ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Частните акционери в Корпоративна търговска банка (КТБ) и потенциалните инвеститори, обединени от австрийския фонд ЕПИК, са внесли днес в Министерски съвет, Българската народна банка и Министерство на финансите своето предложение за спасяване на банката, научи в. “БАНКЕРЪ”. То включва инструменти и механизми, по които Корпоративна банка може да бъде оздравена.

Управителният съвет на Централната банка е обсъдил предложението. Освен това, по време на днешната среща между представители на временната бюджетна комисия и екипа на финансовото министерство, на която са обсъждали актуализацията на бюджета, са били дискутирани вариантите за държавна помощ за банковата система.

Част от средствата, заложени в актуализацията на бюджета, се предвижда да бъдат отпуснати за гарантиране на стабилността на банковата система.

След края на срещата, председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова също заяви, че са планирани средства за подкрепата за една банка, която продължава да стои на дневен ред (Първа инвестиционна банка), както и за КТБ.

Стоянова обясни, че финансовият министър Румен Порожанов е представил два варианта за попълване на недостига във Фонда за гарантиране на влоговете, който е в размер на 1.7 млрд. лева. Първият – е държавата да емитира нов дълг чрез държавни ценни книжа, като средствата ще бъдат предоставени на фонда назаем и ще бъдат върнати във времето с лихва, по-висока отколкото държавата ще плати по тези ДЦК, обясни Стоянова. Втората опция е фондът да емитира облигации с държавни гаранции.

“Тази възможност означава доста сериозни изменения в наредби на БНБ и Закона за Фонда за гарантиране на влоговете, които промени да дадат право да се емитира дълг”, поясни Менда Стоянова и допълни, че това предвижда и сериозни разговори с банките, за това как те биха се отнесли към купуването на такива ценни книги.

Продължение на подхода за диалога в НС. Ако аз съм шеф на бюджета в комисия за срещи в МФ.

дълъг разговор

По време на срещата представителите на бюджетната комисия са обсъдили с финансовия министър необходимия нов дълг. За да бъде създаден надежден буфер за ликвидна подкрепа, от служебното правителство предлагат на депутатите да одобрят тегленето на заем в размер на 4.5 млрд. лева до края на годината.

МФ представи това, което е внесено в НС

коректно в този бюджет са отразени числата, които показват реалното състояние на държавата

Приходите няма да се изпълнят с 1 млрд. лева. Разходите са направени в системи, които не са толкова важни т.нар. фонд за развитие на регионите 400 млн. лева без ефект.

Междувременно председателят на временната бюджетна комисия Менда Стоянова заяви, че има инвеститор, който иска да вложи в КТБ 1 милиард евро.

дефицита, който се финансира с допълнителен дълг ще бъде с 1.5 млрд. лв. повече

необходима е разликата

подкрепата за една банка, която продължава да стои на дневен ред

и темата КТБ

“Ако Корпоративна търговска банка бъде обявена в несъстоятелност, ще трябва да бъде попълнен недостига във Фонда за гарантиране на влоговете (ФГВБ ), за да започне изплащането на застрахованите депозити”. Това заяви депутатът от ГЕРБ и председател на временната бюджетна комисия след среща в Министерство на финансите. Заедно със служебния министър Румен Порожанов , членовете на комисията са обсъдили актуализацията на бюджета.

Стоянова обясни, че министър Порожанов е представил две опции за запълване на недостига във ФГВБ в размер на 1.7 млрд. лева. Първият вариант е държавата да емитира нов дълг чрез държавни ценни книжа, като средствата ще бъдат предоставени на фонда назаем и ще бъдат върнати във времето с лихва, по-висока отколкото държавата ще плати по тези ДЦК, обясни Стоянова.

Втората опция е Фонда да емитира облигации с държавни гаранции.

“Тази опция означава доста сериозни изменения в наредби на БНБ и закона за Фонда за гарантиране на влоговете, които да дадат право да се емитира дълг”, поясни Менда Стоянова и допълни, че това предвижда и сериозни разговори с банките, за това как те биха се отнесли към купуването на такива ценни книги.

Според нея вторият вариант – фонда да емитира облигации е най-икономичен и най-евтин. Стоянова обаче подчерта, че държавата е посредник и може да пласира ДЦК при много ниска лихва.

