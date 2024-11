The Macallan пуска ново юбилейно уиски в чест на 200 годишнината си

2024 година отбелязва 200-годишния юбилей за The Macallan и по този повод марката пусна серия изключителни бутилки, включително колаборации с Bentley и новата Time : Space колекция. Въпреки тези значими издания, последното събитие за юбилея е изключително специално – пускането на “A Night on Earth in Jerez de la Frontera”, което е и третото издание в култовата серия A Night On Earth.

Град Херес, Испания е място, което изглежда сякаш е замръзнало във времето. Известен в целия свят като родното място на шери виното, този исторически град се е утвърдил като столица за любителите на напитки, които искат да се потопят в дълбоката история и богатите вкусове на своите любими вина, коктейли и спиртни напитки.

Но за тези, които обичат уиски град Херес има специално предложение. Градът е не само дом на традиционното шери вино, но и място, където се създават и овкусяват бъчвите, които се използват за отлежаване на някои от най-обичаните и ценени уискита в света. Точно тук, в сърцето на Андалусия, марките като The Macallan са намерили вдъхновение и основа за своите уникални продукции.

Това уникално издание отбелязва дългата и значима връзка на The Macallan с град Херес и неговото емблематично шери вино. Уискито в тази бутилка е отлежавало в комбинация от европейски и американски бъчви, овкусени със шери и предлага аромати на медено покрит “pestiños” (традиционен андалуски сладкиш), сладки стафиди, канела, анасон и живи цитрусови нотки.

Вкусът съчетава сладки тестени изделия, бяло грозде, мед, бадем, ванилия и леко подправено усещане за розмарин. Тези вкусове са вдъхновени от испанските традиции за края на годината, като обичая да се ядат 12 гроздови зърна за късмет, както и традиционния десерт “pestiños”.

Както и в предишните издания на серията A Night on Earth и този път бутилката и кутията разполагат с уникален дизайн, създаден от местната художничка Мария Мелеро. Кутията изобразява нощен винен пейзаж с червено небе, падаща звезда и защитни розови храсти в долната част. Вътре, илюстрации на традиционни хересни плочки “azulejos” и златни гроздови зърна от местните лозя допълват картината.

The Macallan A Night on Earth in Jerez de la Frontera има алкохолно съдържание от 43 градуса и е на цена от 140 долара за бутилка.

