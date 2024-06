Microsoft показа предстоящите игри на ежегодното гейминг събитие Xbox Games Showcase 2024

Microsoft представи цяла гама видео игри за своята платформа Xbox и нов хардуер по време на ежегодното си гейминг събитие Xbox Games Showcase 2024 година.

Showcase-ът предложи разнообразни игри, включително най-новото издание от мега-франчайза Call of Duty, предистория на DOOM, хипер-реалистичен полетен симулатор и фермерски симулатор, където играчът помага на мишка да възстанови дома си.

Беше обявено, че много от показаните игри ще се появят в Xbox Game Pass още в деня на тяхното пускане.

Сред трейлърите за пълни игри имаше и закачка за карта за разширение за Fallout 76, наречена Skyline Valley, разширение за Diablo IV и първи поглед към сезон 13 на Sea of Thieves. По време на представянето Microsoft също така дебютира три нови хардуера за Xbox: изцяло дигитално Xbox Series X в бяло, Series S с един терабайт памет и специално издание на Xbox Series X с два терабайта памет в цвят Galaxy Black.

Тази лавина от издания идва малко след като технологичният гигант похарчи милиарди долари, за да придобие разработчици на игри, включително Activision и Bethesda, като същевременно съкрати персонал. Ето списък на игрите, които бяха разкрити по време на събитието : Call of Duty Black Ops 6, DOOM: The Dark Ages, State of Decay 3, Dragon Age: The Veilgaurd, Starfield: Shattered Space, South of Midnight, World of Warcraft: The War Within, Flintlock: The Siege of Dawn, Age of Mythology: Retold, Perfect Dark, Fable, FragPunk, Mixtape, Microsoft Flight Simulator, Life is Strange: Double Exposure, Indiana Jones and the Great Circle, Mecha BREAK, WUCHANG: Fallen Feathers, Avowed, Atomfall, Assasin’s Creed Shadows, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chronobyl, Gears of War: E-Day.