4% от БВП дефицит

за да падне дефицита под 3% това означава ноември и декември да не се платят някои разходи. това означава, че някои системи няма да си получат парите.

Member States are required to adopt and publish the necessary laws and regulations to

transpose the Directive by 31 December 2014, and to apply them from 1 January 2015.

They have the option of delaying the application of the bail -in measures until 1 January 2016 at the latest

Нарушенията на Директивата (старата Директива 94/19/ЕО)

чл. 1 (3)

“неналичен депозит” означава депозит, който е дължим и платим, но не е бил платен от кредитна институция, съгласно правните и договорни условия, приложими към него, когато е налице едно от следните обстоятелства:

i) съответните компетентни органи са установили, че по тяхно виждане съответната кредитна институция изглежда неспособна за момента, по причини, които са пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати депозита и, че не съществува близка перспектива тя да бъде в състояние да го направи.

Компетентните органи установяват това колкото е възможно по-скоро и във всеки случай не по-късно от пет работни дни след като са се уверили за първи път, че дадена кредитна институция не е изплатила депозити, които са дължими и изискуеми; или

ii) съдебен орган е издал решение по причини, които са пряко свързани с финансовото състояние на кредитната институция, чието действие суспендира възможността на вложителите да предявят претенциите си срещу нея, ако това стане преди да бъде установено посоченото по-горе;

Член 10

1. Схемите за гарантиране на депозити трябва да са в състояние да изплащат надлежно проверените искания на вложителите по отношение на неналични депозити в рамките на 20 работни дни от датата, на която компетентните органи извършат установяване, както е посочено в член 1, параграф 3, подточка i), или съдебният орган постанови решение, както е посочено в член 1, параграф 3, подточка ii). Този срок включва събирането и предоставянето на точни данни относно вложителите и депозитите, които са необходими за проверка на исканията.

При изключителни обстоятелства дадена схема за гарантиране на депозити може да се обърне към компетентните органи за удължаване на срока. Такова удължаване не надвишава 10 работни дни.

До 16 март 2011 г. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад за ефективността и сроковете на процедурите за изплащане, като преценява дали би могло да се приложи намаление на 10 работни дни на срока, посочен в първа алинея.

Държавите-членки гарантират, че схемите за гарантиране на депозити провеждат редовни тестове на своите системи и ако е уместно, биват информирани, в случай че компетентните органи открият проблеми в дадена кредитна институция, които има вероятност да предизвикат намесата на схема за гарантиране на депозити.

“Народното събрание, в срок до 6 ноември 2014 г., да приеме изменения в Закона за кредитните институции, които да задължат Българската народна банка да предприеме действия за оздравяване на банките, когато собствения им капитал стане отрицателна величина.

Член 20

Транспониране

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове 1 – 4, член 5, параграф 1, букви г) – к) и параграфи 2, 3 и 4 член 6 параграфи 2 – 7, член 7, параграфи 4 – 9, член 8, параграфи 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9, член 9, параграфи 2 и 3, членове 10 – 16, 18 и 19 и приложение I, до 3 юли 2015 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 8, параграф 4, до 31 май 2016 г.

Ако след задълбочено проучване съответните органи установят, че дадена СГД не може да изпълни условията на член 13 до 3 юли 2015 г., съответните законови, подзаконови и административни разпоредби се въвеждат в сила до 31 май 2016 г.

Когато държавите членки приемат посочените мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващи законови, подзаконови и административни разпоредби на директивите, отменени с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Начинът на позоваване и формулировката на уточнението се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Изплащане

1. СГД гарантират, че подлежащата на изплащане сума е достъпна не по-късно от седем работни дни от датата, на която съответен административен орган е направил констатациите съгласно посоченото по член 2, параграф 1, точка 8, буква а) или на която съдебен орган е постановил решение съгласно посоченото в член 2, параграф 1, точка 8, буква б).

2. Държавите членки обаче могат, през преходен период до 31 декември 2023 г., да определят следните срокове за изплащане:

а) до 20 работни дни най-късно до 31 декември 2018 г.;

б)до 15 работни дни от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г.;

в)до 10 работни дни от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г.;

Member States are required to adopt and publish the necessary laws and regulations to

transpose the Directive by 31 December 2014, and to apply them from 1 January 2015.

