Ще стане ли България китайски интермодален хъб на Балканите

Китай явно гледа на България като на свой интермодален хъб на Балканите. Този извод може да се направи от големия интерес на структуроопределящи китайски корпорации за участие в големия тридневен българо-китайски бизнес форум.

Грандиозното събитие под наслов „Диалог в името на взаимноизгодното сътрудничество“ ще бъде официално открито утре (12 септември) в Националния дворец на културата в София. Негови организатори са Националната асоциация „Един пояс, един път“ и китайското посолство, а поводът – 75 години от установяването на дипломатически отношения с Китайската народна република (КНР).

Припомняме, че на 1 октомври 1949 година официално е провъзгласено създаването на КНР, а в Пекин с благодарност помнят и винаги отчитат, че България е втората държава в света, която официално признава новото държавно устройство на тази древна страна.

От китайска страна във форума в НДК ще участват представители на ръководствата на основни финансово-кредитни институции – Bank of China, The Export and Import Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China, високотехнологични компании – Huawey и Dahua Technology, големи производители на електрически и традиционни автомобили и на резервни части за тях – Dong Feng motors и Great Wall motors и др.

Ще присъстват и представители на четири огромни енергийни компании – China National Nuclear Corporation, Huasun Energy и United Energy Group, железопътни компании и производители на жп подвижен състав – Shandong International Economic and Technical Coopеration Group, China Railway International Group (CREG), големи логистични компании – Greenroad International Lоgistics, медицински корпорации и др.

В рамките на бизнес форума ще се проведе и изложение с продукция на над двадесет водещи китайски корпорации, на което те ще представят своята производствена листа и инвестиционните си намерения за България. Това ще създаде добри възможности за установяване на перспективни делови контакти със заинтересовани представители на българския бизнес.

От българска страна във форума ще участват десетки ръководители на транспортни, логистични, енергийни, индустриални и други фирми.

Идеята е да се привлече част от китайския товаропоток за Източна Европа през България, както и да се привлекат китайски инвестиции в различни индустриални производства, включително и на пътнически вагони.