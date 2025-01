Бионсе, Дженифър Гарнър, Ева Лонгория и други знаменитости помагат на пострадалите от пожарите в Калифорния

Докато пожарите в Лос Анджелис продължават да обхващат квартали, знаменитости използват платформите си, за да подкрепят семействата, които са загубили домовете и вещите си.

Пожарите в окръг Лос Анджелис, които опустошават квартали в Алтадена, Малибу и Пасифик Палисейдс, досега са взели най-малко 24 жертви и унищожаването на около 12 300 сгради към понеделник сутринта, според Департамента по горско и пожарозащитно управление на Калифорния.

Опустошителните пожари обхващат над 40 000 изгорели акра и повече от 100 000 души са под задължителна евакуация. Звезди като Бионсе, Дженифър Гарнър, Ева Лонгория, Анджелина Джоли и Джейми Лий Къртис, едни от най-големите имена в Холивуд, подкрепят засегнатите, и се включват в усилията за помощ.

Бионсе дари 2,5 милиона долара чрез благотворителната си фондация BeyGOOD и Фонда за подпомагане при пожари в Лос Анджелис, за да подкрепи семейства в Алтадена и Пасадена, които са пострадали от пожара Eaton Fire, както и църкви и общностни центрове.

Дженифър Гарнър, която живее в района на Пасифик Палисейдс от 25 години, се обедини с шеф Хосе Андрес и организацията World Central Kitchen, за да раздава храна на семейства, останали без домове. Актрисата прекара ден като доброволец на хранителни станции, помагайки за раздаването на прясно приготвени ястия на евакуираните.

Ева Лонгория дари 50 000 долара към инициативата This Is About Humanity. „Сърцето ми се къса за град Лос Анджелис,“ написа актрисата в Instagram на 12 януари. „Надявам се, че можем да се обединим и да подкрепим тези устойчиви членове на нашата общност.“

Във видео в Instagram Кристен Бел и актрисата Джой Брайънт подчертаха важността на даряването на чисти и здрави вещи. „Просто искахме да напомним на всички, че когато дарявате неща, ако не бихте ги дали на най-добрия си приятел, по-добре не ги давайте,“ обясни тя. „Просто защото искаме да бъдем колкото се може по-уважителни и достойни. Ако ще дарявате одеяла или дрехи, първи ги изперете.“

Рапърът Snoop Dogg превърна магазина си за дрехи в Ингълууд, Калифорния, в център за дарения за оцелели от пожарите. Магазинът ще приема дарения до 14 януари.

„Все още имаме дълъг път пред нас, но заедно ще се справим,“ публикува магазинът в Instagram.

Джейми Лий Къртис.

Джейми Лий Къртис, жителка на Пасифик Палисейдс, сподели в Instagram, че тя и семейството й ще дарят 1 милион долара. „Съпругът ми, аз и децата ни обещахме 1 милион долара от семейната ни фондация, за да създадем фонд за подкрепа на нашия велик град и щат и великите хора, които живеят и обичат тук,“ написа тя на 9 януари.

Актрисата от „Последното шоу на танцьорките“ написа в отделен пост ден по-рано: „Нашият обичан квартал го няма. Домът ни е в безопасност. Толкова много други загубиха всичко. Помагайте, където можете. Благодаря на пожарникарите.“

На 8 януари актрисата от „Първичен инстинкт“ Шарън Стоун се появи в предаването Banfield на NewsNation, за да сподели плановете си за помощ на семейства, загубили домовете си. С помощта на сестра си и приятел, Стоун насърчава жителите на Лос Анджелис да дарят вещи на местен магазин, наречен The Coop, собственост на брокера на недвижими имоти Джена Купър.

„Ако имате леко използвани дрехи, обувки, спално бельо или каквото и да е, което може да е полезно на тези хора в нужда, моля, елате веднага в The Coop и ги оставете,“ каза тя. „Ако имате нужда от нещо, елате в The Coop. Това е разпределителен център.“

„Отговаряме дома си за семейства, които се местят при нас,“ добави Стоун. „Организираме място, за да можем да помагаме на хората. Подготвяме легла, товарим камиони и носим всичко, което имаме, в The Coop, и каним приятелите си да се преместят при нас.“

Актрисата Хали Бери от „Жената котка“ „пакетира целия си гардероб“ за The Coop.

„Това е нещо, което можем да направим точно сега, за да помогнем на всички бедстващи семейства, които се нуждаят от основни неща днес“, написа Бери.

