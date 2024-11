Часовниците Rolex Submariner с пазарна стойност от почти 50 млрд. долара

Общата стойност на всичките 4 милиона произведени досега часовници Rolex Submariner наближава 50 милиарда долара, според анализ на данни за производството, публикувани от швейцарската компания. Това показва впечатляващият растеж и стабилност на марката. Пазарната стойност на моделите, произведени до 2020 г., се оценява на близо 46 милиарда долара, а при включване и на тези, които са създадени след 2020-а, тази стойност се приближава към 50 милиарда.

От 1953 до 2020 година компанията Rolex е произвела близо 4 милиона модела Submariner и Sea Dweller, според книга, написана от автора, редактор и експерт по часовници Ник Фоулкс, одобрена от самата компания, озаглавена Submariner: The Watch that Unlocked the Deep. Тези цифри свидетелстват за легендарния статус на модела, който в продължение на повече от 70 години се е утвърдил не само като надежден часовник за гмуркачи, но и като символ на лукс и изтънченост.

Според Subdial, британска платформа за търговия с употребявани луксозни часовници, стойността на тези произведени модели е изключително висока, като се оценява на около 46 милиарда долара. С моделите, произведени след 2020 г., тази стойност може да се увеличи до почти 50 милиарда долара. Тези цифри подчертават способността на часовниците и по-специално Submariner, да задържат и дори да увеличават стойността си във времето, което е рядкост на пазара за луксозни часовници.

Дори при факта, че Rolex произвежда над 1 милион часовника годишно, Submariner продължава да бъде предпочитан модел. Той се търгува на вторичния пазар за значително по-високи цени от тези на дребно. Това е показателно за безспорната му привлекателност и способността му да задържа високата си цена. Текущият модел Submariner не се е променил значително от оригинала, създаден през 1953 година.

Някои по-редки модели Submariner, като този, известен като „Хълк“, със зелен циферблат и безел, дори са надминали стойността на стандартния модел в определени периоди, особено по време на пазарния бум за втора ръка луксозни часовници през 2022 година. Този интерес към по-редките версии на този модел показва как колекционерите са готови да платят премия за определени екземпляри, които излизат извън обичайния производствен поток на компанията.

Все пак, високата пазарна оценка за тези почти 4 милиона произведени часовника предполага, че много от тях вече са изгубени, повредени или не работят. Независимо от това, стойността на тези часовници остава впечатляваща, като показва как Rolex е създал “модел на златна кокошка”.

Швейцарският гигант Rolex продължава да доминира на вторичния пазар за употребявани луксозни часовници, който се очаква да нарасне до 35 милиарда долара годишно до 2030 г., според прогнози на Deloitte. Компанията поддържа сериозен интерес към този пазар, като наскоро започна да продава сертифицирани употребявани модели чрез своята програма за предлагане на часовници втора ръка.

По данни на Bloomberg Subdial Watch Index, който проследява цените на 50-те най-търгувани модели луксозни часовници по стойност, 45 от тях са Rolex, което подчертава стабилността и доминиращото присъствие на марката.

