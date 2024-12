Лекар саудитец се вряза с кола в коледен базар в Магдебург, има загинали и ранени

Вчера в 19.04 ч. колата се вряза с много висока скорост в тълпата и профуча около 400 м. през базара.

Предполагаемият извършител е 50-годишен лекар от Саудитска Арабия, който живее и практикува в клиника в Бернбург в провинция Саксония-Анхалт, чиято столица е Магдебург, намиращ се на 160 км от Берлин. Мъжът, който живее в Германия от 2006 г. и има разрешение за постоянно пребиваване в страната, е действал сам, заяви Хазелоф. Наел е колата малко преди атентата. Регионалната медия MDR съобщи за предупреждение за взривно устройство, тъй като по първоначални данни на пътническата седалка до извършителя е имало пакет.

Няма данни нападателят да има ислямистки прояви. Според акаунти в социалните медии, приписвани на терориста от Саудитска Арабия, той дори е радикален противник на исляма – и почитател на AfD.

Канцлерът на Германия Олаф Шолц изрази съболезнования в социалната мрежа X. Очаква се днес той да пристигне в Магдебург.

Президентът Франк-Валтер Щайнмайер направи изявление след нападението, в което обяви: “Радостта от предстоящата мирна Коледа беше брутално помрачена“.

Междувременно в социалните мрежи се появиха кадри от ареста на мъжа, врязъл се в хора на коледния базар в Магдебург. Смята се, че е действал сам и до момента не се издирват други хора.

Специалист по тероризма коментира пред ZDF, че фактът, че голяма кола може да се движи с висока скорост на коледен базар в голям град, говори за голям пропуск в сигурността.

