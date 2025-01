Общините влизат в 2025 г. с готови зелени проекти

Началото на годината е време за отчет за свършеното, но някои общини вече са подготвили зелени планове и за 2025 година. Те са насочени в различни направления. Някои са за превръщането на градовете в зелени по отношение на транспорта, други обмислят нови инвестиции в подобряване на транспортната инфраструктура, трети работят върху възможни алтернативи за приходи за общинските бюджети.

Първите нови 6 електробуса идват в Пазарджик през 2025 г.

Община Пазарджик продължава усилията си за въвеждане на екологичен градски транспорт, съобщиха от местната власт. В края на миналата година кметът Петър Куленски подписа договор за доставката на шест нови електробуса, шест зарядни станции за бавно зареждане и една станция за бързо зареждане.

„Това е част от нашите усилия за подобряване на качеството на въздуха и модернизация на обществения транспорт, от която градът има нужда от години”, отбеляза кметът Петър Куленски.

Общината Пазарджик беше одобрена за финансиране през лятото на 2024 г., като средствата се осигуряват по Плана за възстановяване и устойчивост. Той включва доставка на нископодови електробуси с капацитет от до 26 седящи места всеки, специално проектирани за улесняване на трудноподвижни пътници с рампа и система за накланяне. Максималната скорост, която ще могат да развиват, е 80 км/час.

Фирмата доставчик вече е доставяла електробуси за Русе, Сливен, Добрич и Перник.

Чешката компания, доставяща електробусите, вече има значителен опит в страната. В Русе през 2018 г. е предоставен електробус за тестов период, който води до подписване на договори за постоянни доставки. В Сливен първият електробус е доставен през август 2023 г., а в Перник през същата година е открито хале за нови превозни средства. През януари 2024 г. проект за екологосъобразна мобилност в Добрич бе одобрен за финансиране, включващ осем нови електробуса и зарядни станции.

Пускането в експлоатация на новите електробуси по маршрути в Пазарджик се очаква да започне с доставянето им до края на 2025 г.

Изготвена проектна идея за доставка на 11 е-автобуси и зарядни станции имат и в Стара Загора.

Заедно с това ще се изградят кабелни линии за захранването им и изграждане на видеонаблюдение на 150 спирки на обществения транспорт, уточняват от общината.

Заедно с това са привлечени няколко крупни инвестиции. Една от тях е нидерландската компания Nedschroef за завод за авточасти. Предприятието се нареди сред най-големите в аутомотив сектора в региона и то получи сертификат „Б“.

Нов завод в сектора на биотехнологиите е изграден в индустриална зона „Загоре“. Проектът на „Смарт Солар Технолоджис“ предвижда изграждане на нов завод за производство на соларни панели и клетки с инвестиция от 240 млн. лв., разкриваща 812 работни места. В завода за печатни платки в „ДЗУ“ АД ще се направи инвестиция от 9 млн. евро.

Неслучайно Община Стара Загора получи признанието „Община с най-много инвестиции“ 2023 от Българската агенция за инвестиции.

През 2024 г. в Стара Загора бяха проведени няколко крупни събития с международно участие, чиято цел бе да промотират нашия регион в икономически и социален план, посочват от общината. Стремежът е имиджът й да бъде укрепен като конкурентноспособна и динамична локация за инвестиции и бизнес. Това даде възможност и за директни контакти с предприемачи и потенциални вложители.

Сред събитията бе „Invest in the Stara Zagora district: Why the right time is now” през ноември с акцент върху инвестиционния потенциал на Стара Загора и посетено от 200 души. „Бизнес развитие на нови пазари“ се проведе на 10 октомври съвместно с Британско-българската бизнес асоциация, Канадската търговска камара в България и Българо-турската индустриална камара. На форума бяха разкрити нови международни възможности пред работодателите и предприемачите от Стара Загора и региона.

Кариерното изложение „WorkIN Stara Zagora – Твоята възможност за реализация“ събра над 30 изложители от големи компании в различни сфери на дейност.

Община Благоевград подменя над 2800 улични лампи с нови LED осветителни тела

Община Благоевград стартира подмяна на улични лампи с ново по-ефективно, енергоспестяващо и екологично осветление. Мащабният проект обхваща няколко квартала в града и селата Еленово, Рилци, Бело поле, Селище, Изгрев и Церово.

С подмяната на настоящите улични лампи с нови над 2800 броя LED осветителни тела ще се подобр и безопасността на гражданите и ще се намалят разходите за енергия и вредните емисии съгласно изискванията на стандартите в България.

Предвижда се да бъде изградена фотоволтаична система с инсталирана мощност 30 kWp, която ще захранва уличното осветление. Ще се създаде и система за централизирано автоматизирано управление и мониторинг на външното изкуствено осветление.

Финансирането в размер на 905 622 лева е осигурено по проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на община Благоевград“, финансиран по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Община Сливен вече изпълнява няколко основни проекта по ПВУ

Община Сливен вече изпълнява няколко основни проекта по Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/, отчете кметът Стефан Радев и неговите заместници. Най-големият е този, по който се прави цялостна реконструкция на Дома за стари хора.

Вече има избран изпълнител и за първия етап на „Индустриален парк-Сливен“. В момента тече процедурата за избор на изпълнители за санирането на одобрените жилищни сгради в Община Сливен.

Той очерта и какви са основните рискове пред тях, отбелязват от общината. „Рисковете с този план, са изгубените ценни години за изпълнението му. В крайна сметка за нас остана малко повече от година време за изпълнение. Краткият срок прави тези проекти доста рискови. На държавно и общинско ниво трябва да се положат всички усилия да бъдат спасени колкото се може по-голяма част от тези средства. Но за тези три значими и важни проекта, които имаме, смятам, че ще ги изпълним в срок“, каза Радев.

През 2024 година бяха одобрени всички концепции, в които участва Община Сливен, а в региона тя е общината, която участва в най-много концепции за следващия програмен период“, обясни градоначалникът. През 2025 година именно това ще са приоритетите, по които ще работи общината – да работи по реализирането на започнатите проекти и търсене на финансиране.