътрешен продукт, която ЕС започна да прилага през тази година. Новото отчитане повиши БВП на Великобритания, спрямо това на останалите членки на ЕС и това автоматично генерира допълнителните плащания за страната.

Холандия също ще трябва да налее още средства в бюджета на ЕС в размер на 643 млн. евро по данни на Financial Times.

The additional payment will likely prove a headache for Mr. Cameron who is already grappling with divisions in his party over the U.K.’s relationship with the EU. While he has said he thinks Britain is better off as part of the EU for business and other reasons, some in his party want to exit.

Conservative politicians in Britain have long argued that the U.K. pays too much to the EU budget. The U.K. paid GBP8.6 billion into the budget in 2013.

Очаква се международната рейтингова агенция “Стандард енд Пуър” да преразгледа рейтинга на Русия. В края на миналата седмица Moody`s понижи кредитния рейтинг на Русия с един пункт с прогноза “негативна”.

Като основание за снижаване на рейтинга на Русия от Moody`s изтъкнаха сдържаните средносрочни перспективи за икономическия растеж, задълбочени от кризата в Украйна и санкциите срещу Москва.

Преди два дни Moody`s понижи и кредитния рейтинг на седем крупни руски финансови институции.

От Moody`s прогнозираха постепенно, но необратимо намаляване на валутните резерви на Русия, причинено от изтичането на капитали заради санкциите, трудности в достъпа на кредитополучателите до международните пазари на кредитиране и спад в цените на нефтопродуктите.

От руското външно министерство обаче заявиха, че понижението на рейтинга няма да окаже сериозно влияние върху стойността на външните заеми.

Четвърт век след падането на комунизма, напредъкът към намаляване на разликата в доходите между Източна и Западна Европа е в застой и в някои случаи върви в обратната посока. Това се посочва в специален доклад на Международния валутен фонд, публикуван днес по повод 25 години от падането на Берлинската стена през ноември 1989 година.

Според МВФ за този период много от бившите комунистически държави са претърпели драматична трансформация, която включва тяхната реинтеграция в световната икономиката и огромни подобрения в стандарта на живот.

Фондът също така обръща внимание, че голяма част от този напредък е бил извършен в годините преди финансовата криза, когато растежът в много части от региона се поддържаше от външни заеми за финансиране на потреблението и строителството.

По оценки на МВФ между 1995 г. и 2008 г., приходите в региона като цяло започват да догонват средните за Европейския съюз като се повишават с темп от 1 процентен пункт на година – от близо 35% до близо 50 процента. Въпреки това, от финансовата криза насам, се наблюдава много малък напредък, за разлика от някои развиващи се икономики.

МВФ предупреждава, че икономическият растеж в Централна и Източна Европа вероятно ще остане слаб и през следващите години – тенденция, която може да усили в от конфликта между Русия и Украйна.

“Измерено спрямо всички развити икономики, повече държави от региона изостават или не отчитат никакъв напредък”, посочва Фондът. “За сметка на това относителните доходи в развиваща се Азия продължават да нарастват силно, макар и от много ниска база”, се отбелязва още в доклада.

Speaking in Warsaw, IMF First Deputy Managing Director David Lipton said the stalling of convergence may spark a backlash against the reforms against the progress already made in transforming centrally planned into market economies.

“The region risks a vicious circle of weak growth, disillusionment and retreat from market-oriented policies,” Mr. Lipton said.

Lawyers representing 73 Swiss banks seeking to avoid a tax-evasion probe by U.S. authorities wrote a letter to the U.S. Department of Justice raising questions over a dozen demands, including the banks’ cooperation with other nations.

In the letter dated Oct. 21, the lawyers questioned the terms of a proposed non-prosecution agreement over how banks can achieve amnesty through the disclosure program announced last year.

The disclosure program that allows some Swiss banks to pay fines to avoid or defer prosecution over tax evasion by their U.S. customers was signed by more than 100 Swiss banks in December, Bloomberg reported earlier.