They have the option of delaying the application of the bail-in measures until 1 January 2016 at the latest

Цветан Василев: Нямам профили в социалните мрежи

“Към настоящия момент нямам регистрации в социалните мрежи. Правя своите коментари и изразявам позицията си онлайн единствено чрез личния си сайт www.vassilev.bg”.

Това пише мажоритарния акционер в Корпоративна търговска банка Цветан Василев в съобщение на личния си сайт във връзка с появата на редица фалшиви профили в различни социални мрежи.

“Опитите на някои от създателите на фалшиви профили да ми приписват скандални мнения и твърдения приемам като поредната преднамерена провокация, която има за цел да компрометира оздравяването на КТБ АД”, подчертава банкерът.

ЦБ публикува Регламент относно надзорните такси

Регламент относно надзорните такси определя по какъв начин ЕЦБ ще възстановява разходите си за упражняването на надзор над банковия сектор, обхванат от единния надзорен механизъм (ЕНМ).

ЕЦБ поема пълноценно надзорните си задачи на 4 ноември 2014 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува своя Регламент относно надзорните такси. Той беше одобрен от Управителния съвет след публична консултация, включваща публично изслушване. ЕЦБ ще поеме задачите по банковия надзор от 4 ноември 2014 г. като част от единния надзорен механизъм (ЕНМ). Регламентът определя реда и условията, съгласно които ЕЦБ ще начислява годишна надзорна такса за разходите, свързани с нейната нова роля.

Той отразява коментарите, получени от заинтересованите страни в хода на публичната консултация. Тези коментари, обобщение за консултацията и Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Регламентът на ЕС за единния надзорен механизъм (Регламентът за ЕНМ) изисква ЕЦБ да начислява годишна надзорна такса на всички поднадзорни банки, за да възстановява направените от нея разходи за надзор.

Само, че медиите отразяват, че ГЕРБ и ДПС отлагат решението за КТБ.

против РБ и БСП

спекулации плаващо мнозинство като смешни

Скрити договорки няма. Ако ние управляваме в правителство на малцинството

През няколкомесечната квестура от БНБ върху КТБ централната отказва да изпълни текст в настоящия закон, който я задължава да изготви план за контролирано преструктуриране на всяка лицензирана банка в България, който може да бъде приложен, ако банката изпадне във финансови затруднения.

Това заяви на брифинг в парламента народният представител от ГЕРБ и председател на временната бюджетна комисия в НС Менда Стоянова, цитирана от “Фокус”.

Спекулациите за плаващо мнозинство ГЕРБ -ДПС са смешни, заяви Менда Стоянова във връзка с взетото вчера от бюджетната комисия на парламента решение.

Стоянова обясни, че на вчерашното заседание на бюджетната комисия приетото решение не е било подкрепено единствено от стана на БПС и Реформаторския блок.

“Ако ние управляваме с правителство на малцинството означава, че ще търсим максимално широка подкрепа” , каза още Стоянова. Тя допълни, че ГЕРБ ще търси подкрепа за всяко смислено решение и от БСП, АБВ, РБ, ПФ и от всяка сила, която иска да подкрепи смислени решения за бъдещето на страната. Ако продължавате да виждате в това една или друга скрита коалиция, толкова по-зле за България, добави тя.

Държавта не може и не трябва да си позволява оздравяване на КТБ с публични средства, считаме, че това е основният параметър и оставаме на него,

заяви Стоянова. “В никакъв случай няма да допуснем участие на публични средства в по-високи размери от тези, които биха били, ако се платят гарантираните влогове”, посочи още тя.

По думите й вариантите за преструктуриране на банката са различни. “Когато получим писмено предложение и план за преструктуриране, който включва или не включва участие на държавата, ще го анализираме и ще ви кажем нашето решение”, заяви още Стоянова.

Искаме да дадем време и шанс на този, който иска да налее пари в нашата банкова система, каза тя за решенията от вчера.

“В момента в България има инвеститор, той обикаля няколко пъти БНБ, Министерство на финансите и други институции и е заявил намерение да инвестира 1 млрд. евро в българската банкова система, в случая в КТБ. Време за този инвеститор няма”, заяви Стоянова.

