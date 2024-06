Според първите предварителни данни Европейската народна партия ще е с най-много места в Европарламента

Според тях Европейската народна партия (ЕНП) ще разполага със 181 депутати. На второ място е Алиансът на социалистите и демократите със 135 представители. Трета, със 71 депутати, е групата “Обнови Европа”, следвана от група “Идентичност и демокрация” с 62-ма представители.

“Зелените” получават 53-ма евродепутати, а Левите ще разполагат с 34-ма представители. Евродепутатите, които не са обвързани с политическо семейство, са 51, а други 51 са новоизбрани членове на Европейския парламент, чиито партии не принадлежат към досега съществуващите групи.

Here is the first projection based on estimates of the new Parliament.



It is based on available national estimates and pre-election polling data.



Europeans are still voting and provisional results will be available later today.



For more information: https://t.co/TdW2xWIyOx pic.twitter.com/ny2RIEqEmI