Джими Картър, 39-ият президент на САЩ, почина на 100-годишна възраст, предаде АП. Той е известен като производителя на фъстъци от Джорджия, опитал се да възстанови доверието в институциите и изградил си репутация на неуморен активист, подкрепящ хуманитарни каузи. През 2002 г. той печели Нобеловата награда за мир, припомнят информационните агенции.

Джими Картър е починал в неделя (29 декември), повече от година след като бе настанен в хоспис в Плейнс, в щата Джорджия.

Той става президент на САЩ на 20 януари 1977 година. Тогава е на 52-годишна възраст и е победил съперника си Джералд Р. Форд на изборите през 1976 година. Картър напуска поста на 20 януари 1981 г., след като губи от конкурента си – Роналд Рейгън.

От центъра “Картър” съобщиха, че техният основател и бивш президент на САЩ е починал спокойно, заобиколен от семейството си.

В книгата си от 1975 г. Why Not The Best Картър пише за себе си: „Аз съм южняк и американец, аз съм фермер, инженер, баща и съпруг, християнин, политик и бивш губернатор, бизнесмен, ядрен физик, военноморски офицер, състезател по кану и между другото любител на песните на Боб Дилън и поезията на Дилън Томас”.

Умерен демократ, Картър влиза в президентската надпревара през 1976 г. като слабо известен губернатор на Джорджия. Той е чаровен с широката си усмивка, баптист е и следва стриктно технократските си планове, които говорят за образованието му на инженер.

След като напуска президентския пост и се завръща у дома в малкото градче Плейнс в югозападна Джорджия, започва да изнася беседи в неделното училище в баптистката църква “Мараната”. Привлича слушатели от цял ​​свят.

Бившият вицепрезидент Ал Гор открито му се възхищаваше, а по-особено на това, че живее с цел, с отдаденост и правейки добро, като така се превърна в модел за подражание на цялото екологично движение. От АП напомнят, че Картър и Ал Гор имат сходна съдба. Картър напуска Белия дом през 1981 г. след съкрушително поражение от Роналд Рейгън, след което се концентрира върху разрешаването на военни конфликти, върху защитата на демокрацията и върху борбата с болестите в развиващите се държавни. Гор, от своя страна, губи президентските избори от Джордж У. Буш през 2000 г. и става яростен активист в борбата с климатичните промени. И Картър, и Ал Гор, печелят Нобелова награда за мир.

След като новината за кончината на Джими Картър стана известна, бившият президент Бил Клинтън и съпругата му, бившият държавен секретар – Хилари Клинтън, изказаха съболезнованията си на близките му. Те отбелязаха, че ще помнят Картър като човека, живял, за да служи на другите.

„Хилари и аз скърбим за напусналия ни президент Джими Картър и благодарим за неговия дълъг и пълноценен живот. Воден от вярата си, той живя, за да служи на другите – до самия край“, посочиха семейство Клинтън.

Те припомниха многобройните му постижения, включително действията му в защита на природните ресурси в Арктическия национален резерват за дивата природа, амбицията му да превърне запазването на енергията в национален приоритет, връщането на Панамския канал на Панама и възстановяването на мира между Египет и Израел с договора от Кемп Дейвид.

“След като напусна поста си”, продължават семейство Клинтън, “Картър насочи усилията си към провеждането на честни избори, към мир в света и в борба с болестите. Той работеше неуморно за един по-добър и по-справедлив свят”, завършват Бил и Хилари Клинтън изявлението си.