Jim Beam пуска на пазара ново уиски „Little Book Infinite“

Новото уиски Little Book на Jim Beam е безкрайна смес от различни видове уиски, създадено с изключителна прецизност и внимание към детайла. От пускането си на пазара през 2017 г., Little Book бързо се утвърди като едно от най-интересните уискита, произведени от James B. Beam Distilling Co. – дестилерията, която стои зад водещата марка бърбън Джим Бим.

Зад създаването на Little Book стои Фреди Но, майстор дестилатор осмо поколение. Той е син на настоящия майстор дестилатор Фред Но и внук на легендарния майстор дестилатор Букър Но. Това родословие с опит и знание е в основата, върху която е изградено новото уникално издание на Little Book – Infinite: Edition1.

Infinite: Edition1 представлява смес от отлежали бърбъни, като всяка година ще се добавя нов компонент, което на практика създава “безкрайна” смес. Концепцията за “безкрайна” смес наподобява метода солера, използван за създаване на определени видове уискита и шери. При този процес една бъчва никога не се изпразва напълно преди добавянето на нов алкохол, което означава, че винаги остава малко количество от по-старата течност. Въпреки че не е точно същото, основната идея е близка – базовата смес остава постоянна, но всяко ново издание ще включва нов компонент уиски.

Фреди Но споделя, че работи рамо до рамо с баща си като майстори дестилатори, и че този процес е сбъдната мечта, която неговият баща е споделял със своя баща, Букър Но. Новата серия уискита Little Book The Infinite е създадена в чест на тази мечта и вдъхнови първото издание, което ще бъде многопоколенческа течност, формираща основата на всички бъдещи издания. Веднъж годишно, Фреди ще бутилира малко количество от тази уникална смес, за да може светът да я опита.

За първото издание на Little Book The Infinite бяха смесени четири различни уискита, всяко от които е вдъхновено от различен член на семейството: 20-годишен Kentucky straight bourbon, представляващ компонентът на Букър Но, 14-годишен Kentucky straight bourbon, представляващ компонентът на Фред Но, 7-годишен Kentucky straight bourbon, който е личният принос на Фреди и 8-годишен Kentucky straight bourbon, който е споделен семеен компонент. Основният фокус продължава да бъде върху изкуството на смесването, което е характерно за серията Little Book, но както беше споменато, всяко ново издание ще включва ново уиски.

Официалните дегустационни бележки описват вкусовите компоненти на всяко от уискитата в сместа: уискито на Букър носи нотки на дъб, пушек и овъгляване; това на Фред предоставя аромати на тъмни плодове, череша и кафяви сладкиши; а уискито на Фреди предлага карамел, ванилия и подправки. Уискито е бутилирано с алкохолно съдържание от 59,65 процента, което подчертава неговата сила и характер.

