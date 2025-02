От Apple I до iPhone – как Стив Джобс промени технологичния свят

Бившият главен изпълнителен директор на Apple, Стив Джобс, щеше да навърши 70 години

Визията на Стив Джобс преоформи технологичния свят и оказа огромно влияние върху начина, по който хората взаимодействат с технологиите. Неговото влияние не може да бъде пренебрегнато, а някои експерти в технологичната общност са убедени, че Apple достигна своя връх по време на неговото управление, когато компанията представи редица революционни иновации. Според думите на Марк Зукърбърг в подкаст, след Джобс не е имало революционни промени, а iPhone е претърпял само постепенни подобрения.

Съоснователят на технологичния гигант от Купертино е роден на 24 февруари 1955 г. и почина през 2011 година. Той щеше да отпразнува своя 70-и рожден ден, ако беше жив.

Съоснователят на Apple Стив Джобс е почитан на рождения си ден, припомняйки неговото забележително пътешествие

Apple революционизира индустрията на смартфоните с появата на iPhone, като продължава да бъде лидер, благодарение на иновациите, които са в основата на компанията. В центъра на тази революция беше Стив Джобс, който оказа огромно влияние върху компанията и вдъхнови други създатели да възприемат амбициозен подход.

В чест на Стив Джобс беше споделена трогателна почит в архива на Steve Jobs Archive, включваща видео от вътрешна среща със служители през 2007 година. То акцентира върху важността на страстта му към работата и дълбокото въздействие, което тя може да има върху създаването на нещо наистина изключително. Неговата любов към иновациите ясно личи от убеждението му, че създаването на революционни продукти е начин да се оцени човечеството.

Връщайки се назад, Стив Джобс и Стив Возняк си сътрудничат през 70-те години, за да създадат два от най-революционните компютри: Apple I и Apple II. Apple I е разработен през 1976 г. като персонално устройство за игри и се отличава с напълно сглобен дизайн, който го прави различен от останалите компютри по онова време. След успеха на Apple I, през 1977 г. е представен Apple II, предназначен да бъде удобен за масовия потребител.

През 1984 г. Apple пуска Macintosh – компютър, считан за революционен

и превъзхождащ останалите системи на пазара. Поради вътрешни конфликти, през 1985 г. Джобс напуска Apple и се фокусира върху създаването на усъвършенствани компютърни платформи, основавайки NeXT Inc. През 1997 г. Apple придобива NeXT и връща Стив Джобс в компанията, което води до нова посока за развитие.

След завръщането си Джобс стартира поредица от иновации, които надхвърлят компютрите – от iMac до iPod и iPhone. Неговото управление като главен изпълнителен директор на Apple до смъртта му през 2011 г. укрепи компанията и ѝ осигури бъдещия успех, който днес я прави водеща в технологичния свят.

Наследството на Стив Джобс продължава да вдъхновява, оформя визионерското мислене и тласка напред иновациите.

Четете още: Macintosh-ът на Стив Джобс ще бъде продаден на търг за 200 000 долара