Военномедицинска академия повиши квалификацията по урология на медици от 7 държави

Специалисти от седем държави – България, Израел, Сърбия, Република Северна Македония, Словения, Румъния и Турция – се включиха в двудневен курс, организиран от Клиниката по урология на Военномедицинска академия (ВМА), ръководена от проф. д-р Илия Салтиров.

Става въпрос за научно-практическата академия SOUTH EASTERN EUROPEAN&ISRAEL ACADEMY FOR HOLMIUM LASER ENUCLEATION WITH THE MOSES TECHNOLOGY, която се организира със специалната подкрепа на Boston Scientific, става ясно от информация на сайта на Военномедицинска академия.

Специално участие взеха и международни експерти в областта на лазерната хирургия на простата, сред които проф. Мехмет Илкер Гюкче, проф. Марио Софер и проф. Калоян Давидов.

Изнесени бяха различни state-of-thе art презентации, покриващи всички аспекти на лазерната хирургия на простата HOLEP като хирургична техника, индикации, усложнения. Дискутирани бяха различни клинични случаи.

Водещите експерти акцентираха върху техниката и инструментариума за провеждане на операцията чрез Live-surgery оперативни интервенции.

Школата по урология на ВМА е с десетилетни традиции. Освен на редица обучителни курсове, Клиниката на проф. Илия Салтиров е домакин и организатор на ежегодния международен симпозиум по „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“, посветен на съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и лечението на урологичните заболявания. Събитието включва лекции и хирургия на живо, представени пред специалисти от цял свят.