In the 11-page letter seen by Reuters, lawyers from 18 law firms have requested the U.S. DOJ to discuss issues which present substantial obstacles to their clients’ to “cooperate fully with . . . any other domestic or foreign law enforcement agency designated by the Department,” among a wide range of other changes.

“This requirement is not found in the Program and, indeed, turns a Program specifically focused on U.S. tax issues into a global cooperation agreement without any safeguards or guarantees of appropriate consideration of the banks’ cooperation,” the document argued.

The United States in recent years has stepped up its pursuit of Swiss banks for aiding tax evasion and has increasingly pressured individual bankers.

The letter comes as UBS AG (UBSN.VX) and other Swiss banks struggle to put behind them their pasts as willing accomplices to tax evasion and outright tax fraud.

“The Department of Justice has been in contact with representatives of the Swiss government as well as the legal representatives of the specific banks that entered Category 2 of the Department’s Swiss Bank Program,” U.S. Department of Justice spokeswoman Nicole Navas said.

“We are working through a number of issues in order to implement the requirements of the program and conclude agreements with the individual banks in Category 2,” Navas added.

“След като БНБ държа в кома КТБ АД в продължение на четири месеца, вчера представи на българската общественост безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ”. Това казват временно отстранените изпълнителни директори на Корпоративна банка в становище, разпространено до медиите.

Според тях Централната банка демонстрира или потресаващо незнание на закона, или неприкрита форма за манипулиране на общественото мнение.

Вместо най-после да обяви доклад на квесторите за действителното състояние на КТБ АД съгласно чл. 121 от ЗКИ, отново “пусна по пързалката” обществото. Бяха оповестени неформални, неангажиращи и без правна стойност становища на консултанти – одиторски фирми, които не са предвидени от закона при регламентацията на режима на специалния надзор, под който се намира КТБ АД.

Изпълнителните директори на банката обръщат внимание на няколко важни факта.

Първо, те представят какви са ангажиментите, поети от трите одиторски фирми според документите, подписани между тях и квесторите, назначени от БНБ:

“По своята същност услугите са консултантски. Услугите няма да представляват одит или преглед или друг ангажимент, извършен в съответствие с Международните одиторски стандарти или Международните стандарти за ангажименти за извършване на преглед. Съответно ние няма да изразим мнение или каквато и да е друга форма на сигурност по счетоводни въпроси, финансови отчети или друга финансова информация или вътрешни контроли, като част от Услугите.” (Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014г.)

Второ, според тях изводите в докладите не могат да се ползват директно от БНБ, тъй като съгласно сключените консултантски договори одиторските фирми са подписали условие, че не поемат никаква отговорност за докладите и заключенията в тях пред Централната банка. БНБ няма право да се позовава на тях, тъй като фирмите изрично са договорили, че докладите им не са публични и не следва да се ползват от други лица извън банката.

БНБ няма право да основава каквато и да било своя позиция върху одиторските доклади. Освен че те нямат характер на одит, фирмите са направили уговорка в сключените от тях договори, че към докладите им не трябва да се правят никакви препратки изцяло или частично. Това означава, че оценките им не са предназначени да обосновават каквото и да било решение, още по-малко такова на БНБ за квалифициране на досегашната дейност на КТБ АД или за сезиране на прокуратурата. В договорите изрично е записано, че докладът не е предназначен да послужи като доказателство или друго експертно заключение в съдебни или други производства! С други думи – не е достатъчно експертен, за да издържи в съда, въпреки че БНБ заявява как е предала докладите в СГП:

Изпълнителните директори на КТБ се позовават на писмото за поетия ангажимент от одиторите, в което ясно се посочва, че услугите не включват процедури, свързани с откриването на измами или други незаконни действия, идентифицирането, адресирането или корекции на грешки или слабости във Вашите информационни системи или друг софтуер в резултат от грешни или неточни осчетоводявания, както и съхраняването, интерпретацията, обработката и представянето на информация. Ние не поемаме отговорност за проблеми или слабости, възникващи или свързани, с която и да е от Вашите информационни системи. Услугите не представляват тестване на надлежното спазване на законни или други нормативни актове, в която и да е юрисдикция. (Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014г.)

