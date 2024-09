Най-старият неделен вестник The Observer може да бъде продаден на Tortoise Media

Guardian Media Group GMG води преговори за продажба на The Observer, най-стария неделен вестник в света, на Tortoise Media, стартъп, основан през 2019 г. от бивш служител на BBC и The Times, Джеймс Хардинг.

GMG е информирал персонала на The Observer, че е в напреднали преговори с Tortoise Media относно продажбата на изданието. Преговорите са в ход от известно време, макар че източници от банковия сектор предупреждават, че е възможно сделка да не бъде постигната.

Tortoise Media планира да инвестира 25 милиона паунда в The Observer през първите пет години от собствеността си. Въпреки това, реалната цена, която ще бъде платена от Tortoise Media, и други ключови детайли по сделката все още не са ясни.

Продажбата на The Observer ще промени британския пазар на неделни вестници, който е в упадък, и ще постави въпрос дали The Guardian планира да разшири своето седмично печатно издание до неделите.

GMG е получила одобрение от The Scott Trust, който надзирава управлението на The Guardian, да проучи възможността за сделка. Изпълнителите на GMG вярват, че инвестицията, необходима за осигуряване на стабилно цифрово бъдеще за The Observer, вероятно ще бъде предоставена от трета страна, докато The Guardian се фокусира върху собствената си международно призната отчетност.

Tortoise Media има 120 000 абонати на своя ежедневен бюлетин Daily Sensemaker, а подкастите му привличат между два и три милиона изтегляния всеки месец. Тя е подкрепяна от председателя на Thomson Reuters Дейвид Томпсън, Lansdowne Partners и LocalGlobe, водеща рискова капиталова компания, от самото си създаване.

Джеймс Хардинг, бивш редактор на The Times и ръководител на новините в BBC, създаде Tortoise Media с цел да предостави по-дълбок поглед и анализ на значими глобални събития.

Прессекретар на Tortoise Media каза: “Смятаме, че The Observer е една от най-великите марки в новинарския сектор и сме дълбоко убедени в бъдещето й както в печатния, така и в цифровия формат. Идеята за съчетаване на нашата редакция с тяхната, за да съчетаем нашата експертиза в подкастите и живите събития с тяхната изключителна репутация в отразяването на новини и оригинално мислене, както и страстта им към музиката, филмите и храната, е нещо, което сме нетърпеливи да проучим.”

Смята се, че The Observer наема по-малко от 100 служители на пълен работен ден и свободни сътрудници на самостоятелна основа. Тя е основана през 1791 г. от WS Bourne с предположението, че “създаването на неделен вестник ще му донесе бързо богатство”. GMG придоби изданието през 1993 г.

Възможната сделка идва на фона на преустройство в британската национална вестникарска индустрия, като The Daily Telegraph и неговото неделно сестринско издание са в процес на продажба.

