„Бизнес и мениджмънт“ е все още най-търсената специалност за обучение в чужбина

„Бизнес и мениджмънт“ продължава да бъде най-търсената специалност за обучение в чужбина.

Интерес има и към „Компютърни науки“, а тази година се забелязват и доста кандидати към креативните специалности – анимация, компютърни игри и дизайн на компютърни игри, психология, медии и комуникации, инженерни специалности.

Това каза пред БНР Николай Христанов, мениджър „Висше образование“ в една от водещите в България агенции за обучение зад граница.

По думите му обикновено кандидатите търсят информация от агенцията, след като вече са избрали специалност и спрямо нея се ориентират къде е най-подходящо да я изучават.

През последната година българските кандидат-студенти проявяват интерес към Италия, Испания, Австрия и Германия, а лек спад се отчита в интереса към образование в Белгия и Нидерландия, въпреки че лидер по брой записани студенти от България остава Нидерландия.

„Около 30% е ръстът на кандидатурите за Италия, двойно повече са те за Австрия и за Испания, около 20% повече са кандидатствалите за Германия през тази кандидатстудентска кампания“, уточни Христанов и подреди условната класация на предпочитаните образователни дестинации за българските кандидат-студенти за новата учебна година:

1. Нидерландия

2. Италия

3. Австрия

4. Испания

5. Великобритания

Таксите за обучение варират от 0 до няколко хиляди евро или паунда, посочи той:

„Зависи също и какъв е университетът – дали е държавен, или частен. В Италия и в Испания, които са популярни дестинации, таксите в държавните университети са от 1000 до 3000 евро, докато в частните – таксата може да стигне до 25 000 евро на година“, каза той.

Между 12 и 15 хиляди евро на година биха били достатъчни на един студент, за да си покрие разходите за настаняване, транспорт, храна и други режийни, добави Николай Христанов и уточни, че сумата е условна и варира в зависимост от града, в който се обучава – дали е столица, голям или по-малък град, както и в зависимост от настаняването – дали е самостоятелно и каква е големината на жилището.