Не следва да се забравя, че при обжалване пред съда ще бъде проверявано и дали квесторите имат изискуемия от закона 5-годишен стаж на ръководни длъжности в банка и при липса на такъв всички техни действия могат да се окажат нищожни със следващите от това негативни последици не само за БНБ, но и за държавата като цяло:

За да координира усилията си, банковата общност основа саморегулиращ се орган, който управлява проекта SEPA. Този орган, известен като Европейски платежен съвет – EПC (European Payments Council – EPC), се състои от 65 европейски банки, включително трите европейски сдружения в кредитния сектор, и Европейската банкова асоциация – ЕБА (Euro Banking Association – EBA). Държавите – членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария са представени в Европейския платежен съвет, чиято дейност обхваща всички плащания в еуро в тези държави

В края на септември депозитите на неправителствения сектор са 58.91 млрд. лв. (74.4% от БВП), като годишният им темп на прираст е 7.2% (7.4% годишен ръст през август 2014 година). Депозитите на нефинансови предприятия са 16.211 млрд. лв. (20.5% от БВП) в края на септември 2014 година. В сравнение със същия месец на 2013 г. те нарастват с 6.7% (9.1% годишен ръст през август 2014 година). Депозитите на финансовите предприятия се понижават с 3.7% на годишна база през септември 2014 година (9.6% годишно понижение през август 2014 г.) и в края на месеца достигат 3.516 млрд. лв. (4.4% от БВП). Депозитите на домакинства са 39.183 млрд. лв. (49.5% от БВП) в края на септември 2014 година. Те нарастват с 8.6% спрямо същия месец на 2013 г. (8.5% годишен ръст през август 2014 година).

Създаване на Съвет за плащанията на дребно в евро

На 18 декември 2013 г. Управителният съвет на ЕЦБ одобри създаването на Съвет за плащанията на дребно в евро. Този нов орган, заменящ Съвета за Единната зона за плащания в евро (SEPA), ще способства за развитието в Европейския съюз на интегриран, иновативен и конкурентен пазар на плащанията на дребно в евро. Съветът ще се състои от представители на двете страни – страната на търсенето и страната на предлагането – в европейския пазар за платежни услуги на дребно. Той ще се председателства от ЕЦБ.

Европейският платежен съвет е създаден през 2002 г. с цел да хармонизира методите за безкасово плащане в евро, за да приключи преминаването към еврото. Съветът представлява Европейската банкова индустрия и не е законодателен орган на Европейския съюз (ЕС). По-общо казано, ЕПС не е част от институционалната рамка на ЕС и следователно, не играе никаква роля в приемането на законодателството на ЕС или други регулаторни инициативи за създаване на Единна зона за плащания в евро (SEPA).

Европейският платежен съвет е органът, който координира и взема решения на Европейския банков сектор по отношение на плащанията. Целта на ЕПС е да подкрепя и насърчава Единната зона за плащания в евро (SEPA). ЕПС разработва схеми на плащане и рамки, които помагат да се реализира интегриран пазар на плащанията в евро.

Членове на ЕПС представляват банки, банкови общности и платежни институции. Повече от 360 специалисти са пряко ангажирани в работната програма на ЕПК, представлявайки организации от всякакъв размер и сектори на европейската банкова индустрия. Европейската централна банка (ЕЦБ) действа като наблюдател във всички работни и групи за подкрепа и в пленарното заседание на ЕПС. Съветът е международна асоциация с нестопанска цел.

Новият Европейският платежен съвет е създаден през декември 2013 г. като наследник на Съвета на SEPA.

По този начин ние направихме един много реален принос за създаването на SEPA (Single Euro зона за плащания), уникален набор от начини на плащане в евро, общи за ансамбъла на европейските страни. ЕПС създадена Европейска система за трансфер – SEPA Credit Transfer (SCT), както и на европейска система за директен дебит – SEPA директен дебит (SDD), включително B2B (бизнес към бизнес) версия.

