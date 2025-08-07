РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп може да се срещне с Путин за примирие още „следващата седмица“

тръмп путин

Американският президент Доналд Тръмп може да се срещне с руския лидер Владимир Путин още следващата седмица, за да обсъдят потенциално прекратяване на огъня в Украйна., Това съобщи служител от Белия дом.

Според служител от Белия дом, на който се позовава Асошиейтед прес, Тръмп е готов да се срещне както с Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски, но срещи все още не са насрочени и не е договорено място.

По-рано Тръмп заяви, че неговият пратеник Стив Уиткоф е постигнал „голям напредък“ на среща с Путин в Москва, добавяйки: „Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи и ние ще работим за това през идните дни и седмици“.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