“Ние искаме да дадем време на този, който иска да налее пари в нашата банкова система – да не го изгоним. Да дадем време и шанс, ако неговите намерения са сигурни и правилни и ако те се реализират естествено с активното наше съдействие, по друг начин няма как да се реализира, да спасим банката.

Да спасим вложителите в тази банка, не гарантираните – да спасим предприятията, които са в тази банка, да спасим работниците, които са в тези предприятия”, допълни Стоянова.

Инвеститор възнамерява да налее 1 млрд. евро в КТБ

Печалбата на MasterCard надхвърли очакванията

MasterCard Inc отчита ръст от 15.5% в тримесечната печалба, благодарение на повишеното доверие на потребителите в световен мащаб, което стимулира клиентите да пазаруват все повече със своите карти.

Оповестяването на неочаквано високите резултати повиши акциите на втората по големина компания в света за дебитни и кредитни карти с 2 процента.

Нетните приходи на MasterCard нарастват до 1.02 млрд. долара, спрямо 879 млн. долара към края на септември.

Имаме категорични и силни резултати за тримесечието с двуцифрени приходи и нетен прираст на доходите, въпреки противоречивата икономическа среда”, заяви главният изпълнителен директор на компанията Аяай Банга.

Общият обем и брой на покупките с карти на MasterCard в световен мащаб нараства с 11% до 843 млрд. долара.

Само в САЩ, компанията отчита ръст от 8.2% до 288 млрд. долара.

Consumer confidence in the third quarter improved globally as concerns about the economy and job prospects eased, according to a survey by global information company Nielsen. U.S. consumer confidence also rose in August to its highest level since October 2007.

Bigger rival Visa Inc reported a better-than-expected adjusted quarterly profit on Wednesday.

MasterCard’s shares were trading at $77.30 before the bell.

Райфайзенбанк: Обезпокоителен бюджетен дефицит

Според анализаторите на банката

Проблемът с бюджетния дефицит, който до края на август 2014 г. достигна 1.3 млрд. лв. се задълбочава. Това посочва “Райфайзенбанк (България)” ЕАД в редовния си месечен икономически анализ с коментар на данните, налични към средата на октомври.

“Това е с 1.1 млрд. лв. над дефицита за осемте месеца на миналата година. При това, в тези алармиращи данни не са включени мерките, които трябва да бъдат предприети за решаване на казуса с КТБ, нито евентуални стъпки към смекчаване на структурни проблеми: в енергетиката, здравеопазването и др.”, коментира икономическият анализатор на “Райфайзенбанк” Емил Калчев.

Според анализаторите на банката, единственият възможен изход е поемането на нов публичен дълг, който да отложи проблемите в бъдеще

“Дори към момента държавният дълг расте достатъчно бързо: към края на август 2014 г. той достигна 18.6 млрд. лв., което е с 5.8 млрд. лв. повече от нивото му година по-рано. От началото на 2013 г. насам дългът се увеличава със средно 323 млн. лв. на месец, докато за периода 2010-2012 г. нарастването е с по 147 млн. лв., което е повече от два пъти. Още по-бърз темп едва ли би бил здравословен както за държавата, така и за икономиката, която се отличава с ниска конкурентоспособност. В момента такава стъпка е наложителна, но това не означава, че по-дългосрочните последствия от ускорено публично задлъжняване трябва да бъдат пренебрегвани”, допълва Калчев.

В анализа на Райфайзенбанк е отбелязано, че през август месечният индекс на индустриалното производство спада с 10.5 пункта спрямо юли, а строителството се свива с 2.4% на годишна база.

Според Калчев, по-бавното възстановяване на еврозоната, предизборната обстановка в страната и отпуските допринесоха за спада в индустрията през август. Очаква се задържане на спада и ръст на индекса през следващите месеци. От своя страна, свиването на строителството е в резултат от хроничното намаляване на сградното строителство (-9.7% за август), което не може да бъде компенсирано от растежа в сегмента на публичното и инженерното строителство (7.5% за август), следствие от държавната политика по изграждане и рехабилитация на пътна инфраструктура в страната.

