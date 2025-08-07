Apple ще инвестира 100 млрд. долара в производството на части за iPhone в САЩ

Технологичния гигант Apple обяви в сряда, че ще инвестира още 100 милиарда долара за разширяване на операциите си в Съединените щати на фона на заплахите от президента Тръмп да наложи голям митнически налог върху чиповете, внасяни в страната.

Инвестицията на Apple идва след като технологичният гигант вече обеща 500 милиарда долара за разрастване на производството си в Съединените щати по-рано тази година, тъй като митата, наложени от президента Тръмп върху американските търговски партньори, са коствали на Apple милиарди. Новата инициатива включва разширяване на сътрудничеството с ключови местни доставчици, докато Тръмп оказва натиск върху Apple и други технологични гиганти да преместят производството на американска земя.

По време на събитие в Овалния кабинет, посветено на инвестицията, Тръмп засили натиска с митническа стратегия, заплашвайки със 100-процентно обмитяване на произведени извън страната полупроводници и чипове. Той обаче заяви, че компаниите, които са „поели ангажимент“ да произвеждат в САЩ, няма да бъдат обект на минически ставки. Тръмп не уточни кога митата ще бъдат обявени официално и кога те ще влязат в сила.

Главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук благодари на президента в прессъобщение, с което беше обявена инициативата. Кук признава, че изцяло сглобен iPhone в САЩ все още е далеч от реалността въпреки натиска от страна на стопанина на Белия дом. Вместо това компанията се съсредоточава върху производството на компоненти за iPhone у дома, с което американският президент изглежда е доволен за момента.

„Вижте, той не прави такова инвестиране никъде другаде по света, дори близо до това“, каза Тръмп. „Apple се връща. Казвам, че Apple се връща в Америка.“

Инвестицията от 100 милиарда долара на Apple



Новата инвестиция ще включва стартирането на Програма за американско производство, насочена към преместване на повече точки от веригата за доставки на Apple в Съединените щати. Доставчици на технологичния гигант като Corning, Coherent, GlobalWafers America, Applied Materials, Texas Instruments, Samsung и Broadcom ще бъдат сред първите партньори, участващи в схемата.

Apple възнамерява да създаде верига за доставки на своите чипове на американска територия чрез тази програма, като очаква да произведе над 19 милиарда чипа за своите продукти през 2025 година. Това ще става в 24 фабрики в 12 щата.

Apple също значително разширява партньорството си с доставчика на стъкло Corning в амбициозно разрастване, което ще осигури „всеки продаден по света iPhone и Apple Watch“ да бъде с предпазно стъкло от Кентъки.

Apple също задълбочава връзката си с Coherent, доставчик на лазерите, които захранват функцията за лицево разпознаване Face ID на iPhone.