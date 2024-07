Microsoft е обвинен във влошаване на продуктите след сливането с Activision Blizzard

Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) разкритикува увеличението на цената на абонамента за Game Pass и появата на тарифа без включените в нея игри от първия ден на пускане. Това съобщи порталът VideoGamesChronicle (VGC).

Представители на регулатора коментираха, че това е „същото влошаване на продукта“, за което предупреждаваха преди Microsoft да се слее с Activision Blizzard. От Федералната търговска комисия на САЩ подчертаха, че промените в Game Pass се случват малко преди пускането на новата част на Call of Duty.

Премахването на ценни игри от новия план и увеличаването на цената за настоящите абонати е точно

вредата за потребителите, за която Федералната търговска комисия на САЩ предупреди.

Освен това се отбелязва, че намаляването на инвестициите в производството и качеството на продуктите чрез съкращения е знак, че компания използва пазарната си мощ след сливане.

През февруари

Федералната търговска комисия вече критикува Microsoft за мащабни съкращения,

които според регулатора противоречат на изявленията на компанията в съда през лятото на 2023 година. Microsoft нарече предишните твърдения на Федералната търговска комисия на САЩ „непълни и подвеждащи“, като отбеляза, че Activision е планирала съкращенията преди сливането.

Известно е, че Федералната търговска комисия продължава да

събира доказателства за обжалване по делото срещу сливането на Microsoft и Activision Blizzard.

Очевидно последните решения относно Game Pass ще бъдат включени в списъка с тези документи.

По-рано бяха посочени

десетте най-популярни игри от първата половина на 2024 г. в Европа.

GamesIndustry.biz публикува аналитичен доклад за продажбите на видео игри и конзоли в Европа за първата половина на тази година.

Челната тройка по продажби на физически и цифрови копия на игри включва EA Sports FC 24, Helldivers 2 и Grand Theft Auto 5. Те са следвани от Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Fallout 4, It Takes Two, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege и The Last of Us Part 2: Remastered.

Освен това от новите продукти в топ има само два проекта – Helldivers 2 и The Last of Us Part 2: Remastered, докато останалите игри са пуснати преди 2024 година.

Експертите отбелязват, че тези резултати са значителни, особено като се има предвид

малкият брой големи заглавия в сравнение със същия период на миналата година.

В допълнение, играта Palworld не стигна до върха, тъй като данните за продажбите на играта не се разкриват. Предполага се, че проектът може да влезе в челната десетка.

В същото време се изяснява, че за шестте месеца в европейския регион са продадени 80 милиона физически и цифрови копия на игри за компютри и конзоли, както и 300 хиляди конзоли.