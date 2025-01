Не позволявайте на ИИ да ограби артистите, призова Пол Маккартни

Известният музикант от “Бийтълс” – сър Пол Маккартни предупреди в интервю за Би Би Си, че предложени промени в Закона за авторското право във Великобритания могат да позволят на Изкуствения интелект да извлича такова съдържание, което да направи невъзможно музикантите и артистите да си изкарват прехраната.

Правителството обмисля преразглеждане на нормативната уредба, което да позволи на разработчиците на ИИ да използват вече създадено авторско съдържание в интернет, за да могат да разработват свои модели.

В едно от редките си интервюта пред Би Би Си сър Пол Маккартни заявява, че когато в Ливърпул, заедно с другите от четворката, открил работата, която обича, можел с нея и да си плаща сметките. Сега обаче се притеснява, че законодателните предложения могат да унищожат труда на творците и да убият креативността.

Маккартни призовава правителството да помисли отново върху законодателната си инициатива, отбелязвайки: „Ние сме хората, вие сте правителството! Вие трябва да ни защитавате. Това е вашата работа. Така че направете така, че да сте сигурни, че защитавате творците и артистите, или ще ги загубите”.

В обсъжданите законодателни промени се предвижда артистите или творците да могат да си резервират правата, като откажат съдържанието им да бъде използвано.

Според критиците на предлаганото законодателство не е възможно творците да уведомят хилядите различни доставчици на ИИ услуги, че не искат тяхното съдържание да се използва. Освен това дори и да откажат, те не биха имали възможност да проследят дали волята им се спазва.

Том Кийл, главен изпълнителен директор на UK Music, коментира, че: „Британското правителство планира да промени Закона за авторското право, за да улесни фирмите с Изкуствен интелект да използват музиката на артисти, композитори и музикални компании, които изрично не са го забранили. Това излага на огромен риск музикалната индустрия. И би било тежък удар срещу творческия сектор, чийто принос е над 120 млрд. паунда в британската икономика”.

Говорител на британското правителство поясни, че музикалната индустрия в Обединеното кралство е от световна класа и е създала някои от най-известните артисти в световната история. Това била причината да стартират консултациите с тях, за да гарантират, че авторското право в Обединеното кралство защитава артистите по отношение на рисковете, създавани от разработчиците на Изкуствения интелект.

Правителственият говорител коментира, че правителството е нетърпеливо да чуе гледните точки на представителите на музикалната индустрия и ще продължи напред само след като е сигурно, че ще осигури яснота, контрол и прозрачност за артистите в сектора, както и подходящ достъп до данни за ИИ разработчиците.

От Би Би Си припомнят, че през 2023 г. сър Пол Маккартни и неговият колега от “Бийтълс” сър Ринго Стар използваха ИИ, за да извлекат вокалите от незавършено демо, в което пее Джон Ленън. Така те създадоха песента Now and Then, номинирана за две награди – “Грами” и “Брит”.