Ние също така сме орган за представяне на предложения, позиции и диалог с Европейската комисия, Европейската централна банка, както и участниците в други, по всички въпроси, свързани с методите на плащане.

Първа инвестиционна банка ще подпомага млади предприемачи

За трета поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) организира конкурса “Най-добра българска фирма на годината”. Основната цел на организаторите е да фокусират общественото внимание върху добрите примери в бизнеса, за да станат модел за подражание.

Изпълнителният директор на Първа инвестиционна банка Васил Христов представи новостите в третото издание на конкурса “Най-добра българска фирма на годината”. На специалната пресконференция, проведена на 22 октомври, участваха и членовете на журито на конкурса, сред които са финансистът Емил Хърсев и икономистът Лъчезар Богданов.

На специална пресконференция организаторите представиха въвеждането на две нови категории в конкурса – “Въвеждане на иновация” и “Проектно финансиране за бизнес таланти”. Лъчезар Богданов, член на журито на конкурса, изтъкна ролята на иновациите в съвременния бизнес и положителния ефект, който те имат за повишаване на конкурентоспособността на икономиката на страната.

Новата категория “Проектно финансиране за бизнес таланти” бе представена от г-н Васил Христов, изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка. С нея организаторите искат да подпомогнат развитието на млади предприемачи с интересни иновативни идеи и бизнес модели. Категорията ще бъде официално включена в следващото издание на конкурса “Най-добра българска фирма на годината”, но желаещите да се включат в нея ще могат да представят своите проекти от следващата седмица. Заявленията за кандидатстване ще бъдат публикувани на интернет страницата на конкурса www.naidobrafirma.bg. “Всеки проект ще бъде обстойно разгледан и оценен. Ще съдействаме не само финансово, но и с целия експертен ресурс, с който разполага Първа инвестиционна банка, за да помогнем на участниците да развият идеите си. Убеден съм, че това е една добра инициатива от наша страна, с която ще стимулираме повече млади хора да останат и да се развиват в България.”, подчерта г-н Христов.

Новите категории ще бъдат оценявани от допълнително жури, което ще е съставено от успешни предприемачи. Това са г-н Пламен Ташков, собственик на фирма Марс Армор, г-н Цветан Цеков, земеделски производител и собственик на фирма “Яблена Натура” и г-н Венцислав Пенков, собственик на фирма “Национал 7”.

Г-н Емил Хърсев, член на журито, изтъкна успеха на инициативата. “В първото издание на конкурса се включиха над 70 български фирми. Миналата година те бяха 120, а днес към средата на конкурса този брой участници вече е надминат”, сподели той.

Крайният срок за участие в конкурса е до 12:00 часа на 31-ви октомври 2014 г.

ЕС губи милиарди от приходите от ДДС

През 2012 г. са били изгубени приходи от ДДС в размер на около 177 млрд. евро поради неспазване на правилата или несъбиране, показва най-новото проучване за несъответствието в приходите от ДДС, публикувано днес от Комисията. Тази сума се равнява на 16 % от общите очаквани приходи от ДДС в 26 страни от ЕС. В проучването се съдържат подробни данни за разликите в размера на дължимия и действително събрания ДДС в 26 държави от ЕС през 2012 г. В него са включени и актуализирани данни за периода 2009-2011 г., за да се отрази усъвършенстването на използваната методология. Представени са и основните тенденции във връзка с несъответствията по отношение на ДДС, както и анализ на ефекта от икономическите условия и политическите решения върху приходите от този данък.

Комисарят по въпросите на данъчното облагане Алгирдас Шемета заяви: “Несъответствието в приходите от ДДС показва колко ефективни са мерките за прилагане и съответствие по отношение на ДДС в ЕС. Днешните данни показват, че трябва да се свърши още много работа. Страните членки не могат да си позволят толкова мащабни загуби на приходи. Те трябва да положат повече усилия и да вземат решителни мерки за връщането на тези публични средства. Комисията от своя страна остава съсредоточена върху фундаменталната реформа на системата на ДДС, за да стане тя по-стабилна, по-ефективна и по-малко податлива на измами”.

