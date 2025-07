Reliance Industries прави стратегически ход в световната енергийна логистика

Индийското семейство от милионери Мукеш Амбани и Нита Амбани, чрез контролираната от тях компания Reliance Industries Ltd. (RIL), предложиха да закупят нова партида американски етан, която първоначално е била предназначена за Китай, но впоследствие е пренасочена към Индия. Въпреки подкрепата на Индия за движението MAGA (Make America Great Again), Доналд Тръмп отказва да отстъпи в търговските преговори между Индия и САЩ.

Когато Доналд Тръмп започна да скандира лозунгите „Да направим Америка велика отново“ и „Америка на първо място“, едва ли е предполагал, че те ще намерят отзвук на хиляди километри от САЩ – в страна, за която тези послания изобщо не са били предназначени. Въпреки това, изглежда именно тези лозунги са привлекли интереса на Reliance Industries Ltd., която вече е предложила да закупи споменатата партида американски етан. Тя е била пренасочена към Индия, след като Китай наложи по-високи митнически ставки на американския внос.

RIL ще използва етана в своята инсталация за пиролиза (cracker plant), където ще произвежда етилен – основна суровина за изработката на пластмасови продукти. Освен това, конгломератът планира да добави още три специализирани кораба за превоз на етан към своя флот.

Индия купува американски етан

Reliance не е единствената индийска компания, която внася етан от САЩ. Държавната Oil and Natural Gas Commission (ONGC) е подписала договор с японската Mitsui OSK Lines Ltd., която ще построи, притежава и оперира два големи кораба за превоз на етан. Друга държавна компания, GAIL India Ltd, също е решила да разшири капацитета на своите инсталации за пиролиза.

Индия не може да поеме всички икономически сътресения, произтичащи от китайските ответни действия в търговската война със САЩ, включително митата, наложени от Пекин върху американски стоки. Но страната може да поеме част от излишните доставки на етан, като така предостави поне краткосрочно облекчение за Вашингтон.

Търговски преговори Индия – САЩ

Индия отчете търговски излишък от 43 милиарда долара със Съединените щати през финансовата 2024-25 година, точно преди Доналд Тръмп да обяви новата си митническа политика, базирана основно на принципа на реципрочност. Въпреки усилията на търговските делегации и от двете страни, не беше постигнат консенсус, особено по въпросите за митата върху стоманата, алуминия и автомобилните части. Преговорите се провалиха и индийската делегация се завърна, макар че и двете страни все още работят по възможно бъдещо споразумение.

Reliance Industries подаде ръка на САЩ след като председателят на компанията Мукеш Амбани и основателката и председателка на Reliance Foundation, Нита Амбани, се срещнаха с Доналд Тръмп на 19 януари 2025 г. на частно събитие във Вашингтон, ден преди встъпването му в длъжност. На следващия ден те присъстваха на церемонията по инагурацията в Капитолия. Амбани изразиха надежда за задълбочаване на отношенията между Индия и САЩ и пожелаха на Тръмп трансформиращ втори мандат в Белия дом.

Reliance Industries изглежда вече е направила първата крачка в тази посока.