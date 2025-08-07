Прецизират текстовете за конфискация от пияни и дрогирани шофьори

Публикувани за обществено обсъждане корекции в Наказателния кодекс коригират разпоредбите за конфискуване на коли или паричната им равностойност от пияни и дрогирани шофьори. Предложеният от кабинета проект има за цел избягване на противоречива съдебна практика чрез съобразяване на уредбата с решението на Конституционния съд от миналия месец, което обяви за противоконституционни два текста с мотива че били неясни до невъзможност за прилагането им. Отделно е съобразено и особеното мнение на петима конституционни съдии по същото дело.

Предложена е нова ал. 2 на чл. 53 от НК, която гласи: „В случаите, изрично предвидени в особената част на този кодекс, когато имуществото, което е било предназначено или е послужило за извършване на умишлено престъпление или е било предмет на умишлено престъпление, не принадлежи на виновния, присъжда се неговата равностойност“.

Предложената редакция на чл. 343, ал. 5 НК е: „В случаите по ал. 3 и 4 съдът може да отнеме в полза на държавата въздухоплавателното средство, моторното превозно средство, плавателния съд или специалната машина, ако принадлежи на виновния. Когато въздухоплавателното средство, моторното превозно средство, плавателния съд или специалната машина не принадлежи на виновния, се присъжда равностойността му“;

Коригиране и чл. 343б, ал. 5 от НК: „В случаите по ал. 1 – 4 моторното превозно средство се отнема в полза на държавата, ако принадлежи на виновния, а ако липсва или е отчуждено, се присъжда неговата равностойност. Когато превозното средство не принадлежи на виновния, се присъжда равностойността му“.