Несъответствие в приходите от ДДС се нарича разликата между очакваните приходи от данъка и действително събрания от националните органи ДДС. Въпреки че нарушенията определено са важна причина за този недостиг на приходи, несъответствията в приходите от ДДС не се дължат единствено на измами. Сред другите причини са фалитите и обявяването на несъстоятелност, статистическите грешки, забавените плащания и законното избягване на данъци.

През 2012 г. най-малко е било несъответствието в приходите от ДДС в Нидерландия (5 % от очакваните приходи), Финландия (5 %) и Люксембург (6 %). Най-голямо несъответствие е регистрирано в Румъния (44 % от очакваните приходи от ДДС), Словакия (39 %) и Литва (36 %). В 11 страни от ЕС несъответствието в приходите от ДДС е намаляло между 2011 и 2012 г., а в 15 то се е увеличило. В Гърция се наблюдава най-голямо подобрение в периода между 2011 г. (9,1 млрд. евро) и 2012 г. (6,6 млрд. евро), въпреки че тя остава една от страните в ЕС със значително несъответствие в приходите от ДДС (33 %).

Проучването за несъответствието в приходите от ДДС се финансира от Комисията в рамките на реформата на системата на ДДС в Европа и борбата срещу данъчните измами и отклоненията от данъчно облагане. За да се справим с несъответствието в приходите от ДДС, трябва да действаме на няколко фронта. На първо място, от голямо значение е да се действа по-твърдо срещу отклоненията от данъчно облагане и законите да се прилагат по-стриктно на национално равнище. В рамките на реформата на системата на ДДС, започнала през декември 2011 г., вече са създадени важни инструменти за осигуряване на по-добра защита срещу измамите с ДДС (вж. IP/11/1508). Например механизмът за бързо реагиране, одобрен през юни 2013 г., дава възможност на държавите членки да реагират много по-бързо и ефективно в случай на внезапни мащабни случаи на измами с ДДС (вж. IP/12/868).

На второ място, колкото по-опростена е системата, толкова по-лесно е за данъкоплатците да спазват правилата. Затова Комисията се е съсредоточила върху опростяването на системата на ДДС за предприятията в цяла Европа. Така например през 2013 г. влязоха в сила нови мерки за улесняване на електронното фактуриране и специални разпоредби за малките предприятия (вж. IP/12/1377), а с предложената стандартна справка-декларация за ДДС (вж. IP/13/988) значително ще се намали административната тежест за трансграничните предприятия. От 1 януари 2015 г. ще започне да функционира обслужване на “едно гише” за предприятия от секторите на електронните услуги и далекосъобщенията. По този начин ще се подобри спазването на правилата, като значително се опростят процедурите за ДДС за тези предприятия и им се даде възможност да подават единна декларация за ДДС за всичките си дейности в ЕС (вж. IP/12/17). На трето място, страните членки трябва да модернизират своите администрации, отговарящи за ДДС, за да се намали несъответствието в приходите от данъка. Евентуални мерки за подобряване на процедурите са предложени в доклада относно събирането на ДДС и процедурите за контрол в страните членки в контекста на собствените ресурси на ЕС, публикуван през февруари 2014 г. (вж. EXME 14/12.02).

И накрая, държавите членки трябва да реформират своите национални данъчни системи по начин, по който се улеснява спазването на правилата, възпрепятстват се отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци и се повишава ефикасността на събирането на данъци. Комисията предостави ясни насоки в това отношение в специфичните за всяка страна препоръки.

Моментът на истината за европейските банки

Около обяд днес 130 от най-големите банки в еврозоната вече трябва да са получили резултатите от проверката на активите и стрес-тестовете на Европейската централна банка. Оценките за финансовото здраве на кредитните институции ще бъдат решаващи за бъдещето на банковата система на Европейския съюз, тъй като ще покажат какво всъщност се крие зад балансите на трезорите. Освен това те ще зачеркнат всички съмнения за състоянието на банковия сектор в региона.

