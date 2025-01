Харисън Форд стана лице на дестилерията за шотландско уиски Glenmorangie

Производителят на уискито Highland single malt – Glenmorangie в Шотландия, обяви легендарния холивудски актьор Харисън Форд за лице на най-новата си рекламна кампания.Поредицата от епизоди наречена “Имало едно време в Шотландия” бе представена на 28 януари. Първоначално ще бъдат показани шест пълнометражни серии и разнообразно съдържание зад кулисите на заснемането на епизодите на www.glenmorangie.com, а останалите шест от тях ще бъдат пускани през цялата година.

Харисън Форд участва в “Имало едно време в Шотландия”, поредица от 12 епизода, режисирани от Джоел Еджъртън. Тя проследява пътуването на Форд до дома на Glenmorangie, където той се запознава с тънкостите на производството на уиски и нюансите на шотландската култура – включително традицията за носене на килт (шотландска пола). Заедно с Форд във филма участват и членовете на екипа на дестилерията, които правят своя филмов дебют редом до холивудската звезда.

Кампанията улавя красотата на шотландския пейзаж, включително дестилерията в Тейн, която е дом на Glenmorangie повече от 180 години, както и други местни забележителности като замъка Ардрос и езерото Глас. Важна роля във филмите имат и флагманските уискита на дестилерията : The Original 12 Years Old и Infinita 18 Years Old.

Каспар Макрей, президент и главен изпълнителен директор на Glenmorangie, казва: “Харисън Форд е легенда: световна кинозвезда и истински ценител на уискито. За нас беше сбъдната мечта да работим по тази кампания заедно и да го посрещнем в нашия дом в Шотландските планини. Той е човек, който е усъвършенствал занаята си в продължение на десетилетия, което му дава реална оценка за отдадеността и уменията на нашия екип в дестилерията. Подобно на нас, той не се страхува да се пошегува със себе си – и мисля, че Джоел перфектно е уловил неговата автентична топлина, заедно с неговото леко разбойническо чувство за хумор”.

Дестилерията е собственост на The Glenmorangie Company Ltd (дъщерно дружество на Louis Vuitton Moët Hennessy), чийто основен продукт е гамата от едномалцово уиски Glenmorangie.

Highland single malts са едномалцови шотландски уискита, произведени в района на Highland в Шотландия. Highland е “защитено място” за дестилиране на шотландско уиски съгласно законодателството на правителството на Обединеното кралство.

Четете още : Най-добрите уиски дестилерии в Шотландия.