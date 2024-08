По проект VOJEXT внедряват мобилни роботи в производството и строителството

Успешно приключва изпълнението на проект за разработване и внедряване на иновативни коботи с участието на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), съобщиха от работодателската организация.

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction), в който БТПП участва като партньор и координатор на информационните и комуникационните дейности, е насочен към внедряването на мобилни колаборативни роботи (т.нар. „коботи“) в производството и строителството.

Проектът се реализира в рамките на Програма „Хоризонт 2020“,

с участието на 19 партньорски организации от 11 страни – България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Турция, Унгария и Франция.

Едно от основните постижения на партньорите се състои в разработването на пет пилотни приложения на кобота в различни промишлени сектори – автомобилостроене, строителство, електроника, производство на полиуретанови изделия и занаятчийство.

Сред основните ползи за малките и средни предприятия от внедряването на роботизираната ръка са: подобряване на производителността и конкурентоспособността; по-високо качество на продукцията; намаляване на риска от човешки грешки; спестяване на време, труд и ресурси; намаляване на консумираната енергия, генерираните отпадъци и въглеродния отпечатък.

Другo значимо постижение на партньорите е реализирането на

грантови схеми с каскадно финансиране на обща стойност от 950 000 евро,

което беше предоставено на малките и средни предприятия и хора на изкуството. По този начин се даде възможност на представители на реалния производствен сектор да предложат и разработят допълнителни иновативни идеи за изпълнението на 13 проекта за приложение на кобота в нови сектори на индустрията и изкуството. Един от отличените проекти, който се пребори с конкуренция от цяла Европа, се изпълнява от българска фирма.