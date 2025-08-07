Сигнализираха за сериозни проблеми при усвояването на средства по ПВУ

За сериозни проблеми при усвояването на средства и качеството на проектите за саниране на многофамилни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) сигнализираха от организацията „За земята“.

Енергийният експерт Петко Ковачев обърна внимание, че 100% финансиране без самоучастие на собствениците води до липса на контрол от тяхна страна за извършената работа. Това е само част от проблема, допълни Ковачев:

„Политическият популизъм побеждава за пореден път в България, този път в сфера, която е максимално бърза за мобилизация на всички участници, за да постигнем националните цели за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове. Ясно се вижда необходимостта от прецизиране на институцията – едно гише с нейните специфики на проектите за енергийна ефективност и ВЕИ инсталации“, обясни той пред БНР.