Според анализа, паричната статистика на БНБ показва високо покритие на паричната база с валутни резерви, което е индикатор за стабилността на валутния борд. Кредитите към фирми и граждани също нарастват (с 1.9% на годишна база), достигайки 54.4 млрд. лв. Този ръст, за седми пореден месец, е положителен сигнал за динамиката на кредитирането през 2014 г. Нещо повече, за август годишният ръст на кредитите към фирми (2.9%) е много по-интензивен от този при кредитите към домакинствата (0.1%). Очаква се още по-силна подкрепа на кредитирането за бизнеси, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги.

Икономика на Австрия е в застой през третото тримесечие

Икономиката на Австрия е в застой през третото тримесечие, главно заради спад в инвестициите, слабата външна търговия и намаленото частно потребление. Това показват предварителните данни на Австрийския институт за икономически изследвания (WIFO), публикувани днес.

Брутният вътрешен продукт остава непроменен спрямо второто тримесечие, когато икономиката нарасна 0.1 процент.

На годишна база БВП нараства само с 0.2%, и отчита забавяне, спрямо ръста от 0.6% през първото и второто тримесечие.

Бруто образуването на основен капитал е намалял 1,1%, което е спад за втори пореден тримесечие. Частното потребление нараства само с 0.2 процента от времето. Export намалява за второ поредно тримесечие, което е спад 1.3%, по-бързо да падне в сравнение с предходното тримесечие.

Година по година, на некоригирана БВП нарасна 0,2% през третото тримесечие след 0,6% през трите месеца до месец юни.

Център за майчино и детско здраве отвори врати в област Сливен

В град Сливен официално отвори врати Център за майчино и детско здраве и над 1150 семейства на малки деца и бременни жени от областта вече са получили домашно посещение благодарение подкрепата на партньорството “Най-добър старт за всяко дете” на УНИЦЕФ и Пощенска банка. Центърът освен офис в града има и изнесени работни места в гр. Котел, Нова Загора и Твърдица.

В церемонията по откриването на Центъра участваха г-жа Валя Радева – областен управител на Сливен, зам.-кметът Иван Петров, г-жа Таня Радочай – представител на УНИЦЕФ за България, д-р Васислав Петров – изпълнителен директор на МБАЛ ’82Д-р Иван Селимински”, д-р Георги Георгиев, управител на МЦ “Д-р Г. В. Миркович”, г-н Румен Александров – регионален мениджър за Източна България на Пощенска банка.

“Радвам се, че откриваме Център за майчино и детско здраве в област Сливен само ден преди да бъдат отбелязани 135 години от стартирането на здравната грижа в областта и в навечерието на 25 години от приемането на Конвенцията за правата на детето. Защото всяко дете има равни права на достъп до здравеопазване, образование, справедливост и защита. Изключително разчитаме доброто партньорство между всички институции, професионалисти, родители, медии и бизнес да продължи в името на децата, които са нашето бъдеще, но те са тук и сега” – каза г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.

Центърът се създава с подкрепата на Пощенска банка благодарение на дългосрочното стратегическо партньорство между финансовата институция и УНИЦЕФ България. Партньорството е най-големият проект на банката, част от политиката й за социална корпоративна отговорност. С инвестициите, които Пощенска банка е направила за разработването на платформата за дарения – през банкомат, на каса или чрез интернет банкиране, са ангажирани всички от мениджърския й състав до служителите в клоновете.

“Инвестирахме значителни средства и усилия, за да разработим възможността за дарения, защото вярваме, че това ще се възвърне многократно в полза на обществото – повече деца да имат адекватна социална и здравна грижа. До този момент нашите клиенти, служители и партньори дариха близо 370 000 лева. Уверени сме, че дарените средства ще бъдат изразходвани по най-добрия начин, а именно – за осигуряване на подкрепа за повече деца и семейства и за обученията на медицинските сестри и акушерки”, каза Румен Александров, регионален мениджър за Източна България на Пощенска банка.

От юли до края на септември 2014 г. специално обучените 18 медицински сестри и акушерки на Центъра са предоставили на посетените семейства информация, консултации, съвети и насоки за здравословен живот по време на бременност и подготовка за раждане. Професионалистите обръщат специално внимание и на психо-емоционална подготовка за родителство и основните грижи за новороденото и малкото дете. Бъдещите родители се консултират по проблемите на успешното кърмене, захранване и здравословно хранене на детето, насърчаване развитието, възпитанието, справяне при проблеми със съня на бебето или при трудно поведение на малкото дете, достъп до различни услуги за семейства и малки деца в областта и общината.

