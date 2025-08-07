Министър Гуцанов: Цялото общество трябва да се пребори с чумата – вредните вейпове и райски газ

Дизайнерската дрога и вейповете са чума, водят до трайни психически и физически увреждания, дори до смърт. Цялото общество трябва да се пребори с тях. Това призова министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на обявяването на нова инициатива на ведомството му и на Държавната агенция за закрила на детето, която има за цел да намали употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата.

Министърът призна, че въпреки законодателните промени, употребата на дизайнерски дроги и райски газ продължава. „Едно дете да спасим, значи сме свършили не малко работа“, подчерта министър Гуцанов. Той добави, че от началото на годината са постъпили 1239 сигнала за деца в риск на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето. Самата агенция се е самосезирала за над 10 случая с деца, употребяващи райски газ.

Инициативата, която представиха социалният министър и председателят на Агенцията за закрила на децата, са видеоклипове, в които са заснети лекари и спортисти със специални послания към децата. Те ще бъдат разпространени до всички училища в страната. Каква е целта на видеоклиповете?

Лекарите – от Военномедицинска академия, от „Пирогов“, от лечебни заведения във Варна, Стара Загора, Перник, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Русе – разказват за пораженията, които различните субстанции във вейповете и дизайнерските дроги нанасят върху физическото и психическото развитие на децата. Предупреждават и че във вейповете нарочно се слага фентанил, който прави пристрастяването мощно и бързо. В дизайнерските дроги пък съставките невинаги могат да се определят с точност и заради това рискът от фатален край е напълно реален.

Спортистите – Невяна Владинова, Боряна Калийн, Димитър Кузманов – разказват на децата как се става голям спортист, като ги насърчават и те също да покажат, че са големи и силни, без да имат нужда от райски газ или дизайнерска дрога.

Освен клиповете е разработена и брошура, на която има код, с който човек може да получи достъп до тях и да ги гледа.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Теодора Иванова – поясни, че от септември на нейния екип й предстои много работа. Той ще се срещне с още директори на училища, с управители на търговски вериги, на търговски центрове и кина с идеята да стигнат до повече деца.

И тя, и Борислав Гуцанов благодариха за работата и подкрепата на спортистите, на агенция „Митници“, както и на медиците, посетили училища в над 30 града.