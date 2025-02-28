Meta подготвя отделно приложение за своя AI чатбот

Meta планира да пусне специално приложение за своя AI чатбот. Според CNBC новото приложение може да бъде представено през второто тримесечие на тази година, присъединявайки се към нарастващия брой самостоятелни AI приложения, като ChatGPT на OpenAI, Google Gemini и Microsoft Copilot.

Компанията вече интегрира своя AI чатбот в платформите Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp, но пускането на самостоятелно приложение може да ѝ помогне да достигне до потребители, които не използват тези платформи. Подобно на конкурентните чатботове, Meta AI може да отговаря на въпроси, да генерира изображения, да редактира снимки и други. Наскоро чатботът получи възможността да използва “паметта” си, за да предоставя по-добри препоръки.

Изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман се пошегува: “Окей, добре, може би и ние ще направим социално приложение”.

През последните месеци компанията засили усилията си да се конкурира в AI индустрията, като изпълнителният директор Марк Зукърбърг обяви планове за инвестиции до 65 милиарда долара в развитието на AI технологии. Освен това Meta планира да проведе специално събитие, посветено на изкуствения интелект, на 29 април.

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