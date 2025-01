Продажбите на iPhone са спаднали с 5% през празничното тримесечие

Apple Inc. е продала с 5% по-малко iPhone устройства в световен мащаб и е загубила позиции спрямо китайските конкуренти през последното тримесечие на 2024 година, в отговор на липсата на Apple Intelligence на най-големия пазар извън САЩ. Според данни на фирмата за проучвания на глобалния пазар на технологии Counterpoint Research пазарният дял на iPhone е спаднал до 18% в световен мащаб през 2024 година. Основният конкурент Samsung Electronics Co. също е загубил дял за сметка на по-бързо разрастващи се производители на устройства Android от Китай, начело с Xiaomi Corp. и Vivo. За цялата година продажбите на Apple са регистрирали спад от 2%, според изследването, точно когато глобалният пазар е добавил 4 процента.

Apple изостава в областта на изкуствения интелект, като своята гама от AI подобрения пуска постепенно след дебюта на iPhone 16 през септември. Тези AI функции все още не са налични в никаква форма в Китай, тъй като компанията продължава да работи върху привличането на местни партньори, които да помогнат за предоставянето на функции като AI асистент за писане и генериране на изображения. През последното тримесечие анализаторите също започнаха да предупреждават, че някои инвеститори са имали прекалено оптимистични очаквания за възможностите на изкуствения интелект.

“Серията iPhone 16 беше приета с противоречиви реакции, отчасти поради липсата на наличност на Apple Intelligence при старта”, каза Тарун Патак, директор в Counterpoint. “Въпреки това Apple продължи да развива силно дейността си на второстепенни пазари като Латинска Америка”. Успоредно с намалелите продажби на по-малко устройства в Китай, компанията отбелязва увеличаване на дела на по-скъпите Pro и Pro Max модели, които са представлявали повече от половината от всички реализирани сделки в страната.

Motorola на Lenovo Group Ltd., базираната в Шънджън Huawei Technologies Co. и Honor Device Co. са били най-бързо прогресиращите марки в топ 10, според изследователите. Китайските производители на смартфони разработват свои собствени инструменти и агенти за изкуствен интелект, включително услуги, които могат да изпълняват задачи от името на потребителите.

