По време на свое неотдавнашно посещение в Русия, словашкият министър-председател Роберт Фицо вече е заявявал готовност страната му с удоволствие да осигури терен за провеждането на евентуални преговори.

Роберт Фицо е един от малкото европейски лидери, които остават близки до Кремъл. На 22 декември той се срещна с руския президент Владимир Путин в Москва. Това е едно от редките посещения на европейски лидери в столицата на Русия и противоречи на политиката за изолация на Путин, прилагана към Запада, който се стреми да представи единен фронт в подкрепата си за Киев, отбелязва АФП.

Фицо, който от есента на 2023 г. оглавява правителството на Словакия, държава членка на ЕС и НАТО, реши да спре всякаква военна помощ за Украйна и призова за мирни преговори. Той също така обвинява Киев, че застрашава доставките на руски газ за страната му, от които тя е силно зависима.

Russia is ready to use Slovakia as a venue for negotiations, as the country maintains a neutral position, says Putin.



– So much for neutral Switzerland pic.twitter.com/MuZS58H9aZ