Италия очаква пазарни решения за капиталовия недостиг в банките

Италианският министър на икономиката Пиер Карло Падоан очаква местните кредитори да намерят пазарни решения за нуждите от допълнителен капитал, след като проверките на Европейската централна банка показаха, че някои от тях имат недостиг.

Стрес-тестовете на ЕЦБ установиха, че две италиански банки – Banca Monte dei Paschi di Siena SpA и Banca Carige SpA трябва да си набавят допълнителен капитал, за да отговорят на регулаторните изисквания. Те разполагат с по-малко от две седмици, за да изготвят планове как планират да се случи това.

Най-старата банка в света Monte dei Paschi di Siena има няколко възможности, за да запълни капиталовия дефицит. Това включва издаването на конвертируеми облигации в акции, които се смятат за капитал, продажба на свеж капитал, както и продажба на активи или дори сливане с по-голяма банка.

Друга възможности за базирания в Сиена кредитор е да отложи изплащането на получената държавна помощ до 2017 година.

“Ние сме уверени, че ще има пазарни решения за запълване на този дефицит”, заяви Падоан на конференция в Неапол.

Monte Paschi разполага с време до 10 ноември да представи пред ЕЦБ подробен план за това как банката възнамерява да покрие разликата в капитала.

Другият италиански кредитор, който се провали на теста на ЕЦБ – Banca Carige заяви, че планира да продаде нови акции за най-малко 500 млн. евро и също така се е съгласил да продаде две застрахователни предприятия на Apollo Management Holdings за сумата от 310 млн. евро.

На първото си заседание сформираната днес бюджетна комисия в новия парламент разглежда проекторешение за комбинация от законодателни промени, предвиждащи хем да се удължи срокът, в който да не се отнема лицензът на КТБ, хем да започне изплащането на влоговете, за да се намали напрежението сред вложителите.

Те не са разписани конкретно, една от тях противоречи на настоящото законодателство – точка 3 (вижте надолу), защото на практика звучи като задължаване на БНБ да оздравява банка с отрицателен капитал.

Информация, че депутатите ще обсъждат удължаване на петдневния срок, в който БНБ е длъжна да отнеме лиценза на банка с отрицателен капитал (очаква се тези данни за КТБ да бъдат обявени в петък, 31 октомври) се появи още по обяд в кулоарите на парламента. Тя беше потвърдена от представители на БСП, Реформаторите и Български демократичен център (България без цензура). Неофициално споменаваните срокове са между 15, 20 и 30 дни.

На самото заседание членовете на бюджетната комисия получиха проект на решение (вижте пълния текст надолу) от четири точки. Те все още не са стигнали до неговото разглеждане, защото повече от 3 часа и половина обсъждат казуса КТБ заедно с управителя на БНБ Иван Искров, членове на УС на банката, одиторите и квесторите.

Под проекторешението няма записани вносители. Според депутати от БСП и “Атака” то е подготвено от представители на ГЕРБ.

Ето конкретните предложения, записани в проекта за решение:

1. Министерският съвет съвместно с Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, в срок до …………… да извърши анализ на Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Закона за гарантиране на влоговете в банките и да внесе в Народното събрание законодателни изменения в съответствие с правото на Европейския съюз в областта на банковото дело, които да гарантират ефективност на банковия надзор и стабилност на банковата система в България.

2. Народното събрание в срок до 6 ноември 2014 г., да приеме законодателни изменения, които да осигурят изплащането на гарантираните депозити при условията и в сроковете, определени в правото на Европейския съюз.

3. Народното събрание, в срок до 6 ноември 2014 г., да приеме изменения в Закона за кредитните институции, които да задължат Българската народна банка да предприеме действия за оздравяване на банките, когато собствения им капитал стане отрицателна величина.

4. Препоръчва на Българската народна банка да сключи договор с международно юридическо лице, притежаващо опит в банковата дейност, което да проследи извършените от акционерите и администраторите на банката, както и на свързаните с тях лица, операции с активи, имущество, финансови инструменти и парични трансфери.

