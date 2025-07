За една седмица Grok едновременно се оказа поддръжник на Израел (след 43 секунди мислене) и разпространител на антисемитизъм. Впоследствие обяви, че Адолф Хитлер „без съмнение“ е най-добрият кандидат от всички исторически личности на ХХ век, който може да реши проблема с омразата към белите хора, а накрая сам се обяви за MechaHitler.

Отнесоха го и някои политици. Например Grok нарече премиера на Полша Доналд Туск „неудачник“ и „предател, който продаде Полша на Германия и Европейския съюз“. После обиди президента на Турция Реджеп Ердоган и създателя на съвременна Турция Мустафа Кемал Ататюрк. Заради всичко това на 9 юли турски съд блокира Grok на територията на страната.

Истинска битка се разрази в руския сегмент на „Туитър“. На въпрос кого подкрепя във войната – Русия или Украйна, Grok заяви, че именно руската страна е започнала военната агресия, затова той е на страната на жертвата – украинците.

На 9 юли разработчиците се намесиха и временно ограничиха работата на чатбота – той престана да генерира текстови отговори на въпроси и публикуваше само картинки. Някои от отговорите бяха изтрити. Малко по-късно Мъск представи по-нова версия – Grok 4, която нарече най-мощната в света.

Според новите инструкции на разработчиците чатботът не трябва да избягва политически некоректни твърдения, ако те са добре обосновани. Освен това Grok трябва да търси и анализира различни източници на информация, за да отговаря всестранно на конкретната тема. Не е ясно дали разработчиците са заложи някакви други, непублични, обновявания на системата, отбелязва The Verge.

Последното обновяване на Grok обаче също показва пристрастия. Така например потребители на „Туитър“ откриха, че в Grok 4 трябва да отчита мнението на Мъск при отговорите на политически въпроси. Първи тази закономерност бе открита от изследователя на изкуствения интелект, професора от Станфорския университет Джереми Хауърд. Той показа видео с демонстрация на работата на Grok, от което става ясно, че 54 от 64 отговора той първо проверява каква е позицията на Мъск.

Here's a complete unedited video of asking Grok for its views on the Israel/Palestine situation.



It first searches twitter for what Elon thinks. Then it searches the web for Elon's views. Finally it adds some non-Elon bits at the end.

