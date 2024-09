Урсула фон дер Лайен пристигна на осма визита в Киев

“Осмото ми посещение в Киев идва в момент, когато отоплителният сезон е на път да започне, а Русия продължава да насочва ударите си към енергийната инфраструктура”, заяви фон дер Лайен и публикува снимка от перона на централната жп гара в Киев в мрежата Х.

По думите ѝ тя е пристигнала, за да обсъди европейската подкрепа. Става дума за подготовката за зимата, отбраната, преговорите за присъединяване и напредъка по заемите от Г-7.

В Киев фон дер Лайен ще се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски. ЕС е готов да увеличи подкрепата си за енергийния сектор на Украйна, тъй като отоплителният сезон скоро ще започне. От февруари 2022 г. досега са отпуснати най-малко 2 млрд. евро за подпомагане на енергийния сектор на Украйна.

President of the European Commission Ursula von der Leyen arrives in Kyiv to show European support for Ukraine in its fight against Russia's invasion pic.twitter.com/MJ4R8zTIeO