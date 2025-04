Системата BG-ALERT частично извести хората в България за мощния трус в Турция

Освен това някои хора алармират за разлика в полученото съобщение – част от тях са получили сигнал за земетресение с епицентър Истанбул с изобразена окръжност, преминаваща през част от България. При други потребители обаче такива специфики са липсвали.

Официално от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщиха пред БНР, че „системата за ранно оповестяване BG-ALERT не е била задействана във връзка със земетресението в Турция“. Оттам обаче не дадоха допълнителни разяснения защо тогава хората са получили съобщения за тревога на мобилните си телефони.

Земетресението в Турция е станало в 12:49 часа. Според Европейския сеизмологичен център епицентърът е на 42 км югозападно от град Бююкчекмедже и на около 25 км югозападно от Силиври с дълбочина 12 километра.

???????? 6.2 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL



‼️The epicenter was located in the Sea of Marmara.



The city shook noticeably, but there have been no reports of casualties or damage so far. pic.twitter.com/tCe0V9GqtM