Камала Харис е събрала достатъчно подкрепа за номинация от Демократическата партия

За да бъде избран кандидат от демократите, са му нужни най-малко 1976 гласа. Според информация на изданието “за” издигането на Харис за кандидат-президент са се обявили много повече от 1976 души.

Самата Харис написа в своя профил в Х, че е горда, че си е осигурила широката подкрепа, необходима, за да бъда номинирана от партията. Тя допълни, че през следващите няколко месеца ще пътува из цялата страна, за да говори с американците. Вицепрезидентът бе категоричен, че напълно възнамерява да обедини демократите и нацията и да победи Доналд Тръмп.

Tonight, I am proud to have earned the support needed to become our party’s nominee.



Over the next few months, I'll be traveling across the country talking to Americans about everything on the line. I fully intend to unite our party and our nation, and defeat Donald Trump. pic.twitter.com/Bsq3N6pMAi