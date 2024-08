Интимна връзка с колега попречила на Надин Ан да оглави “Роял банк ъф Канада”

Предполагаема интимна връзка е попречила на Надин Ан – бивш главен финансов директор на “Роял банк ъф Канада” (RBC), да да стане първата жена начело на канадската банка преди да бъде уволнена. В съдебен иск, който е завела срещу кредитора, тя посочва, че е “набелязана за вероятен наследник на позицията главен изпълнителен директор”, но е отстранена заради лична връзка със свой колега.

Ан е назначена за главен финансов директор на RBC през 2021-а и “има безупречно работно досие”, става ясно от делото. “През 25-годишната й кариера в банката тя се е доказала като лоялен, надежден и изключително талантлив ръководител, преодолял множество свързани с пола препятствия”.

53-годишната Ан е уволнена от най-големия кредитор на Канада въз основа на твърдения, че е нарушила кодекса за поведение на институцията с “необявена интимна връзка с друг служител, довела до преференциалното му третиране, включително повишения и увеличения на премиите”. Другият човек е Кен Мейсън – заместник директор за капиталовото и кредитно финансиране, съкратен същия ден.

Двамата са завели отделни съдебни искове за неправомерни уволнения и всеки от тях иска десетки милиони долари обезщетения. Те твърдят, че в прес съобщението на RBC за отстраняването на Ан има внушение за любовна афера, която помогнала на Мейсън да се издигне в служебната стълбица благодарение на дамата.

И Ан и Мейсън са женени с деца, става ясно от съдебните дела.

В официално изявление говорителката на RBC Джилиън Макардъл посочва, че “твърденията на ищците са неоснователни” и че “кредиторът ще се защитава активно срещу тях в съдебната зала”. Тя допълва, че е проведено “щателно разследване от външен правен консултант и фактите са пределно ясни, че е имало нарушение на банковия морален кодекс въз основа на събраните доказателства”.

Документите предоставят рядък за публиката достъп до вътрешните дела на най-едрия канадски кредитор. И двамата вече бивши служители описват как са били привикани поотделно на срещи в сутрешните часове на 5 април, на които са билиатакувани с въпроси за отношенията им.

В съдебния си иск Ан твърди, че главният изпълнителен директор Дейв Макей й е изпратил съобщение вечерта на 4 април с искане тя да присъства на среща на следващата сутрин. Тя се е опитала безуспешно да разбере за какво ще е събирането и когато се появила, Макей отсъствал. Вместо от него, тя била посрещната от външен за банката адвокат и от лице от банковата група за връзки със служителите. Лаптопът и мобилните й телефони били иззети, а срещата продължила близо два часа “под формата на разследване”.

Мейсън бил привикан на спявка с главния директор за риска Греъм Хепуърт и когато се явил на нея в 11 ч. канадско време на 5 април, последният не бил там. А мейсън, подобно на дамата, бил разпитван около два часа от външни адвокати и член на банковата група за връзка със служителите, който по време на срещата влизал и излизал от стаята, а адвокатите “се опитвали да вкарат в клопка Кен със скандални, увреждащи, нараняващи и фалшиви обвинения, основани на анонимни оплаквания, че той има неприемлива персонална връзка” с Ан. Било му казане, че ще бъде уволнен и часове по-късно действително бил отстранен от работа.

Ан и Мейсън са категорични, че са приятели от години, но нищо в отношенията им не нарушава банковия кодекс. Тяхното приятелство и професионални връзки били интерпретирани погрешно от анонимен обвинител и от RBC, посочва се в иска на Мейсън.

Нито една жена не е оглавявала нито една от шестте най-едри кредитни институции на Канада. А в RBC само три от деветте най-висшестоящи позиции се заемат от дами. Всичките шефове на основните банкови бизнес линии са мъже – ситуация, която ще се промени на 1 септември когато Ерика Нилсън поема ръководството на поделението за персонални банкови услуги.

Ан съди RBC за почти 50 млн. кан. долара (36.4 млн. щ. долара), 20 млн. от които са за обезщетяване на специалните и общите щети, дължащи се на “пагубното, в световен мащаб уронване на престижа й”. Мейсън иска да бъде компенсиран с над 20 млн. кан. долара.