Повече от банковите институции вече имат представа как са се справили на най-подробните банкови стрес-тестове, правени някога, но финалните оценки бяха съгласувани между високопоставените регулатори и надзорни органи късно в сряда вечерта.

Резултатите няма да бъдат оповестени публично до неделя, а ЕЦБ отправи молба към банките да не разкриват никаква информация до тогава.

Дългоочакваните оценки ще сложат край на месеци догадки и съмнения за това какви мерки ще бъдат принудени да предприемат, за да докажат на регулаторите, че ще устоят на нова икономическа катастрофа.

Пазарите и инвеститорите очакват с нетърпение да узнаят какво е финансовото здраве на кредиторите и очакват да има малко изненади.

Преди дни испанската новинарска агенция “Ефе” публикува информация, според която 11 банки от шест държави са се провалили на изпита.

Оценката на ЕЦБ се основава върху финансовите позиции на банките в края на 2013 година. Целта е на централната банка е да знае в какво състояние за европейските трезори, преди да поеме отговорностите си на банков надзорен орган в еврозоната на 4 ноември.

От средата на 2013 г. банките укрепиха балансите си с близо 203 млрд. евро, което предполага, че някои банки, дори и да не са успели да преминат теста, вече може да са набавили необходимия капитал, за да запълнят недостига.

което означава, че дори и някои институции да са се провалили, мо

The banks have strengthened their balance sheets by almost 203 billion euros (160.57 billion pounds) since mid 2013, the ECB says, which implies that several banks which failed are likely to have already raised cash to deal with any shortfall.

Nonetheless, the outcome of the tests will be closely watched.

“This is the one chance that the ECB gets to once and for all step out of the shadow of all the national regulators and really claim its own independence,” said Jacob Funk Kirkegaard, a senior fellow at the Peterson Institute in Washington D.C.

Уважаеми Господа,

Ние, Генералният Държавен резервен фонд на ОМАН (ГДРФ), ви пишем в качеството си на акционери на Корпоративна Търговска Банка (КТБ) заедно със нашите партньори от консорциума.

Както в предходна кореспонденция ви уведомихме, нашият екип не престана да търси решения за спасяването на КТБ. Знаете, че по време на нашата среща от 10 юли 2014 представихме на вас и на други Български Държавни официални лица рамково предложение за съвместно управление на банката.

По конкретно, предложихме да бъдат избрани нови членове на Надзорния съвет на Корпоративна Търговска Банка и те да поемат управлението на банката. Това предложение предполагаше новият надзорен съвет да смени президента на КТБ (Акционера Бромак) с директор от БНБ и предвиждаше да бъдат извършени две други смени с цел БНБ да получи необходимите гаранции за правилното управление на банката. Бяхме информирани от вас, че това предложение би било приемливо ако беше представено по рано, но по същество то беше отхвърлено по време на нашата среща от 10 юли 2014.

От тогавашната ни среща до сега отправихме няколко и все по настоятелни искания за информация, на която, в качеството ни на акционери имаме право, с което също така непрекъснато потвърждавахме нашия интерес за решаването на кризата. Подготвихме същевременно проект на action план за незабавна дискусия с БНБ и изисквахме среща за съгласуване на съвместни действия с БНБ за незабавното отваряне на КТБ, като в тези си искания се основавахме на ролята на БНБ като заинтересувана страна и ключов държател на дяловото участие в банката от 20 юни 2014 именно поради суспендирането на правото на гласуване на двамата най-големи акционери в КТБ, които практически бяха подчинени на квестурата, назначена от БНБ на 20 юни 2014. Не на последно място ви информирахме, че ЕПИК беше нает като консултант в тази сделка.

В хода на този процес различни потенциални инвеститори изразиха интерес да участват в рекапитализацията на КТБ. Бихме искали да поканим някои от тях да участват в разговорите с вас и други Български институции по въпроса за рекапитализацията. По този начин бихме оптимизирали този процес и бихме спестили време. При необходимост ще поканим и други инвеститори. които да се присъединят към консорциума на по късен етап, когато евентуално определени параметри биха били изяснени и за страните би съществувала по-голяма яснота.

