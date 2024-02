Шефът на Google призна, че използва не само смартфони Pixel

Изпълнителният директор на “Гугъл” (Google) – Сундар Пичай, разкри, че използва повече от 20 различни смартфона едновременно, включително и Pixel на марката Google.

India Today съобщава това с позоваване на интервю на Пичай. Според него, той използва толкова голям брой джаджи, за да тества услугите на Google на различни устройства, за да гарантира тяхното качество и съвместимост.

Пичай не уточни кои смартфони има в колекцията си и кой използва като основен.

Шефът на Google също сподели своята визия за дигиталното благополучие и сигурност. Той отбелязва, че не налага строги ограничения на времето пред екрана на децата си, но ги насърчава да се саморегулират.

Освен това Сундар Пичай не сменя паролите си често, но използва двуфакторна автентификация, за да защити своите акаунти.

Сундар (Сундараджан) Пичай е индийско-американец. Той се присъедини към Google през 2004 г. и пое поста главен изпълнителен директор на Google през октомври 2015 година.

