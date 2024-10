ФБР разследва хакване на телефоните на Тръмп и Ванс от китайски хакери

Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) и Агенцията за киберсигурност и инфраструктура (CISA) обявиха разследване на китайски хакери, получили достъп до американските телекомуникации. Според съобщения в медиите става дума за опит на хакери да получат достъп до телефоните на кандидата за президент Доналд Тръмп и кандидата за вицепрезидент Джеймс Дейвид Ванс.

В изявление Федералното бюро за разследване на САЩ и Агенцията за киберсигурност и инфраструктура заявиха, че ФБР е идентифицирало „злонамерена дейност“ от „лица, свързани с Китайската народна република“. Организациите, засегнати от хакването, трябва да се свържат с местните офиси на ФБР или CISA, се казва в изявлението.

Според източници на Асошиейтед прес, китайски хакери са извършили

„шпионска операция“, насочена към мобилните телефони на Доналд Тръмп и Дж. Д. Ванс.

Освен това хакерите са планирали да получат достъп до телефоните на хора, „свързани с кампанията на кандидата на демократите“ Камала Харис.

Източници на The New York Times твърдят, че следователите сега се опитват да разберат какви данни може да са били откраднати в резултат на операцията на китайски хакери. Според изданието, операцията е била насочена и срещу устройства, принадлежащи на сенатор Чък Шумър. От The New York Times отбелязват, че може би става дума за хакване на телефонната система на американската телекомуникационна компания Verizon.