Тери Ли пред Banker Special: “Хуауей” се фокусира в развитието на технологиите за индустриите

В брой 76 на списание Banker Special генералният мениджър на “Хуауей Технолоджис България” Тери Ли споделя в разговор със Силвия Джагарова и Калоян Атанасов кои от продуктите им са приети добре на българския пазар. Тук препубликуваме целия разговор.

Господин Ли, работил сте в Нигерия, Унгария, Словения и България. Какво е специфичното за тези пазари?

– Пазарите в Нигерия, Унгария, Словения и България имат уникални характеристики, оформени от съответните икономически среди и нива на цифровизация. Нигерия е един от най-големите и бързо развиващи се пазари в Африка, движен от младо, технологично население. Страната обаче е изправена пред инфраструктурни предизвикателства, като ненадеждното електроснабдяване и ограниченото интернет покритие в селските райони. Унгария има добре изграден пазар, характеризиращ се с високо ниво на цифрова грамотност и стабилна телекомуникационна инфраструктура.

Благодарение на талантите си и квалифицираната работна ръка България се превърна в значителен аутсорсинг център за ИТ услуги. Общият процент на интернет покритието и скоростта в България са едни от най-добрите в Европейския съюз. България дори е известна

като „Силиконовата долина“ на Източна Европа.

Във всяка една от тези държави “Хуауей” активно подпомага дигитализацията и зеления преход.

“Хуауей Технолоджис България” активно допринася за цифровия преход и прилагането на ИКТ програми за развитието на таланти. Бихте ли ни разказали нещо повече за тези програми?

– За нас развитието на талантите е важна част от работата ни и приемаме това за наша отговорност. В България прилагаме няколко социално-отговорни програми. Два от тях са насочени към студентите – обучителната „Seeds for the Future” и стипендиантската Huawei Scholarship Program, а също така имаме и програма, насочена към жените Women in tech.

„Seeds for the Future” предоставя на студентите възможността да преминат едноседмичен курс, включващ обучение по AI, големи данни, киберсигурност, облачни технологии и други технологии. Целта ѝ е да подготви студентите за реалния бизнес свят, да подобри познанията им от технологична гледна точка, но и да обогати лидерските им умения.

Втората програма, насочена към развитието на млади таланти, е стипендиантската ни програма, която прилагаме в България за четвърта поредна година и до края на годината общият брой на наградените ще е 230 студенти. Тя се изразява във финансова подкрепа за обучението и професионалното развитие на студентите в областта на информационните и комуникационните технологии.

Друга глобална програма на Хуауей, която прилагаме в България е „Women in tech”, в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика и Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Инициативата е отворена за всички жени, желаещи да придобият дигитални умения, които ще им отворят вратите към нови професионални възможности и реализация. Програмата има 12 жени посланички – успешни жени от правителството и бизнеса, като всеки месец една от тях се среща с курсистките, за да ги вдъхнови чрез своя собствен път към успеха.

Как дигитализацията и навлизането на изкуствения интелект повлияха на света на технологиите?

– Дигитализацията и въвеждането на изкуствения интелект (AI) трансформираха изцяло света на технологиите, преобразявайки индустриите, икономиките и обществото като цяло.

Хуауей се фокусира основно в развитието на AI за индустриите. Имаме решения в най-различни области като образование, здравеопазване, търговия, транспорт и други.

Хуауей разработи модела Pangu-Weather, който е иновативен модел в предсказването на времето. С въвеждането на модела хората могат да планират по-добре деня си, могат да бъдат спасени човешки животи и да се избегнат имуществени загуби.

Моделът Pangu-Weather е първият AI модел, който може да предскаже времето по-точно от най-съвременните методи за числено прогнозиране със скорост, която е 10 000 пъти по-бърза. Pangu-Weather може да прогнозира на пътя на тайфуна за 10-дневен период за 10 секунди. Моделът вече се използва от Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF).

В здравеопазването, навлизането на AI не само помага за по-добрата грижа за общественото здраве, а води и до подобрения в икономическото и социалното развитие, значително повишава качеството и достъпността на медицинските услуги, могат да се анализират огромни количества медицински данни, помагащи за по-точни диагнози и персонализирани планове за лечение.

В медицината “Хуауей” работи съвместно с болница по проект за нови медицински разработки, основани на нашия Pangu модел. Традиционно медицинските разработки отнемат около 10 години и струват около 1 млрд долара. С този проект сега това отнема само 1 месец, а разходите бяха намалени с 70 процента.

