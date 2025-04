„Мисли различно“ отразява бизнес философията на Apple от създаването й

Компанията Apple Computer Inc е основана на 1 април 1976 г. в Купертино (Калифорния) в Силициевата долина. Специализирана в производството на потребителска електроника, компютърен софтуер и персонални компютри, сред най-известните й продукти са персоналните компютри Macintosh, операционната система Mac OS X, портативните мултимедийни плеъри iPod, мултимедийния браузър iTunes, уеббраузъра Safari и мобилната операционна система iOS. Apple inc. управлява 357 магазина за продажба на дребно и он-лайн магазин, където се продават софтуерни и хардуерни продукти.

В продължение на 30 години тя носи името Apple Computer Inc., като на 9 януари 2007 г. премахва „Computer“ от името си, за да подчертае своето разширение към пазара за потребителска електроника, в допълнение на пазара за персонални компютри.

Apple притежава необичайна репутация в света на потребителската електроника, дължаща се на нейната задълбочена философия за продуктовия дизайн и на нейните отличителни рекламни кампании. В това се включва и клиентска база, която е вярна на компанията и марката, особено в Съединените щати.

Apple играят революционна роля в създаването на персонални компютри още от 1976 г.

Микрокомпютърът Apple II създаден през 1977 г. е бил голям хит при домашните потребители.

Според Стив Джобс, един от създателите и идеолозите на компанията заедно със Стийв Возняк и Роналд Уейн, името е избрано, защото той самият е израснал на ферма с ябълкови насаждения и освен това е привърженик на веганството (и по-точно на плодовата диета).

Първото лого изобразява Исак Нютон под ябълково дърво, но почти веднага е заменено от нахапаната ябълка, изпъстрена с цветовете на дъгата, изработено от Роб Яноф. Многоцветното лого на Apple е използвано в продължение на 22 години, преди Стив Джобс да го смени отново по-малко от година след завръщането си в компанията през 1997 година. Цветовете символизират факта, че Apple II има цветен графичен интерфейс.

На 27 август 1999 г. (една година след пускането на iMac G3), цветното лого официално е сменено с едноцветно. Това се обяснява с началото на период на експерименти с логото на компанията, в който то се поставя на видно място по устройствата. Ето защо цветната ябълка вече не е била толкова атрактивна за новите идеи, тъй като повече напомня на детска играчка. С пускането на iOS 7 и OS X Mavericks в края на 2013-а логото вече изглежда плоско.

Макар че Стив Джобс и Стив Возняк са фенове на Битълс, тяхната компания води

дългогодишни съдебни дела относно името и логото с ябълката

с мултимедийната английска компания Apple Корпорейшън, създадена през 1967 г. от членовете на Битълс, и чието лого е също ябълка, но зелена. В крайна сметка споровете са разрешени чрез сключване на споразумение през 2007 г., според което американската компания става собственик на всички форми на логото с ябълката, но предоставя изключителното право за ползването им на английската компания.

Девизът, избран от основателите на Apple inc. – Think different (Мисли различно), отразява цялостната бизнес философия на компанията от създаването й до ден днешен.