РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Китай обмисля пускането на стейбълкойни в страната

Китай започна строежа на най-големия язовир в света

След стартирането на режим за лицензиране на стейбълкойни в Хонконг, обвързан с хонконгския долар, китайските власти също обмислят подобен проект, пише Financial Times

В същото време централната банка и Комунистическата партия се опасяват, че стремежът към напреднали технологии може значително да отслаби контрола на държавата върху финансовите потоци в страната, пише вестникът. 

Хонконг стартира проект за лицензиране на токени, обвързани с фиатна валута, на 1 август. 

Законът, който влезе в сила, даде старт на шестмесечен преходен период, през който ще бъдат в сила временни правила за лицензиране и ще се издават временни лицензи, които могат да бъдат отменени след три месеца. 

зала на фондова борса акции пари

В същото време централната банка на Хонконг веднага предупреди, че възнамерява да издаде малък брой такива лицензи за емитиране на стейбълкойни. 

В Китай поддръжниците на подобен проект казват, че

бързото разпространение на токени, обвързани с щатския долар, по света само засилва господството на САЩ

в световната икономика, пише Financial Times. Според източници на вестника, през последните няколко месеца властите са се вслушали в мненията на много експерти, за да разработят план за по-нататъшни действия в областта на регулирането на криптовалутите като цяло и стейбълкойните в частност. 

Но засега властите са стигнали до основното заключение: всеки бъдещ проект трябва да отговаря на „специалните национални условия“ на Китай и в крайна сметка да не води до масов отлив на капитал. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени