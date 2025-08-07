Китай обмисля пускането на стейбълкойни в страната

След стартирането на режим за лицензиране на стейбълкойни в Хонконг, обвързан с хонконгския долар, китайските власти също обмислят подобен проект, пише Financial Times.

В същото време централната банка и Комунистическата партия се опасяват, че стремежът към напреднали технологии може значително да отслаби контрола на държавата върху финансовите потоци в страната, пише вестникът.

Хонконг стартира проект за лицензиране на токени, обвързани с фиатна валута, на 1 август.

Законът, който влезе в сила, даде старт на шестмесечен преходен период, през който ще бъдат в сила временни правила за лицензиране и ще се издават временни лицензи, които могат да бъдат отменени след три месеца.

В същото време централната банка на Хонконг веднага предупреди, че възнамерява да издаде малък брой такива лицензи за емитиране на стейбълкойни.

В Китай поддръжниците на подобен проект казват, че

бързото разпространение на токени, обвързани с щатския долар, по света само засилва господството на САЩ

в световната икономика, пише Financial Times. Според източници на вестника, през последните няколко месеца властите са се вслушали в мненията на много експерти, за да разработят план за по-нататъшни действия в областта на регулирането на криптовалутите като цяло и стейбълкойните в частност.

Но засега властите са стигнали до основното заключение: всеки бъдещ проект трябва да отговаря на „специалните национални условия“ на Китай и в крайна сметка да не води до масов отлив на капитал.