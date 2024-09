Един от асовете на “Spotify” изнесе интензивен курс по музикален стрийминг, приветстван от министъра на културата

Министърът на културата маестро Найден Тодоров приветства участниците в интензивния курс по музикален стрийминг с един от асовете на “Spotify” – Уил Пейдж, организиран от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП).

Тазгодишното издание на дългосрочната професионално-образователна програма на БАМП бе във формат целодневен мастърклас и се проведе от 10 до 16 часа в хотел Sense в столицата. Водещият обучението – Уил Пейдж е един от най-големите световни експерти в областта на музикалната икономика.

Уил Пейдж е бивш главен икономист на една от най-големите платформи за стрийминг на музика “Spotify”, автор е на „Икономика на Тарзан“, публикувана и под заглавието „Завъртане“ (Pivot). Той е в основата и на изключително популярния и широко очакван ежегоден доклад за глобалната стойност на музикалните авторски права и редовен сътрудник на BBC, Financial Times, The Economist, както и на London School of Economics и на Edinbourough Futures Institute и Royal Art Society.

При приветствието си към участниците в семинара министърът на културата Найден Тодоров посочи, че е горд да е музикант и да е част от музикалния бизнес в България, но в същото време съжалява, че у нас голяма част от бранша са все още в ХХ век. Той изрази надежда присъствието на експерт като Уил Пейдж в България да помогне на музикантите да направят крачката в XXI век.

След това министър Тодоров разказа подробно и за опита си като мениджър на Софийската филхармония и за алтернативните канали, по които музикалният културен институт се стреми и да достигне до своята публика, и да я разшири.

Министър Тодоров посочи, че при положение, че днес много малко хора могат да си позволят да отделят специално време, за да посетят спектакъл, мениджърите на културните институти трябва да са проактивни и да включат в употреба компютъра и телефона.

Като пионери в света на класическата музика в тесния контакт с потенциалната публика министър Тодоров даде за пример Берлинската филхармония, Кралската опера в Лондон, Метрополитън опера. Той призна, че неочаквано класическата музика имала много повече почитатели, отколкото самият той предполагал – след турне в Китай и в Южна Америка например качените в интернет платформи изпълнения на Софийската филхармония рязко увеличили гледанията си. Разбира се, министърът Тодоров призна, че катализатор на този процес е пандемията от COVID-19.