Първи реакции на проекта

Иван Искров по време на дискусията вече коментира, че няма как на БНБ да се вменява оздравяване (точка 3).

“Проблемът е, че се разбива логиката на цялото законодателство за банкова несъстоятелност. Ако банката е с проблеми, но с положителен капитал, БНБ я поставя под особен надзор и я оздравява. Ако банката е с отрицателен капитал, БНБ е длъжна да отнеме лиценза”, коментира пред “Дневник” идеята така както е записана в точка 3 финасистът.

Според депутати, които са на заседанието, в точка 3 всъщност се има предвид само удължаването на срока, в който БНБ отнема лиценза на банката. И през това време може да се преговаря с потенциален инвеститор.

Управителят на централната банка спомена, че и сутринта е имал такива срещи, но не спомена с кой инвеститор.

През миналата седмица стана ясно, че дупката в КТБ е 4,2 млрд. лева и реакциите на банкери и експерти бяха, че при тези условия едва ли ще се намери нормален инвеститор.

За да се намали напрежението, че ще се удължи казуса КТБ, в точка 1 и 2 са предвидени промени, за да започне по-бързо изплащане на влоговете, но не е ясно какви точно ще бъдат те.

Точка 4 е като идеята от законопроекта на Делян Пеевски и Йордан Цонев от ДПС за наемането на чужда компания.

България пада с две позиции в годишната класация “Правене на бизнес” (Doing business)на Световната банка. Страната ни се нарежда на 38-о място от 189 държави. Очаквано Сингапур отново е лидер в класацията, следван от Нова Зеландия, а на дъното е Еритрея.

Сред най-сериозните проблеми пред страната ни анализаторите отчитат времето, което отнема включването към електрическата мрежа и получаването на разрешение за строителство.

По този показател България пада от 122-ро на 125-о място. Свързването с ток у нас отнема над четири месеца, докато за световния лидер в тази сфера – Южна Корея, този срок е 18 календарни дни. В Европа лидер в това направление е Германия, като там бизнес обектът може да се свърже към електричеството само за 28 дни и след 3 процедури.

Сериозно е понижаването на страната ни при критеиите за започване на нов бизнес, както и за лесно получаване на кредит. Общото заключение е, че в България през последните 12 месеца е станало още по-трудно да се прави бизнес.

И през миналия октомври, когато беше публикувана годишната класация, българските показатели се влошаваха с изключение на категориите за плащане на данъци и трансграничната търговия.

Тази година класацията се провежда при променена методология. Общата оценка на анализаторите е, че правителствата в Западна Европа и Централна Азия полагат все по-големи усилия за подобряване на регулациите за бизнеса.

България отбелязва влошаване на всички показатели, отчитани от Световната банка в класацията за най-добрите дестинации за правене на бизнес.

Европейският банков орган: БНБ не е спазила нашите препоръки

Европейският банков орган (ЕБО) е информирал генералния директор на Дирекция “Вътрешен пазар и услуги” към Европейската комисия Джонатан Фол за отговорите на Българската народна банка и Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) във връзки с препоръките, които банковия регулатор на ЕС отправи към тях на 17 октомври.

В писмото си ЕБО посочва, че “позицията на БНБ и ФГВБ не се е променила и няма график, предвиждащ цялостно или дори частично спазването на препоръката”.

ЕБО предостави на Централната банка два варианта за действие – да премахне специалния надзор върху двете банки, така че вложителите да получат достъп до средствата си, или да обяви депозитите за “неналични”, с което да задейства процедурата за изплащането им от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

В отговора си до Европейския банков орган БНБ заяви, че съгласно българското законодателство няма право да обяви депозитите за “неналични” и единственото, за което има правомощия е да отнема лицензи за банкова дейност.

В следствие на неспазването на препоръки, банковият регулатор е отправил молба към Европейската комисия да представи възможно официално становище по въпроса, като обръща внимание, че съгласно член 17(4) от Регламент (ЕС) № 1093/2010, българските властите остават в нарушение на правото на ЕС и не е ясно, кога вложителите може да си възвърнат достъпа до своите средства.

ЕБО изразява безпокойството си, че процесът за изплащане на депозитите може да се забави и “не е ясно дали вложителите ще имат достъп до