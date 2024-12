Ислямисти подпалиха коледна елха в Сирия

Основната ислямистка фракция, която ръководи въстанието, довело до свалянето на президента Башар Асад, обяви, че извършителите, са чуждестранни бойци. Те са задържани.

Хиляди демонстранти излязоха по улиците в цялата страна, настоявайки новите ислямистки управляващи да защитят религиозните малцинства. В Дамаск протестиращите носеха кръст и сирийски знамена, скандирайки “ще пожертваме душите си за нашия кръст”.

