Джо Байдън приветства размяната на затворници между Русия и Запада

„Днес стоях до семействата на Пол, Еван, Алсу и Владимир в Овалния кабинет, когато те разговаряха със своите близки за първи път, откакто са върнали свободата си. Тези семейства никога не са губили надежда. И днес всеки от тях ще се събере с липсващата част от душата си”, написа в публикация в “Х” Байдън.

Today, I stood beside the families of Paul, Evan, Alsu, and Vladimir in the Oval Office as they spoke to their loved ones for the first time since they regained freedom.



These families never lost hope.



