Ограничават имотните измами с промени в Правилника за вписванията

Министерството на правосъдието предлага да се спре издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от актове, вписани в имотния регистър, на неограничен кръг лица. Това е заложено в проект за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с ПМС №1486 от 1951 г., който беше публикуван за обществено обсъждане.

Според проекта, преписи ще могат да се издават както до момента само на:

  • страните по сделките и техните законни представители или пълномощници;
  • нотариуси и техни служители;
  • адвокати, младши адвокати и адвокатски сътрудници, вписани в регистрите на съответните колегии;
  • частни съдебни изпълнители и техни служители;
  • съдебни, прокуратурни и следствени органи, както и други лица и институции според закона и правилника.

Правото да заявяват издаване на препис имат адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители по служебни функции. Тяхната легитимност ще се проверява чрез справки в официалните регистри на съответните професионални организации.

В момента всеки може да поиска незаверен препис от всички вписани или заличени актове в имотния регистър.

Предложението за ограничаване на лицата, които имат достъп до незаверени преписи, беше обявено след съвещание срещу имотните измами с участието на Нотариалната камара, Висшия адвокатски съвет, Агенцията по вписванията, съдии по вписванията, ВКС, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и академични експерти. Според министъра на правосъдието Георги Георгиев, това ще затрудни опитите за имотни измами. Той обясни, че в момента всеки може да получи копие от чужд нотариален акт и така да има пълен достъп до чувствителна информация за имоти и сделки, което улеснява фалшифицирането на документи и злоупотребите.

С предложените промени няма да се ограничава възможността на заинтересовано лице да провери дали продавачът е собственик и дали имотът не е обременен. В тези случаи може да се поиска справка или удостоверение от службата по вписванията за имота и лицето. Ако това не е достатъчно, копия от актове могат да се поискат от собственика на имота, който има свободен достъп до тях. В краен случай, може да се потърси помощ от нотариус или адвокат.

