Папа Франциск почина на 88 години

„В 7:35 тази сутрин епископът на Рим Франциск се завърна в дома на Отца. Целият му живот беше посветен на служба на Господ и на неговата Църква“, каза в съобщение на кардинал Кевин Ферел.

Повече от месец, от 14 февруари до 23 март, Франциск бе в болница заради двойна бронхиопневмония. Вчера обаче той лично благослови вярващите на площад „Свети Петър“ в Рим, макар че не води тържествената света литургия. Франциск за кратко се срещна и с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който е в Рим със своето семейство.