Възползваме се от възможността да представим Джемкорп Капитал ЛЛП като потенциален инвеститор, който изрази интерес да се присъедини към консорциума. Ние приветстваме тяхното участие и по този начин заявяваме за попълването на трите водещи позиции в консорциума, състоящ се от Генералния Държавен резервен фонд на ОМАН, ЕПИК и Джемкорп.

Що се отнася до твърдите предложения, включващи конкретни и обвързващи ангажименти за инвестиране и цифри, моля отбележете че те може да се очакват само след като се постигне споразумение по виталните параметри, в това число след като отговорите на въпросите какъв е размерът на необходимия капитал (ликвидност и активи), размерът на средствата за депозиране и какъв вид помощ правителството би осигурило по отношение на вложенията и рестрикциите за теглене на средства. Очаквахме отговор поне на някои от тези най-важни въпроси. Бихме искали също така да подчертаем, че незабавно трябва да се вземат мерки за да се запазят активите на КТБ и дъщерните й дружества както по време на периода на квестурата, наложена от БНБ, така и по време на преходния период, който би бил необходим в контекста на прекалено дългия период, през който движението на капитали в банката бе подложено на жестоки рестрикции.

С цел да започнем директни дискусии за спасяването на КТБ, бихме предложили среща с вашия екип, натоварен с казуса КТБ, за предпочитане през седмицата, започваща на 20окт 2014. От наша страна ще участват представители на Генералния Държавен резервен фонд на ОМАН, ЕПИК, Джемкорп и Фрешфийлдс. Предлагаме да обсъдим потенциалната рамка и графика за решаване на проблема, както и технически детайли относно първоначалните резултати за състоянието на КТБ.

Очакваме с нетърпение най-бързия ви отговор.

Генералният Държавен резервен фонд на ОМАН (ГДРФ), в качеството си на акционер на Корпоративна Търговска Банка (КТБ) и заедно с партньори от консорциума – ЕПИК и Джемкорп са поискали среща с ръководството на Българската народна банка за спасяването на КТБ. Това се посочва в писмо на ГДРФ, адресирано до служебния министър-председател Георги Близнашки, финансовият министър Румен Порожанов и гуверньора на БНБ Иван Искров. От финансовото ведомство и от Министерски съвет потвърдиха за в. “БАНКЕРЪ”, че писмото е постъпило при тях, но засега няма да коментират.

В текста инвеститорите искат започване на директни дискусии за спасяването на КТБ и предлагат срещи с отговорните екипи, натоварени с казуса КТБ, за предпочитане през седмицата, започваща на 20 октомври 2014.

Предложението е да бъдат обсъдени потенциалната рамка и графика за решаване на проблема, както и технически детайли относно първоначалните резултати за състоянието на КТБ.

Под писмото се подписват изпълнителния директор на ГДРФ Абдулсалам Ал-Муршиди, Петер Голдсшайдер, управляващ партниор на ЕПИК и Атанас Бостанджиев, управляващ партниор на Джемкорп – новият потенциален инвеститор в банката.

Ето и пълният текст на писмото им до българските институции

Както в предходна кореспонденция ви уведомихме, нашият екип не престана да търси решения за спасяването на КТБ. Знаете, че по време на нашата среща от 10 юли 2014 представихме на вас и на други Български Държавни официални лица рамково предложение за съвместно управление на банката.

По конкретно, предложихме да бъдат избрани нови членове на Надзорния съвет на Корпоративна Търговска Банка и те да поемат управлението на банката. Това предложение предполагаше новият надзорен съвет да смени президента на КТБ (Акционера Бромак) с директор от БНБ и предвиждаше да бъдат извършени две други смени с цел БНБ да получи необходимите гаранции за правилното управление на банката. Бяхме информирани от вас, че това предложение би било приемливо ако беше представено по рано, но по същество то