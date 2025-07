SAIC Volkswagen ще затвори завода си в Нанкин през втората половина на 2025 г.

SAIC Volkswagen, съвместно предприятие между китайски и немски автомобилни производители със същото име, спря дейността в завода си в Нанкин и ще го затвори окончателно през втората половина на годината. Това съобщи германският вестник Handelsblatt. Компанията потвърди спирането.

Решението за затваряне е свързано с адаптиране към променящата се ситуация на китайския пазар.

Представители на Volkswagen отбелязват, че

много заводи на SAIC Volkswagen се преобразуват за производството на електрически превозни средства.

Що се отнася до завода в Нанкин, много експерти смятат, че преобразуването му би било твърде скъпо. Той се намира в гъсто населен район близо до центъра на Нанкин, което естествено ограничава възможностите му за модернизация.

SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd., известна преди като Shanghai Volkswagen Automotive Co., Ltd.,

е компания за производство на автомобили със седалище в Антинг, Шанхай, Китай, и съвместно предприятие между SAIC Motor и Volkswagen Group. Основана е през 1984 г. и произвежда автомобили под марките Volkswagen, Škoda и Audi. Това е второто съвместно предприятие за производство на автомобили в Китай след American Motors и първият немски производител на автомобили, който навлиза на китайския пазар.

Съвместното предприятие е съставено от дялово участие на SAIC Motor (50%), Volkswagen AG (40%), Volkswagen (China) Invest (10%), с фиксиран срок на договора за 45 години до 2030 година. Това е първото от трите съвместни предприятия, управлявани от Volkswagen в Китай, наред с FAW-Volkswagen с FAW Group и Volkswagen Anhui с JAC Group.