Как изглежда един „умен град“ във визията на Хуауей, и има ли потенциал например София да се превърне в такъв?

– Това, което прави един град умен е успешното прилагане на модерни технологии – включително 5G, изкуствен интелект (AI), Интернет на нещата (IoT), изчислителни облаци и анализ на големи данни. Те дават възможност за интелигентно управление на града, подобряват благоденствието на обществото и правят града по-ефективен, устойчив и годен за живеене.

Умното осветление може да намали консумацията на енергия от 40 до 80%. Решението за интелигентен трафик при задръствания, породени от инциденти, подобрява проходимостта на автомобилите с 27 процента.

Интелигентната среда може да помогне за намаляването на CO2 с 18% и на праховите частици с 14 процента. Ролята на “Хуауей” е да подкрепя градските управи и процесите на взимане на решения, спрямо целите на ООН за устойчиво развитие.

Решенията Smart Office и Smart Education на Huawei са неразделни компоненти на инициативите за интелигентен град. Smart Office използва усъвършенствани технологии като облачни изчисления и изскуствен интелект, за да подобри ефективността на работното място, сътрудничеството и гъвкавостта, улеснявайки дистанционната работа и безпроблемната комуникация.

Решенията за интелигентно образование на Хуауей използват дигитални платформи и интерактивни технологии, за да създадат ангажиращи учебни среди. Това включва интелигентни класни стаи, оборудвани със свързаност и инструменти, които позволяват персонализирано обучение.

Как сте позиционирани на българския пазар на мобилни телефони и планирате ли да изненадате почитателите на марката с нови продукти в най-близко бъдеще?

– Мобилните ни телефони са много добре приети на нашия пазар, като се позиционираме най-вече във високия клас премиум смартфони, известни с ненадминатите си камери, висока издържливост и дълъг живот на батериите. И разбира се с емблематичен дизайн. Плановете за бъдещето ще оставим като изненада.

Къде се намира “Хуауей” на фона на развиващите се важни за бъдещето ни процеси като индустрия 4.0 и „зеления“ преход?

– Индустрия 4.0 обхваща индустриалния интернет на нещата, изкуствения интелект и машинното обучение, изчисленията в облак и киберсигурността. Интелигентното производство води до подобрено качество, експлоатационни маржове и качество, като същевременно намалява потреблението на енергия и отпадъци.

Индустрия 4.0 изисква изцяло оптична мрежа, способна да движи и управлява бързо данните между машините, през фабричните етажи, до контролните помещенията и до облака. Решението Fiber To The Machine (FTTM) позволява бързи, надеждни и сигурни комуникации в дълги производствени линии и в сурови производствени среди.

“Хуауей” предоставя специално решение за нашите клиенти за изграждане на високотехнологична ИТ инфраструктура, необходима на всяка индустрия за преодоляване на предизвикателствата на Индустрия 4.0

Европейския център за доставки на “Хуауей” в Унгария е отличен пример за Индустрия 4.0 в действие – с усъвършенствани производствени технологии като автоматизация и роботика, подобрени от 5G свързаност за комуникация в реално време.

Като водеща компания в областта на информационните и комуникационните технологии под дългогодишния си ангажимент за “Технология за по-добра планета” “Хуауей” използва иновативни ИКТ решения за справяне с климатичните и екологичните предизвикателства и защита на нашия общ дом.

Решенията на компанията са насочени към четири области: напредък в опазването на енергията и намаляването на емисиите, насърчаване на енергията от възобновяеми източници, допринасяне за кръгова икономика и опазване на природата с технологии.

Покрай работата Ви вероятно пътувате много, кои са любимите Ви места за един приятен уикенд или семейна ваканция?

– В последните 3 години често пътуваме до различни места в България със семейството ми. Впечатлен съм от възможностите за различни преживявания, които предлага страната. Витоша е прекрасно място за разходки, на минути от центъра на столицата.

Седемте рилски езера, Варна и Бургас са също любими мен и семейството ми. В последните години едно от най-впечатляващите събития, които съм посещавал е фестивалът на розата в Казанлък. Този фестивал съчетава красотата, и българската традиция и история. Обичам и да карам ски по българските курорти, и да ходим на излети в планината с приятелите ни.

Бихте ли ни разказали нещо повече за семейството си?

– В България съм със семейството ми, които много обичат страната. Имам две малки дъщери, които учат в София и владеят френски, английски и китайски език. Бързо успяха да намерят добри приятели и дори започнаха да говорят малко български език. Успяват да изпълнят на български и една емблематична песен, която много харесва на всички ни – „Една българска роза“.