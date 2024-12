Олаф Шолц пристигна в Магдебург, в Германия е обявен траур

По последна информация най-малко четирима души са загинали, сред които и дете, а 41 души са в тежко състояние, след като автомобил се вряза в тълпата на коледния базар в Магдебург.

Предполагаемият извършител е 50-годишен лекар от Саудитска Арабия, който живее и практикува в клиника в Бернбург в провинция Саксония-Анхалт, чиято столица е Магдебург, намиращ се на 160 км от Берлин. Мъжът, който живее в Германия от 2006 г. и има разрешение за постоянно пребиваване в страната, е действал сам.

Шолц и придружаващите го служители се срещнаха с представители на местното правителство, включително с премиера на провинция Саксония-Анхалт Райнер Хазелоф.

Тази сутрин всичките знамена пред обектите на федералното правителство в цялата страна да бъдат спуснати наполовина в знак на траур.

BREAKING: German Chancellor Olaf Scholz is visiting the scene of the car attack at a Christmas market in Magdeburg



